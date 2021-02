13:15 Uhr

Flick tobt gegen Lauterbach: "Kann sogenannte Experten nicht mehr hören"

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte die Reise des FC Bayern nach Katar kritisiert. Bayern-Trainer Flick platzte in der Pressekonferenz der Kragen.

Von Florian Eisele

Während Reisen für den normalen Bürger infolge der Corona-Pandemie verboten sind, kommen die Fußball-Profis gar nicht mehr dazu, ihre Koffer wieder auszupacken. Vor allem die Reise des FC Bayern München zur Klub-WM nach Katar war das Ziel der Kritik. Der SPD-Gesundheitsexperte hatte diesen Trip scharf kritisiert. Der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hatte dem Profifußball Realitätsferne vorgeworfen.

Der Umstand, dass sich Bayern-Profi Thomas Müller während der Reise infiziert hatte und trotzdem per Ambulanzflugzeug nach Deutschland zurück kehren durfte, hatte den Zorn von Karl Lauterbach erregt: Während beim Fußball ohnehin mit zweierlei Maß gemessen würde, sei Müllers Rückreise schlichtweg "undenkbar".

Gesundheitexperte der SPD: Karl Lauterbach. Bild: Kay Nietfeld/dpa

Flick platzt der Kragen: "Lauterbach hat immer einen Kommentar abzugeben"

Als Bayern-Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld (Montag, 20.30 Uhr, DAZN) darauf angesprochen wurde, platzte diesem der Kragen. In Richtung von Karl Lauterbach sagte er: "Herr Lauterbach hat immer zu irgendwas einen Kommentar abzugeben. Das kann ich auch leicht betreiben, wenn ich nicht in der Verantwortung stehe." Flick gab zwar zu, dass sich der Fußball in einer Sonderrolle befindet, fügte aber auch an: "Die Reise nach Katar ist unser Job, unser Business - diese Sache müssen wir machen."

Einmal in Fahrt, legte der sonst so besonnene Flick nach: "So langsam kann ich diese sogenannten Experten nicht mehr hören. Vor allem Herr Lauterbach hat immer irgendetwas zu sagen. Diese sogenannten Experten sollten sich mal mit der Politik zusammen setzen und eine Strategie ausarbeiten, dass man endlich wieder Licht im Tunnel sieht und eine Hoffnung hat. Stattdessen versucht jeder aus der Situation seinen Profit zu schlagen und seine Prozente bei der nächsten Wahl zu sichern. Das ist weit dran vorbei an dem, was eigentlich die Aufgabe dieser Personen wäre."

