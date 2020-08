vor 49 Min.

Formel-1 2020 - GP von Spanien heute: Termin, Datum (16.8.20), Zeitplan, TV-Übertragung oder Live-Stream?

Die Formel-1 stellte ihren Not-Rennkalender vor, der ein straffes Programm für die Motorsport-Königsklasse vorsieht. Auch der Große Preis von Spanien wurde auf August verschoben. Alles Wichtige rund um die Terminverschiebung, Datum, Zeitplan, Streckendetails und die Übertragung in TV und Live-Stream lesen Sie hier.

Nachdem bereits zahlreiche Sportveranstaltungen wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt oder verschoben wurden, hat auch die Formel-1 auf die aktuelle Situation reagiert und einen Not-Rennkalender vorgestellt. Dieser sieht eine reduzierte Anzahl an Rennen vor, die vorerst in Europa ausgetragen werden sollen. Als sechstes der insgesamt acht Rennen steht der Große Preis von Spanien in Barcelona an. Alle wichtigen Informationen rund um den den GP von Spanien - Termin, die Übertragung in TV und Stream sowie Wissenswertes rund um die Strecke und die Geisterrennen - haben wir Ihnen hier zusammengefasst.

Der Große Preis von Spanien wird seit dem Jahr 1951 mit Unterbrechungen ausgetragen. Das Rennen fand abwechselnd auf acht unterschiedlichen Strecken statt. Seit 1991 wird es immer auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ausgetragen.

Formel-1 2020 GP Spanien / Barcelona: Termine, Uhrzeiten, Streckendetails & TV-Termine heute am 16.8.20



Was? Formel-1-Rennen in Spanien / Barcelona

in / Wann? 16. August 2020

16. August 2020 Wo? Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Live-TV? Live in TV auf RTL und Sky, live im Stream auf TVNOW und SkyGo

Live in auf und Sky, live im Stream auf TVNOW und SkyGo Zeitverschiebung: keine

Hauptsponsor: Pirelli

Streckenlänge: 4,655 km

Rennlänge: 307,104 Kilometer in 66 Runden

Rundenrekord: 1:18,441 ( Daniel Ricciardo , Red Bull-TAG Heuer)

Großer Preis von Spanien / Barcelona: genaue Termine & Uhrzeiten

Großer Preis von Spanien : 16. August 2020, 15:10 Uhr

Formel 1-Geisterrennen in Barcelona

Auch die Formel-1 hat wie andere Sportverbände auf die Covid-19-Pandemie reagiert und ein entsprechendes Hygienekonzept erarbeitet. Dieses sieht vor, dass die Rennen des Not-Kalenders ohne Zuschauer stattfinden und pro Rennstall nur 80 Mitglieder anreisen - dies gilt somit auch für den GP von Spanien. Die Teams werden in separaten Hotels untergebracht. Vor dem Rennen müssen sich Fahrer und Teammitglieder der insgesamt zehn Teams auf das Coronavirus testen lassen.

Formel-1 Weltcup 2020 in Spanien / Barcelona: Wer überträgt das Rennen & wo liegen die TV-Rechte? RTL oder Sky, Live-TV oder Stream?

RTL und Sky haben die TV-Rechte für die Formel-1-Saison 2020 inne. Fans können dort unter anderem den Großen Preis von Spanien live in TV, Fernsehen und Stream verfolgen. Bei RTL wird die Formel-1 umsonst und ohne Anmeldung im Free-TV gezeigt, bei Sky nur im Pay-TV. Da sowohl SkyGo als auch der Stream von RTL auf TVNOW kostenpflichtig sind, wird es keinen Gratis Stream des GP von Spanien geben.

Das sind die letzten Sieger des Großen Preises von Spanien

2019: Lewis Hamilton

2018: Lewis Hamilton

2017: Lewis Hamilton

2016: Max Verstappen

2015: Nico Rosberg

2014: Lewis Hamilton

Die meisten Siege beim Großen Preis von Spanien konnte bisher Michael Schumacher einfahren: Sechs mal gewann er das Rennen in Barcelona zwischen 1995 und 2004.

