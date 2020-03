15:08 Uhr

Formel-1 2020: Rennkalender, Zeitplan, Kalender, TV-Termine, Daten - hier bekommen Sie alle Infos

Die Saison der Formel-1 startet wegen des Coronavirus später. Hier finden Sie alle Daten: Rennkalender, Termine, Zeitplan, Kalender, Datum und Uhrzeit.

Die Formel 1 sollte mit dem Rennen am 15. März in Melbourne in die neue Saison starten. Wegen des Coronavirus wurde der Grand Prix aber abgesagt. Auch bei einem Mitarbeiter von McLaren wurde das Virus nachgewiesen.

Wir nennen Rennkalender, Termine, Zeitplan, Datum, Kalender und Uhrzeit - und die Infos zu Absagen.

Formel-1-Saison-Auftakt: Wann ist das erste Rennen?

Nach der Absage für Melbourne ist unklar, ob die Rennen am 22. März in Bahrain und am 5. April in Vietnam stattfinden können. Es ist möglich, dass die Saison erst am 3. Mai in den Niederlanden startet.

Formel-1-Rennkalender: Termine, Daten, Uhrzeit, Kalender, Datum und Zeitplan

Hier finden Sie alle Rennen der Formel-1-2020-Saison, chronologisch geordnet nach Datum. Unseren Kalender, den Zeitplan und die Termine aktualisieren wird laufend.

1. Australien - Melbourne 15.03.2020 (abgesagt)

12. bis 15. März 2020, hier alle Infos zum Rennen: Formel-1 2020 in Melbourne: Termine, Zeitplan & Live-TV

2. Bahrain - Sachir 22.03.2020 (unsicher)

19. bis 22. März 2020, hier alle Infos zum Rennen: Formel-1 2020 in Bahrain: Termine, Zeitplan & Live-TV

3. Vietnam - Hanoi 05.04.2020 (unsicher)

2. bis 5. April 2020, hier alle Infos zum Rennen: Formel-1 2020 in Vietnam: Termine, Zeitplan & Live-TV

4 . China - Shanghai 19.04.2020 (abgesagt)

16. bis 19. April 2020, hier alle Infos zum Rennen: Formel-1 2020 in China: Termin, Zeitplan & Live-TV

5. Niederlande - Zandvoort 03.05.2020

30. April bis 3. Mai 2020, hier alle Infos zum Rennen: Formel-1 2020 in Niederlande: Termin, Zeitplan & Live-TV

6. Spanien - Barcelona 10.05.2020

7. bis 10. Mai 2020, hier alle Infos zum Rennen: Formel-1 2020 in Spanien: Termin, Zeitplan & Live-TV

7. Monaco - Monte Carlo 24.05.2020

21. bis 24. Mai 2020, hier alle Infos zum Rennen: Formel-1 2020 in Monaco: Termin, Zeitplan & Live-TV

8. Aserbaidschan - Baku 07.06.2020

4. bis 7. Juni 2020

9. Kanada - Montreal 14.06.2020

11. bis 14. Juni 2020

10. Frankreich - Le Castellet 28.06.2020

25. bis 28. Juni 2020

11. Österreich - Spielberg 05.07.2020

2. bis 5. Juli 2020

Halbzeit: Zeitplan und Termine der zweiten Hälfte der Formel-1 2020

Und so sieht der Rennkalender ab Hälfte 2 aus:

12. GB - Silverstone 19.07.2020

16. bis 19. Juli 2020

13. Ungarn - Budapest 02.08.2020

30. Juli bis 2. August 2020

14. Belgien - Spa 30.08.2020

27. bis 30. August 2020

15. Italien - Monza 06.09.2020

3. bis 6. September 2020

16. Singapur - Singapur 20.09.2020

17. bis 20. September 2020

17. Russland - Sotschi 27.09.2020

24. bis 27. September 2020

18. Japan - Suzuka 11.10.2020

8. bis 11. Oktober 2020

19. USA - Austin 25.10.2020

22. bis 25. Oktober 2020

20. Mexiko - Mexiko-City 01.11.2020

29. Oktober bis 1. November 2020

21. Brasilien - Sao Paulo 15.11.2020

Datum nicht genauer bekannt

22. Vereinigte Arabische Emirate - Abu Dhabi 29.11.2020

26. bis 29. November 2020

Themen folgen