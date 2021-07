Wie der Oberstdorfer Johannes Rydzek im Windkanal für Olympia trainiert

Plus Der zweifache Olympiasieger von Pyeongchang, Johannes Rydzek, hat ein großes Ziel vor Augen. Die Nordischen Kombinierer spielen im Windkanal von Taufkirchen mit den Kräften.

Der Augenkontakt ist zu Beginn wichtig. Als Johannes Rydzek vorsichtig in den Windkanal fällt, behält der Skispringer den Instruktor im Blick. Angesichts des Lärms der Windmaschine unter ihm, sind die Anweisungen allerhöchstens von den Lippen ablesbar. Mit 154 Stundenkilometern strömt die Luft in den mit Plexiglas ummantelten Kanal. Rydzek breitet die Arme angewinkelt aus, streckt den Kopf nach vorne und schwebt einen halben Meter über dem Eisengitter. Seinen Bewegungen ist anzusehen: Der 29-Jährige übt nicht zum ersten Mal im Windschacht der Jochen-Schweizer-Arena das Fliegen. „Es ging heute schon deutlich besser als vor einem Jahr, als wir das erste Mal hier zu Gast waren“, erzählt Rydzek wenig später.