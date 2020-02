vor 16 Min.

Formel-1 2020 in Spanien: Termin, Zeitplan & Live-TV

Lewis Hamilton spricht mit Mercedes erst wieder in der Saison über eine Vertragsverlängerung. Formel-1 2020 in Spanien: Termin, Zeitplan & Live-TV.

2020 macht die Formel-1 wieder Station in Spanien, Barcelona. Wir nennen Zeitplan, Termine, Uhrzeit und Datum. Außerdem alle Infos zur Übertragung live in TV und Stream. Free-TV und Gratis-Stream auf RTL oder nur im Pay-TV auf Sky?

Der Große Preis von Spanien ("Gran Premio de España") ist ein seit 1951 veranstaltetes Formel-1-Rennen in Spanien mit wechselnden Austragungsorten. In den Jahren von 1968 bis 1975 fand der Große Preis von Spanien beispielsweise abwechselnd auf den Kursen "Circuito del Jarama" in Madrid und auf dem "Circuit de Montjuïc" in Barcelona statt.

Das Rennen ist eines der ältesten noch bestrittenen der Welt und feierte 2013 sein hundertjähriges Jubiläum. Das Rennen hatte bescheidene Anfänge als Serienwagen-Rennen. Unterbrochen durch den Ersten Weltkrieg wartete das Rennen ein Jahrzehnt auf seine zweite Auflage, bevor es zu einem festen Bestandteil des europäischen Rennkalenders wurde.

Formel-1 2020 GP Spanien / Barcelona live in TV, Fernsehen & Stream - TV-Termine im Free-TV & Gratis-Stream

Was? Formel-1-Rennen in Spanien / Barcelona

in / Wann? 8. bis 10. Mai 2020

Wo? Circuit de Barcelona-Catalunya

Live-TV? Live in TV auf RTL und Sky , live im Stream auf TVNOW und SkyGo

und , live im Stream auf und Zeitverschiebung: keine

Hauptsponsor: Pirelli

Streckenlänge: 4,655 km

Rennlänge: 307,104 Kilometer in 66 Runden

Formel-1 Weltcup 2020 in Spanien / Barcelona: TV-Rechte und Übertragung live in TV und Stream - RTL oder Sky?

Die TV-Rechte für die Formel-1-Saison 2020 liegen bei RTL und Sky. Dort können Fans den Rennsport live in TV, Fernsehen und Stream verfolgen. RTL zeigt die Formel-1 kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung im Free-TV, Sky im Pay-TV. Leider gibt es keinen Gratis-Stream, da sowohl SkyGo als auch der Stream von RTL auf TVNOW kostenpflichtig sind.

Die letzten Sieger des Großen Preises von Spanien

2019: Lewis Hamilton

2018: Lewis Hamilton

2017: Lewis Hamilton

2016: Max Verstappen

2015: Nico Rosberg

Die meisten Siege als auch Poles beim Formel-1 Grand Prix in Barcelona (Spanien) fuhr übrigens Michael Schumacher ein. Er gewann den GP sechsmal und fuhr siebenmal auf die Pole Position. Seinen ersten Sieg holte der Deutsche 1995 im Benetton-Renault, seinen letzten 2004 im Ferrari.

