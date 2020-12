vor 34 Min.

Formel-1 2020, GP von Bahrain: Fahrer, Teams, Regeln, Strecken - Die aktuellen Infos zum 6.12.20

Die Formel-1 2020 startete wegen des Coronavirus später in die Saison. Hier finden Sie alle aktuellen Infos rund um Fahrer, Autos, Teams, Regeln, Fahrerwechsel und Live-TV sowie zu den Rennstrecken.

Die Formel-1 Saison (Weltmeisterschaft) 2020 sollte mit dem Rennen am 15. März in Melbourne starten, wegen des Coronavirus wurde der Grand Prix aber abgesagt. Auch die Rennen in China, Bahrain, Vietnam und sieben weiteren Ländern werden vorerst nicht stattfinden. Der neue Saisonauftakt fand am 5. Juli 2020 im österreichischen Spielberg statt.

Hier finden Sie alle Infos zu: Fahrern, Teams, Autos, Regeln (Regeländerungen), Fahrerwechsel und Live-TV sowie zu den Rennstrecken. Bei den Top-Stars hat sich wenig verändert, hier gibt es keine Fahrerwechsel. Lewis Hamilton ist nach wie vor bei Mercedes, Sebastian Vettel bei Ferrari, Max Verstappen bei Red Bull und Kimi Räikkönen bei Alfa Romeo.

Formel-1 2020: Fahrer, Teams und Team-Wechsel - die Infos

Hier alle Fahrer und Teams der aktuellen Formel-1-Saison inklusive Teamwechsel:

Mercedes : Lewis Hamilton und Valtteri Bottas haben beide Vertrag bis Ende 2020. Motor: Mercedes , Reifen Pirelli .

: und haben beide Vertrag bis Ende 2020. Motor: , . Renault : Daniel Ricciardo und Esteban Ocon sind die Fahrer des Teams Renault . Ocon ersetzt Nico Hülkenberg . Motor: Renault , Reifen Pirelli .

: und sind die Fahrer des Teams . ersetzt . Motor: , . Ferrari : Sebastian Vettel und Charles Leclerc sind die gesetzten Fahrer. Motor: Ferrari , Reifen Pirelli .

: und sind die gesetzten Fahrer. Motor: , . Red Bull : Max Verstappens ist gesetzt, das zweite Cockpit steuert Alexander Albon . Motor: Honda , Reifen Pirelli .

: ist gesetzt, das zweite Cockpit steuert . Motor: , . Alfa Romeo : Kimi Räikkönen fährt zusammen mit Antonio Giovinazzi für Alfa Romeo . Motor: Ferrari , Reifen Pirelli .

: fährt zusammen mit für . Motor: , . Alpha Tauri (ehemals Toro Rosso ): Pierre Gasly und Daniil Kwjat steuern die Cockpits. Motor: Honda , Reifen Pirelli .

(ehemals ): Pierre Gasly und steuern die Cockpits. Motor: , . Williams : George Russell und Nicholas Latifi (stieg aus der Formel 2 auf) sind die Fahrer für das Team Williams . Motor: Mercedes , Reifen Pirelli .

: und (stieg aus der auf) sind die Fahrer für das Team . Motor: , . Haas : Kevin Magnussen und Romain Grosjean sind die fixen Fahrer. Motor: Ferrari , Reifen Pirelli .

: und sind die fixen Fahrer. Motor: , . McLaren : Lando Norris und Carlos Sainz sind die Fahrer bei McLaren . Motor: Renault , Reifen Pirelli .

: und sind die Fahrer bei . Motor: , . Racing Point: Sergio Perez und Lance Stroll sind die beiden Fahrer, Motor: BWT Mercedes , Reifen Pirelli .

TV-Rechte: Formel-1 2020 heute live in der Übertragung in TV und Stream sehen

Die Formel-1-Saison 2020 wird wie 2019 live im Free-TV und im Pay-TV zu sehen sein. Im Free-TV können Fans die Formel-1 auf RTL live verfolgen. Im Pay-TV hat sich Sky die Rechte gesichert.

Mehr Infos: Formel-1 2020 live: TV-Übertragung live in Fernsehen & Stream - TV-Termine

Neue Strecken in der Formel-1-Saison dieses Jahres

Diese Änderungen waren 2020 bei den Formel-1-Rennstrecken geplant:

Der Große Preis von Vietnam auf dem Hanoi Street Circuit sollte dieses Jahr erstmalig ausgetragen werden. Nun wurde er auf nächstes Jahr verschoben.

auf dem Street Circuit sollte dieses Jahr erstmalig ausgetragen werden. Nun wurde er auf nächstes Jahr verschoben. Der Große Preis der Niederlande auf dem Circuit Park Zandvoort sollte erstmals seit 1985 wieder ausgetragen, wurde aber abgesagt.

auf dem Circuit Park sollte erstmals seit 1985 wieder ausgetragen, wurde aber abgesagt. Der Große Preis von Deutschland (zuletzt auf dem Hockenheimring ) sollte entfallen. Nun findet aber doch ein Rennen auf dem Nürburgring statt.

Regeländerungen: Das sind die Regeln für die Formel-1 2020

Das sind die Regeln bzw. Regeländerungen für die neue Saison:

Wegen der vielen Rennen: Wegfall der Testtage nach je zwei Renn-Wochenenden

Abschaffung der LED-Tafel, heuer wird wieder mit Flagge ein Rennen beendet

Nur noch ein Öltank

Weniger Technikunterstützung für den Fahrer beim Start

Spiegel stärker eingeschränkt im Design (Aerodynamik)

Motoren: Jeder Fahrer darf drei MGU-K pro Saison nutzen, eine mehr als früher

Mindestgewicht der Boliden um 2kg erhöht auf 745 Kilogramm

Gegen Tricksereien: Zwei statt einem Benzin-Durchfluss-Sensor

Anzahl der Testtage wurde gesenkt zur Kostenersparnis

Abschaffung der Sichtschutzwände bei Garagen, mit Ausnahmen

Verschärfung der Parc-Fermé-Regeln

Nur noch eine Batterie für Qualifying und Rennen

Die Rennen im Überblick: Not-Rennkalender der Formel-1 2020

Die Rennen im Überblick:

Österreich - Spielberg am 05.07.2020 Österreich - Spielberg am 12.07.2020 Ungarn - Budapest am 19.07.2020 GB - Silverstone am 02.08.2020 GB - Silverstone am 09.08.2020 - 70th Anniversary Grand Prix Spanien - Barcelona am 16.08.2020 Belgien - Spa-Francorchamps am 30.08.2020 Italien - Monza am 06.09.2020 Italien - Mugello am 13.09.2020 Russland - Sotschi am 27.09.2020 Deutschland - Nürburgring am 11.10.2020 Portugal - Portimao am 25.10.2020 Italien - Imola am 01.11.2020 Türkei - Istanbul am 15.11.2020 Bahrain - GP von Bahrain am 29.11.2020 Bahrain - Sakhir Gran Prix am 06.12.2020 VAR - GP von Abu Dhabi am 13.12.2020

Mehr Infos: Formel-1-Rennkalender: Zeitplan, Daten & Kalender - TV-Termine.

