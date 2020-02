vor 17 Min.

Formel-1 2020 in Bahrain: Termine, Zeitplan, Live-Übertragung im TV und Stream - Infos

Auch 2020 macht die Formel-1 wieder Station in Sachir, Bahrain. Wir verraten Zeitplan, Termine, Uhrzeit und Datum sowie Zeitverschiebung. Außerdem alle Infos zur Übertragung live in TV und Stream. Free-TV und Gratis-Stream auf RTL oder nur im Pay-TV auf Sky?

Der Grand Prix von Bahrain ist ein von Gulf Air gesponsertes Formel-1-Meisterschaftsrennen in Bahrain. Das erste Rennen fand am 4. April 2004 auf dem Bahrain International Circuit statt. Es schrieb Geschichte als der erste Grand Prix der Formel 1 im Nahen Osten und wurde von der FIA als "Bester organisierter Grand Prix" ausgezeichnet. Der Grand Prix von Bahrain ist normalerweise das dritte Rennen des Formel-1-Kalenders. Im Jahr 2010 wurde in Bahrain das Eröffnungsrennen der Saison 2010 ausgetragen, und die Autos fuhren die vollen 6,299 km (3,914 mi) "Endurance Circuit", um das "Diamanten-Jubiläum" der Formel 1 zu feiern.

Formel-1 2020 in Bahrain live in TV, Fernsehen & Stream - TV-Termine im Free-TV und Gratis-Stream

Was? Formel-1-Rennen in Bahrain / Sachir

in / Wann? 19. bis 22. März 2020

Wo? Bahrain / Sachir

/ Live-TV? Live in TV auf RTL und Sky, live im Stream auf TVNOW und SkyGo

und Sky, live im Stream auf TVNOW und SkyGo Zeitverschiebung : Bahrain ist 2 Stunden vor Deutschland

Formel-1 2020 in Bahrain: TV-Rechte und Übertragung live in TV und Stream - RTL oder Sky?

Die TV-Rechte für die Formel-1-Saison 2020 liegen bei RTL und Sky. Dort können Fans den Rennsport live in TV, Fernsehen und Stream verfolgen. RTL zeigt die Formel-1 kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung im Free-TV, Sky im Pay-TV. Leider gibt es keinen Gratis-Stream, da sowohl SkyGo als auch der Stream von RTL auf TVNOW kostenpflichtig sind.

Die letzten Sieger in Bahrain

2019: Lewis Hamilton

2018: Sebastian Vettel

2017: Sebastian Vettel

2016: Nico Rosberg

2015: Lewis Hamilton

2014: Lewis Hamilton

2013: Sebastian Vettel

2012: Sebastian Vettel

2011: Fernando Alonso

Das müssen Sie zum Formel-1-Rennen Bahrain noch wissen

In Bahrain muss wie in Abu Dhabi der Sieger auf die Sektdusche (Alkohol) verzichten aus Rücksicht auf die islamischen Gastgeber. Anstelle von Sekt wird Rosenwaasser genutzt. Der Grand Prix findet seit 2014 zudem in der Nacht statt und ist somit ein Flutlicht-Rennen. Ein trockenes Rennen ist quasi garantiert, denn Regen fällt in Bahrain lediglich an drei bis fünf Tagen pro Jahr. Am Rennwochenende 2004 kam es dennoch zu Nieselregen.

