Formel-1 2020, GP von Abu Dhabi am 13. Dezember 2020: Übertragung live im TV und Stream

Formel-1 2020 live: TV-Übertragung live in Fernsehen & Stream - TV-Termine. Free-TV und Gratis-Stream auf RTL oder Pay-TV auf Sky oder DAZN?

Formel-1 2020 Übertragung in TV, Fernsehen und Stream: Die TV-Rechte teilen sich zwei alte Bekannte. Free-TV und Gratis-Stream auf RTL oder Pay-TV auf Sky oder DAZN?

Formel-1 2020 live: TV-Übertragung live in Fernsehen & Stream - TV-Termine. Die Formel-1 Weltmeisterschaft ist auch 2020 wieder live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream zu sehen. Aber im Free-TV und Gratis-Stream auf RTL oder im Pay-TV auf Sky oder DAZN?

Hier finden Sie die TV-Termine. Nachdem der Auftakt am 15. März in Melbourne abgesagt wurde, war der neue Starttermin der Formel-1 Weltmeisterschaft der 5. Juli 2020.

Formel-1 2020: TV-Rechte - Wer zeigt was live im TV, Fernsehen & Stream? Free-TV und Gratis-Stream?

Die Formel-1-Saison 2020 wird wie 2019 live im Free-TV und im Pay-TV zu sehen sein. Im Free-TV können Fans die Formel-1 auf RTL live in der Übertragung in TV, Fernsehen und im Live-Stream verfolgen. Im Pay-TV hat sich Sky die Rechte gesichert und zeigt dort den Rennsport live im TV und im Stream online per SkyGo.

Die schlechte Nachricht: Es wird keinen kostenlosen Live-Stream der Formel-1 2020 geben, da RTL nur kostenlos und ohne Anmeldung im TV sendet, also im Fernsehen. Der Live-Stream von RTL ist ebenso wie der von SkyGo kostenpflichtig. RTL wird hier wahrscheinlich wieder über seinen Tochterkanal TVNOW die Formel-1 live zeigen - ähnlich wie bei den Länderspielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Formel 1 2020: Training, Qualifying und Rennen im Free-TV auf RTL und ntv oder auf Sky?

Rennen und Qualifying werden immer sowohl von RTL im Free-TV als auch von Sky im Bezahl-Fernsehen übertragen. Beim Training sieht das etwas anders aus - hier greift RTL oft auf ntv zurück. So sieht die Übertragung üblicherweise aus:

1. Training: im TV auf Sky, im Stream auf ntv.de, TVNOW, Sky oder F1 TV Pro

auf Sky, im Stream auf ntv.de, TVNOW, Sky oder F1 Pro 2. Training: im TV auf ntv und Sky, im Stream auf ntv.de, TVNOW, Sky oder F1 TV Pro

auf ntv und Sky, im Stream auf ntv.de, TVNOW, Sky oder F1 Pro 3. Training: im TV auf Sky, im Stream auf F1 TV Pro

auf Sky, im Stream auf F1 Pro Qualifying: im TV auf RTL oder Sky, im Stream auf TVNOW, Sky oder F1 TV Pro

auf oder Sky, im Stream auf TVNOW, Sky oder F1 Pro Rennen: im TV auf RTL oder Sky, im Stream auf TVNOW, Sky oder F1 TV Pro

Formel-1 2020 live: TV-Übertragung live im Fernsehen und Stream - TV-Termine

Zwei Monate, acht Rennen, sechs Länder - so sieht der Not-Rennkalender der Formel-1 aus:

Österreich - Spielberg am 05.07.2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky Österreich - Spielberg am 12.07.2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky Ungarn - Budapest am 19.07.2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky GB - Silverstone am 02.08.2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky GB 70th Anniversary - Silverstone am 09.08.2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky Spanien - Barcelona am 16.08.2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky Belgien - Spa-Francorchamps am 30.08.2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky Italien - Monza am 06.09.2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky Italien - Mugello am 13.09.2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky Russland - Sotschi am 27.09.2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky Deutschland - Nürburgring am 11.10.2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky Portugal - Portimao am 25.10.2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky Italien - Imola am 01.11.2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky Türkei - Istanbul am 15.11.2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky Bahrain - GP von Bahrain am 29.11.2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky Bahrain - Sakhir Gran Prix am 06.12.2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky VAR - GP von Abu Dhabi am 13.12.2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky

Die Fans können sich also trotz Corona auf jede Menge Live-Sport im Motorsport 2020 freuen. Leider gibt es keinen Gratis-Stream, dafür aber Free-TV.

