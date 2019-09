vor 1 Min.

Formel 1 2019 live: Die Neuheiten. Charles Leclerc fuhr im Abschlusstraining in Singapur am schnellsten.

Am Sonntag steigt das nächste Rennen der Formel 1 2019 in Singapur. In diesem Jahr gibt es allerdings einige Neuerungen bei den Fahrern, Teams und Rennwägen. Die Infos.

Formel 1: Am 22. September findet der Grand Prix von Singapur statt. Überraschung im dritten Freien Training zum Grand Prix von Singapur: Nach einer dominanten Vorstellung am Freitag und im ersten FT3-Run musste sich Pole-Favorit Lewis Hamilton mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Die Bestzeit (1:38.192 Minuten) sicherte sich nämlich Ferrari-Pilot Charles Leclerc.

Auf dem Marina Bay Street Circuit dürfte es sich auch um die Rivalität zwischen Charles Leclerc und Sebastian Vettel drehen. Nach Leclercs beiden Siegen in Spa und Monza scheint der Formel-1-Youngster aus Monaco die Hierarchie im Ferrari-Team ein bisschen durcheinander gewirbelt zu haben. Seinen Nummer-1-Status im berühmtesten aller Rennställe ist der 32-jährige Vettel offenbar erstmal los.

Bevor der Grand Prix in Singapur startet, erfahren Sie hier alle Neuerungen zu Fahrern, Strecken, Teams, Rennwagen, Reifen und Rennen.

Formel 1 2019: Alle Neuheiten

Neue und alte Teams, neue und alte Fahrer, neue und alte Rennställe - die Formel 1-Saison hat schon bei den Teams und Fahrern mehrere Veränderungen im Gepäck:

Mercedes: Teamchef: Toto Wolff Firmensitz: Brackley (England) Debütsaison: 2010 Chassis: W10 Motor: Mercedes-Benz Grand-Prix-Teilnahmen: 177 Siege: 78 Fahrer: Lewis Hamilton (Großbritannien)/Valtteri Bottas (Finnland) Titel: Konstrukteurs-Weltmeister 2014 bis 2018

Ferrari: Teamchef: Mattia Binotto Firmensitz: Maranello (Italien) Debütsaison: 1950 Chassis: SF90 Motor: Ferrari Grand-Prix-Teilnahmen: 970 Siege: 235 Fahrer: Sebastian Vettel (Heppenheim)/Charles Leclerc (Monaco) Titel: 16 Mal Konstrukteurs-Weltmeister

Red Bull: Teamchef: Christian Horner Firmensitz: Milton Keynes (England) Debütsaison: 2005 Chassis: RB15 Motor: Honda Grand-Prix-Teilnahmen: 265 Siege: 59 Fahrer: Max Verstappen (Niederlande)/Pierre Gasly (Frankreich) Titel: Konstrukteurs-Weltmeister 2010 bis 2013

Renault: Teamchef: Cyril Abiteboul Firmensitz: Enstone (England) Debütsaison: 1977 Chassis: RS19 Motor: Renault Grand-Prix-Teilnahmen: 439 Siege: 37 Fahrer: Nico Hülkenberg (Emmerich)/Daniel Ricciardo (Australien) Titel: Konstrukteurs-Weltmeister 2005 und 2006

Haas: Teamchef: Guenther Steiner Firmensitz: Kannapolis (USA) Debütsaison: 2016 Chassis: VF-19 Motor: Ferrari Grand-Prix-Teilnahmen: 62 Siege: - Fahrer: Romain Grosjean (Frankreich)/Kevin Magnussen (Dänemark) Titel: -

McLaren: Teamchef: Zak Brown Firmensitz: Woking (England) Debütsaison: 1966 Chassis: MCL34 Motor: Renault Grand-Prix-Teilnahmen: 842 Siege: 182 Fahrer: Carlos Sainz jr. (Spanien)/Lando Norris (Großbritannien) Titel: 8 Mal Konstrukteurs-Weltmeister

Racing Point: Teamchef: Otmar Szafnauer Firmensitz: Silverstone (England) Debütsaison: 2008 Chassis: RP19 Motor: Mercedes-Benz Grand-Prix-Teilnahmen: 212 Siege: - Fahrer: Sergio Pérez (Mexiko)/Lance Stroll (Kanada) Titel: -

Alfa Romeo: Teamchef: Frédéric Vasseur Firmensitz: Hinwil (Schweiz) Debütsaison: 1993 Chassis: C38 Motor: Ferrari Grand-Prix-Teilnahmen: 373 Siege: - Fahrer: Kimi Räikkönen (Finnland)/Antonio Giovinazzi (Italien) Titel: -

Toro Rosso: Teamchef: Franz Tost Firmensitz: Faenza (Italien) Debütsaison: 2006 Chassis: STR14 Motor: Honda Grand-Prix-Teilnahmen: 247 Siege: 1 Fahrer: Daniil Kwjat (Russland)/Alexander Albon (Thailand) Titel: -

Williams: Teamchef: Frank Williams Firmensitz: Grove (England) Debütsaison: 1975 Chassis: FW42 Motor: Mercedes-Benz Grand-Prix-Teilnahmen: 723 Siege: 114 Fahrer: Robert Kubica (Polen)/George Russell (Großbritannien) Titel: 9 Mal Konstrukteurs-Weltmeister.

Neuheiten der Formel 1 2019 bei den Rennwagen

Der Frontflügel der Wagen ist um 20 Zentimeter breiter als in der vergangenen Saison. Er misst nun zwei Meter in der Breite. Er ist zudem stark vereinfacht, zwei Zentimeter höher und 2,5 Zentimeter nach vorn versetzt.

der Wagen ist um 20 Zentimeter breiter als in der vergangenen Saison. Er misst nun zwei Meter in der Breite. Er ist zudem stark vereinfacht, zwei Zentimeter höher und 2,5 Zentimeter nach vorn versetzt. Auch der Heckflügel ist höher, breiter und einfacher. Mit der Neukonstruktion soll das Überholen einfacher werden, so die Hoffnung.

ist höher, breiter und einfacher. Mit der Neukonstruktion soll das Überholen einfacher werden, so die Hoffnung. Das Mindestgewicht der Autos wurde von 733 auf 743 Kilogramm erhöht. Fahrer müssen inklusive Montur und Sitz mindestens 80 Kilogramm wiegen. Wer das nicht erreicht, muss Zusatzgewichte anbringen.

Formel 1 2019: Welche Neuheiten gibt es bei denReifen?

Auch hier setzt die Formel 1 auf Vereinfachung. Exklusivhersteller Pirelli reduzierte die Gummi-Mischungen von sieben auf fünf. An den Rennwochenenden werden die drei ausgewählten Versionen jeweils nur noch Soft, Medium und Hard genannt. Der weichste Reifen (soft) ist für gewöhnlich der schnellste, verschleißt aber auch schneller. Der härteste Reifen (hard) hält im Normalfall über die längste Distanz, ist aber im Schnitt langsamer.

Was ist neu beim Sprit?

Hier können die Fahrer künftig etwas mehr tanken. Pro Rennen dürfen ins Fahrzeug 110 Kilo Sprit geladen werden - fünf Kilo mehr als in der Vorsaison. Damit reagierte man auf die Beschwerden, dass diverse Fahrer zuletzt zu kontrolliert - und damit eher langweilig - fuhren, um Sprit zu sparen.

Formel 1: Welche Neuerungen gelten am Schluss des Rennens?

Das offizielle Ende eines Grand Prix wird nun offiziell durch Lichtsignale erklärt. Die schwarz-weiß karierte Flagge wird aber weiterhin gewunken.

Was ist neu bei der TV-Übertragung?

Die Formel 1 2019 wird wieder live in TV & Stream übertragen - auf einem Sender mehr als bisher. (AZ)

