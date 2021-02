vor 46 Min.

Formel-1 2021 - Bahrain GP in Sakhir: Termine, Zeitplan, Datum, Live-TV, Uhrzeit und Strecke

Formel-1 in Bahrain 2021: Hier finden Sie die Infos rund um Zeitplan, Termine, Strecke und Übertragung im Live-TV und Stream.

Formel-1 2021: Im März findet der Große Preis von Bahrain in Sakhir statt. Zeitplan, Termine, Datum, Uhrzeit und Übertragung live im TV und Stream - lesen Sie hier die Infos zu Rennen, Qualifying und Training.

Der Große Preis von Bahrain wird auf dem International Circuit stattfinden. Beim Großen Preis von Bahrain im November 2020 bildeten Louis Hamilton, Valtteri Bottas und Max Verstappen die Top 3. Die Rennen fanden ohne Zuschauer statt.

Die TV-Rechte für die Formel-1 2021 haben sich geändert. Lesen Sie hier im Artikel alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream - mitsamt Datum, Uhrzeit und Zeitplan. Außerdem erhalten Sie hier detaillierte Infos zur Strecke.

Formel-1 2021 in Bahrain/Sakhir: Übertragung, Datum, Uhrzeit und Strecke - Infos im Überblick

Alle Infos zur Formel-1 2021 in Bahrain/Sakhir kompakt auf einen Blick:

Rennen: Großer Preis von Bahrain

Datum : 28. März 2021

28. März 2021 Uhrzeit : 17.00 Uhr

17.00 Uhr Zeitverschiebung: in Deutschland +2 Stunden

in +2 Stunden Strecke: Bahrain International Circuit

Circuit Streckenlänge: 5,4 Kilometer

5,4 Kilometer Übertragung: Live im TV und Stream bei Sky, Sky Sport F1 und Sky Sport News

Live im und Stream bei Sky, Sky Sport F1 und Sky Sport News Free-TV: Zusammenfassung auf Sky Sport News (etwa 30 Minuten)

Formel-1 2021 - Großer Preis von Bahrain in Sakhir: Termine und Zeitplan für Training, Qualifying und Rennen

Die Uhrzeit für Training, Qualifying und Rennen stehen bereits fest. Hier der Überblick:

1. Training: Freitag, 26. März 2021, ab 14.30 Uhr

2. Training: Freitag, 26. März 2021, ab 18.00 Uhr

3. Training: Samstag, 27. März 2021, ab 15.00 Uhr

Qualifying: Samstag, 27. März 2021, ab 18 Uhr

Rennen: Sonntag, 28. März 2021, ab 17.00 Uhr

Formel-1 2021: Übertragung des GP von Bahrain live im TV und Stream

Fast 30 Jahre lang war RTL im Free-TV für die Übertragung der Formel 1 zuständig, nun hat der Sender den Vertrag auslaufen lassen und überträgt die Rennen nicht mehr. Für Deutschland ist nun Sky exklusiv für die Übertragung zuständig, was aber für Fans bedeutet, dass die meisten Rennen nur im Pay-TV zu sehen sind. Laut motorsport.com sollen allerdings vier Rennen frei empfangbar sein.

Hier finden Sie die Eckdaten zur Übertragung im Überblick:

1. Training (26.03.21, 14.30 Uhr): im TV und im Stream auf Sky, Sky Sport F1

und im Stream auf Sky, Sky Sport F1 2. Training (26.03.21, 18 Uhr): im TV und im Stream auf Sky, Sky Sport F1

und im Stream auf Sky, Sky Sport F1 3. Training (27.03.21, 15 Uhr): im TV und Stream auf Sky, Sky Sport F1

und Stream auf Sky, Sky Sport F1 Qualifying (27.03.21, 18 Uhr): im TV und Stream auf Sky, Sky Sport F1

und Stream auf Sky, Sky Sport F1 Rennen (28.03.21, 17 Uhr): im TV und Stream auf Sky, Sky Sport F1

Formel-1 in Bahrain: Vettel gewann 2017 und 2018 in Sakhir - Infos zur Strecke

Der Große Preis von Bahrain in Sakhir findet auf dem Bahrain International Circuit statt und hat eine Länge von 5,412 Kilometern. Die Rennanlage befindet sich mitten in der Wüste, weshalb es teilweise vorkommen kann, dass sich Sand auf der Fahrbahn befindet, was 2020 für etliche Probleme bei den Fahrern gesorgt hat. Hier finden Sie einige Eckdaten zur Strecke im Überblick:

Länge : 5,412 Kilometer

: 5,412 Kilometer Baujahr: 2004

2004 Kurven: 15

15 Start-Ziel-Gerade: 1090 Meter

1090 Meter Boxengasse: 417 Meter

Für das Rennen in Bahrain werden nur wenige Tickets vergeben. Bild: Bahrain Tourism & Exhibition Authority (BTEA)/dpa-tmn

Hier finden Sie die Gewinner von Bahrain der vergangenen fünf Jahre im Überblick:

2016: Nico Rosberg

2017: Sebastian Vettel

2018: Sebastian Vettel

2019: Lewis Hamilton

2020: Lewis Hamilton

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen