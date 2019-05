vor 53 Min.

Formel 1 2019: Alle Infos zu Terminen, Starts und Rennkalender

Formel 1-Termine 2019 im Überblick: Hier finden Sie den Rennkalender, die Termine und den F1 Kalender mit jeweiligem Start-Beginn. Die Rennen gibt es live im TV und Stream.

Die Formel 1 -Termine 2019 versprechen Spannung pur. Denn der Rennkalender enthält dieses Jahr für F1-Fans wieder 18 Pflicht-Termine, entweder beim Free-TV auf dem Sofa, beim Livestream am Rechner, oder sogar direkt vor Ort an den Strecken.

In den Häuserschluchten von Baku hat sich Sebastian Vettel erneut der Übermacht von Mercedes beugen müssen und verliert den fünften Formel-1-Titel schon früh aus den Augen. Im vierten Saisonlauf gelang den Silberpfeilen in Aserbaidschan der vierte Doppelerfolg.

Beim Großen Preis von Aserbaidschan entschied der Finne Valtteri Bottas das Team-Duell mit Weltmeister Lewis Hamilton knapp für sich und holte sich so die WM-Führung zurück. Der mit großen Hoffnungen nach Baku gereiste Vettel kam als Dritter ins Ziel und liegt nun schon 35 Punkte hinter dem Gesamt-Spitzenreiter.

Auf insgesamt 21 Strecken wird sich im Jahr 2019 entscheiden, welcher Fahrer neuer Weltmeister in der Formel 1 wird. Das nächste Rennen startet heute, am Sonntag, 12. Mai, in Barcelona/Spanien.

Formel 1, Rennkalender: Das nächste Rennen ist heute, am 12. Mai 2019

Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit in Barcelona: 15:10 Uhr)

Formel 1-Kalender, Rennkalender und Termine/Datum 2019

17. März 2019: Australien/Melbourne. Start ist um 06:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 16:10 Uhr).

31. März 2019: Bahrain/Sakhir. Start ist um 17:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 18:10 Uhr)

14. April 2019: China/Shanghai. Start ist um 8:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 14:10 Uhr)

28. April 2019: Aserbaidschan/Baku. Start ist um 14:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 16:10 Uhr)

12. Mai 2019: Spanien/Barcelona. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 15:10 Uhr)

26. Mai 2019: Monaco/Monte Carlo. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 15:10 Uhr)

9. Juni 2019: Kanada/Montreal. Start ist um 20:10 Uhr (Ortszeit 14:10 Uhr)

23. Juni 2019: Frankreich/Le Castellet. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (15:10 Uhr Ortszeit)

30. Juni 2019: Österreich/Spielberg. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (15:10 Uhr Ortszeit)

14. Juli 2019: England/Silverstone. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (14:10 Uhr Ortszeit)

28. Juli 2019: Deutschland/Hockenheim. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (15:10 Uhr Ortszeit)

4. August 2019: Ungarn/Budapest. Start ist um 15:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr)

1. September 2019: Belgien/Spa-Francorchamps. Start ist um 15:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr)

8. September 2019: Italien/Monza. Start ist um 15:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr)

22. September 2019: Singapur/Singapur. Start ist um 14:10 Uhr (Ortszeit 20:10 Uhr)

29. September 2019: Russland/Sotschi. Start ist um 13:10 Uhr (Ortszeit 14:10 Uhr)

13. Oktober 2019: Japan/Suzuka. Start ist um 7:10 Uhr (Ortszeit 14:10 Uhr)

27. Oktober 2019: Mexiko/Mexiko-City. Start ist um 20:10 Uhr (Ortszeit 13:10 Uhr)

3. November 2019: USA/Austin. Start ist um 20:10 Uhr (Ortszeit 13:10 Uhr)

17. November 2019: Brasilien/Sao Paulo. Start ist um 18:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr)

1. Dezember 2019: Abu Dhabi/Abu Dhabi. Start ist um 14:10 Uhr.

Schon vor dem Start in die Renn-Saison hatten sich die Teams jede Menge vorgenommen. Kein Wunder, bei der Formel 1 geht es um Prestige, um Marken - und um jede Menge Geld. Das betrifft eben nicht nur die Piloten, die mit ihren PS-starken F1-Boliden in der Fahrerwertung an die Spitze wollen, es geht auch um die Teams und damit um die Konstrukteurswertung.

Formel 1 2019: Termine, Zeitplan und Programm

Der Renault-Rennstall von Nico Hülkenberg etwa hatte angekündigt, Weltmeister Mercedes, Ferrari und Red Bull ins Visier zu nehmen. Hülkenberg fährt ab diesem Jahr an der Seite des Australiers Daniel Ricciardo, der von Red Bull gekommen war.

Bei Williams gehen in der Rennsaison Formel 1-Rückkehrer Robert Kubica und Neuling George Russell an den Start.

Mercedes wiederum will mit dem britischen Starpiloten Lewis Hamilton (34) sowie im dritten Jahr mit dem Finnen Valtteri Bottas (29) seine Titelserie fortsetzen. Seit 2014 haben die Silberpfeile die Titel in der Fahrer- und Konstrukteurswertung gewonnen - und so soll es auch 2019 bleiben, wenn es nach dem Rennstall geht. Zu den Mitbewerbern auf die Titel gehört aber auch Red Bull. Beim Auftaktrennen in Australien am Sonntag, 17. März 2019, sorgten Überraschungssieger Valtteri Bottas und Weltmeister Lewis Hamilton gleich für einen Mercedes-Doppelerfolg.

Diese Fahrer gehen bei den Renn-Terminen der Formel 1 2019 an den Start

Jede Menge alte Hasen, aber auch F1-Neulinge im Rennzirkus sind dieses Jahr auf der Strecke zu sehen. Auch bei den Paarungen hat sich einiges getan.

Mercedes setzt in der Renn-Saison 2019 auf sein bewährtes Team - Weltmeister Lewis Hamilton und Valtteri Bottas.

Bei Ferrari sitzt wieder Sebastian Vettel am Steuer. Ihm zur Seite fährt ein neuer Teamkollege, Charles Leclerc.

Bei Red Bull sitzen Pierre Gasly und Max Verstappen in den Wagen.

Toro Rosso, das Schwesterteam von Red Bull, geht mit Daniil Kwjat und Alexander Albon auf die Strecken.

Haas geht wie in der Vorsaison mit den Piloten Kevin Magnussen und Romain Grosjean an den Start.

McLaren hat zwei neue Fahrer verpflichtet - Carlos Sainz und Lando Norris.

Force India setzt in der Saison 2019 auf Lance Stroll und Sergio Perez.

Alfa Romeo - früher Sauber - hofft mit Kimi Raikkönen und Antonio Giovinazzi auf Rennerfolge 2019.

Williams holt einen alten Hasen zurück ans Formel 1-Steuer: Robert Kubica. Sein Teamkollege heißt George Russell.

Formel 1-Rennen 2019 live im Free-TV und Stream sehen

Die Formel 1-Rennen werden in der Saison 2019 wieder von zwei TV-Sendern übertragen. Im Free-TV übernimmt RTL wieder die Berichterstattung von den F1-Starts. Zugleich überträgt aber auch der Pay-TV-Sender Sky wieder die Formel 1. Der neue Vertrag dauert nach Angaben des Senders zwei Jahre. Mehr zum Thema F1-Übertragung lesen Sie auch hier: Formel 1 2019 live in TV & Stream: TV-Termine & Sender (AZ)

