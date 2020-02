vor 5 Min.

Formel-1 2020 in Niederlande: Termin, Zeitplan und Live-TV - Infos

Weltmeister Lewis Hamilton drehte in Silverstone ein paar Runden im neuen Mercedes W11. Formel-1 2020 in Niederlande: Termin, Zeitplan & Live-TV.

2020 macht die Formel-1 wieder Station in den Niederlanden, mit dem Heineken Dutch Grand Prix. Wir nennen Zeitplan, Termine, Uhrzeit und Datum. Außerdem alle Infos zur Übertragung live in TV und Stream. Free-TV und Gratis-Stream auf RTL oder nur im Pay-TV auf Sky?

Als Großer Preis der Niederlande ("Grote Prijs van Nederland") wurde bisher offiziell 32 Mal ein Auto-Rennen in der Nähe von Zandvoort (Niederlande) ausgetragen. 30 dieser Rennen waren Automobil- bzw. Formel-1-WMs. Das erste zur Formel-1-WM zählende Rennen wurde in der Saison 1952 ausgetragen, das bisher letzte in der Saison 1985. 2019 wurde erklärt, dass die Formel-1 ab 2020 für zumindest drei Jahre in die Niederlande zurückkehrt. Daraufhin wurden umfassende Änderungen am Circuit Park Zandvoort vorgenommen.

Formel-1 2020 GP Niederlande live in TV, Fernsehen & Stream - TV-Termine im Free-TV & Gratis-Stream

Was? Formel-1-Rennen in Niederlande / Heineken Dutch Grand Prix

in / Dutch Grand Prix Wann? 1. bis 3. Mai 2020

Wo? Niederlande /Holland, Zandvoort , Circuit Park Zandvoort

/Holland, , Circuit Park Live-TV? Live in TV auf RTL und Sky , live im Stream auf TVNOW und SkyGo

und , live im Stream auf und Zeitverschiebung: keine

Hauptsponsor: Heineken

Streckenlänge: 4,252 km

Rennlänge: 301,892 Meter in 71 Runden

Formel-1 Weltcup 2020 in Niederlande: TV-Rechte und Übertragung live in TV und Stream - RTL oder Sky?

Die TV-Rechte für die Formel-1-Saison 2020 liegen bei RTL und Sky. Dort können Fans den Rennsport live in TV, Fernsehen und Stream verfolgen. RTL zeigt die Formel-1 kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung im Free-TV, Sky im Pay-TV. Leider gibt es keinen Gratis-Stream, da sowohl SkyGo als auch der Stream von RTL auf TVNOW kostenpflichtig sind.

Die letzten 5 Sieger beim GP in den Niederlanden

1985: Niki Lauda

1984: Alain Prost

1983: René Arnoux

1982: Didier Pironi

1981: Alain Prost

Rekord-Gewinner ist Jim Clark mit 4 Siegen in den 60er Jahren. Jackie Stewart und Niki Lauda gewannen den Großen Preis der Niederlande je dreimal. Seit den 50er Jahren fand der Grand Prix immer in Zandvoort direkt an der Nordseeküste auf dem durch die Dünen führenden Kurs Circuit Park Zandvoort statt.

