Formel-1 2020: TV-Termine und die Übertragung im Live-TV und im Stream

Valtteri Bottas vom Team Mercedes. Formel-1 2020 live: TV-Übertragung live in Fernsehen & Stream - TV-Termine. Free-TV und Gratis-Stream auf RTL oder Pay-TV auf Sky oder DAZN?

Die Formel-1 2020 wird auch heuer wieder wieder live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream zu sehen sein. Die TV-Rechte teilen sich zwei alte Bekannte. Free-TV und Gratis-Stream auf RTL oder Pay-TV auf Sky oder DAZN? Die TV-Termine.

Formel-1 2020 live: TV-Übertragung live in Fernsehen & Stream - TV-Termine. Die Formel-1 Weltmeisterschaft wird auch 2020 wieder wieder live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream zu sehen sein. Aber im Free-TV und Gratis-Stream auf RTL oder im Pay-TV auf Sky oder DAZN?

Hier finden Sie die TV-Termine. Nachdem der Auftakt am 15. März in Melbourne abgesagt wurde, ist aber noch nicht klar, wann die Saison 2020 startet. Wir geben auch an, welche Rennen abgesagt wurden und welche auf der Kippe stehen.

Formel-1 2020: TV-Rechte - wer zeigt was live im TV, Fernsehen & Stream? Free-TV & Gratis-Stream?

Die Formel-1-Saison 2020 wird wie 2019 live im Free-TV und im Pay-TV zu sehen sein. Im Free-TV können Fans die Formel-1 auf RTL live in der Übertragung in TV, Fernsehen und im Live-Stream verfolgen. Im Pay-TV hat sich Sky die Rechte gesichert und zeigt dort den Rennsport live im TV und im Stream online per SkyGo.

Die schlechte Nachricht: Es wird keinen kostenlosen Live-Stream der Formel-1 2020 geben, da RTL nur kostenlos und ohne Anmeldung im TV sendet, also im Fernsehen. Der Live-Stream von RTL ist ebenso wie der von SkyGo kostenpflichtig. RTL wird hier wahrscheinlich wieder über seinen Tochterkanal TVNOW die Formel-1 live zeigen - ähnlich wie bei den Länderspielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Formel-1 2020 live: TV-Übertragung live im Fernsehen und Stream - TV-Termine

1. Australien - Melbourne 15.03.2020 (abgesagt)

12. bis 15. März 2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky

/Sky Formel-1 2020 in Melbourne: Termine, Zeitplan & Live-TV

2. Bahrain - Sachir 22.03.2020 (unsicher)

19. bis 22. März 2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky

/Sky Formel-1 2020 in Bahrain: Termine, Zeitplan & Live-TV

3. Vietnam - Hanoi 05.04.2020 (unsicher)

2. bis 5. April 2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky

/Sky Formel-1 2020 in Vietnam: Termine, Zeitplan & Live-TV

4. China - Shanghai 19.04.2020 (abgesagt)

16. bis 19. April 2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky

Formel-1 2020 in China: Termin, Zeitplan & Live-TV

5. Niederlande - Zandvoort 03.05.2020

30. April bis 3. Mai 2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky

/Sky Formel-1 2020 in Niederlande: Termin, Zeitplan & Live-TV

6. Spanien - Barcelona 10.05.2020

7. bis 10. Mai 2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky

/Sky Formel-1 2020 in Spanien: Termin, Zeitplan & Live-TV

7. Monaco - Monte Carlo 24.05.2020

21. bis 24. Mai 2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky

/Sky Formel-1 2020 in Monaco: Termin, Zeitplan & Live-TV

8. Aserbaidschan - Baku 07.06.2020

4. bis 7. Juni 2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky

9. Kanada - Montreal 14.06.2020

11. bis 14. Juni 2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky

10. Frankreich - Le Castellet 28.06.2020

25. bis 28. Juni 2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky

11. Österreich - Spielberg 05.07.2020

2. bis 5. Juli 2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky

12. GB - Silverstone 19.07.2020

16. bis 19. Juli 2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky

13. Ungarn - Budapest 02.08.2020

30. Juli bis 2. August 2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky

14. Belgien - Spa 30.08.2020

27. bis 30. August 2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky

15. Italien - Monza 06.09.2020

3. bis 6. September 2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky

16. Singapur - Singapur 20.09.2020

17. bis 20. September 2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky

17. Russland - Sotschi 27.09.2020

24. bis 27. September 2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky

18. Japan - Suzuka 11.10.2020

8. bis 11. Oktober 2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky

19. USA - Austin 25.10.2020

22. bis 25. Oktober 2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky

20. Mexiko - Mexiko-City 01.11.2020

29. Oktober bis 1. November 2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky

21. Brasilien - Sao Paulo 15.11.2020

Datum nicht genauer bekannt, live in TV & Stream auf RTL /Sky

22. Vereinigte Arabische Emirate - Abu Dhabi 29.11.2020

26. bis 29. November 2020, live in TV & Stream auf RTL /Sky

Die Fans können sich also auf jede Menge Live-Sport im Motorsport 2020 freuen. Insgesamt zeigen RTL und Sky 22 Rennen der Formel-1 live in TV und Stream. Leider gibt es keinen Gratis-Stream, dafür aber Free-TV.

