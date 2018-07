vor 45 Min.

Fliegt ein Huhn über den Trainingsplatz Sport

Englands Trainer Gareth Southgate versucht es mit Lockerheit vor dem Spiel gegen Kroatien. Derweil herrscht Ausnahmezustand auf der Insel – das Königshaus, Popstars und Fans feiern schon jetzt ihre Nationalelf

Bei der Ticketverlosung für das Rudelschauen im Hyde Park brachen alle Server zusammen, das Königshaus und Edelfans wie Robbie Williams zittern mit – und all das ist vielleicht nur der Anfang. In England hat die ewig vorhandene Fußball-Begeisterung vor dem WM-Halbfinale gegen Kroatien am Mittwoch im Luschniki-Stadion neue Ausmaße erreicht.

„Die Jungs von 1966 werden heute noch verehrt“, sagte Englands Trainer Gareth Southgate mit Blick auf Englands einzigen WM-Titel vor 52 Jahren: „Aber heute, im modernen Zeitalter, wäre das alles noch viel verrückter.“ Das vorletzte Kapitel ihrer Heldengeschichte wollen die Three Lions gegen Kroatien schreiben. Doch schon jetzt steht die Insel kopf. Dass es kein Public Viewing geben wird, liegt nur am Namen. Denn das ist der englische Begriff für „Leichenschau“. Dafür wird es „Public Screenings“ geben.

Das größte im Londoner Hyde Park. Die Nachfrage überstieg die Anzahl von 30000 Tickets deutlich. Die Glücklichen mussten ausgelost werden – so manches WM-Ticket war einfacher zu ergattern. Und die Nachfrage so groß, dass die Technik versagte.

Aus dem Kensington Palast twittert Prinz William höchst persönlich, was sehr selten ist. „Ihr wolltet Geschichte schreiben und nun tut ihr genau das“, schrieb der Thronfolger. Popstar Robbie Williams posierte dieser Tage in der England-Trainingsjacke und twitterte: „FOOTBALL’S COMING HOME“. Der Fußball kommt nach Hause, der Titel jenes Songs von 1996 ist für das Fußball-Mutterland längst zum Motto geworden. Ein Fan ließ sich den Torschützen vom Sieg gegen Schweden, Harry Maguire, aufs Bein tätowieren. Maguire versprach ihm ein Trikot, eine Modefirma will ihn gar für den Rest seines Lebens umsonst einkleiden.

Für Southgate haben die Fans derweil einen Song umgedichtet, der derzeit nicht nur in England, sondern auch in Russland überall auf den Straßen und in den Pubs zu hören ist. In ihrer Version des Popsongs „Whole Again“ der Girlgroup „Atomic Kitten“ gestehen sie ihre Zuneigung zu dem Erfolgscoach: „Southgate, Du bist der Einzige.“

Die Engländer versuchen es mit Lockerheit. „Das hier fühlt sich an wie ein großer Urlaub“, versicherte Routinier Ashley Young, der am Montag seinen 33. Geburtstag feierte: „Es ist keine Sekunde langweilig, wir genießen jeden Moment.“ Doch eine solch große Geschichte ist längst zur nationalen Angelegenheit geworden, und wird mit anderen Dingen vermischt.

In der Vorbereitung für das WM-Halbfinale wird weiter auf den Spaßfaktor und auf ungewöhnliche Trainingsmethoden gesetzt. Am Dienstag ließ der Coach seine Spieler mit einem Gummihuhn trainieren, das Harry Kane und Co. sich gegenseitig unter großem Gelächter zuwarfen.

Die kuriose Übung im englischen Trainingslager in Repino bei St. Petersburg diente zum Warmmachen und kam bei den Spielern sichtlich gut an. Es ist nicht das erste Mal, dass England während des Turniers über die Aktivitäten der Three Lions schmunzeln muss. Zuvor hatte Mittelfeldspieler Jesse Lingard Fotos gepostet, auf denen die Spieler im Schwimmbad ein Wettrennen auf aufblasbaren Einhörnern veranstalteten.

Bisher hat Southgates Mannschaft mit den kuriosen Trainingsmethoden Erfolg. Am Mittwoch kann England erstmals seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft im Jahr 1966 wieder ein WM-Finale erreichen. Es geht also um Sportgeschichte. Und doch auch um mehr als um Fußball. (dpa)

