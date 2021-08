Alle Infos zum Japan-GP der Formel 1 2021: Zeitplan, Übertragung, Strecke

Formel 1 2021: Im Oktober findet der Große Preis von Japan in Suzuka statt. Hier kommen für Sie einen Zeitplan und alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream.

Formel 1: Die aktuelle Saison läuft schon seit dem 28. März 2021. Im Oktober wird der Große Preis von Japan in Suzuka ausgetragen. Ort des Geschehens ist der Suzuka International Racing Course.

Bei welchem Sender liegen die TV-Rechte in der Formel 1 2021? Auch alle übrigen Infos rund um die Übertragung live im TV und Stream finden Sie hier - Datum, Uhrzeit, Zeitplan. Außerdem stellen wir Ihnen die Strecke näher vor.

Formel 1 2021 in Japan/Suzuka: Übertragung, Datum, Uhrzeit und Strecke - Infos im Überblick

Alle Infos zur Formel 1 2021 in Japan/Suzuka finden Sie hier kompakt auf einen Blick:

Rennen: Großer Preis von Japan

Großer Preis von Datum: 10. Oktober 2021

10. Oktober 2021 Uhrzeit: 7 Uhr (MEZ)

7 Uhr (MEZ) Strecke: Suzuka International Racing Course

International Racing Course Streckenlänge: 5,807 Kilometer

5,807 Kilometer Übertragung: Live im TV und Stream bei Sky, Sky Sport F1

Live im und Stream bei Sky, Sky F1 Free-TV: Zusammenfassung auf Sky Sport News (etwa 30 Minuten)

Formel 1 2021 - Großer Preis von Japan in Suzuka: Termine und Zeitplan für Training, Qualifying und Rennen

Die Uhrzeiten für Training, Qualifying und das Rennen stehen fest. Hier finden Sie die Infos dazu im Überblick:

(Alle Zeiten: MEZ)

1. Training: Freitag, 8. Oktober 2021, ab 4.30 Uhr

2. Training: Freitag, 8. Oktober 2021, ab 8 Uhr

3. Training: Samstag, 9. Oktober 2021, ab 5 Uhr

Qualifying: Samstag, 9. Oktober 2021, ab 8 Uhr

Rennen: Sonntag, 10. Oktober 2021, ab 7 Uhr

Formel 1 2021: Übertragung des GP von Japan live im TV und Stream

Länger als ein Vierteljahrhundert oblag die Übertragung der Formel 1 dem Free-TV-Anbieter RTL. Jetzt ist der Sender aus dem Vertrag ausgestiegen und überträgt in der ganzen Saison insgesamt nur noch vier Rennen - der Japan-GP in Suzuka ist leider nicht dabei. Hierzulande ist jetzt Sky exklusiv für die Übertragung verantwortlich. Für die Fans bedeutet das dummerweise, dass sie für die meisten Rennen in die Tasche greifen müssen, da die nur im Pay-TV zu sehen sind.

Hier finden Sie die Eckdaten zur Übertragung des Japan-GP im Überblick:

(Auch hier wieder alle Zeiten: MEZ)

1. Training (Freitag, 8. Oktober 2021, ab 4.30 Uhr ): Im TV und im Stream auf Sky, Sky Sport F1

und im Stream auf Sky, Sky F1 2. Training (Freitag, 8. Oktober 2021, ab 8 Uhr): Im TV und im Stream auf Sky, Sky Sport F1

und im Stream auf Sky, Sky F1 3. Training (Samstag, 9. Oktober 2021, ab 5 Uhr): Im TV und Stream auf Sky, Sky Sport F1

und Stream auf Sky, Sky F1 Qualifying (Samstag, 9. Oktober 2021, ab 8 Uhr): Im TV und Stream auf Sky, Sky Sport F1

und Stream auf Sky, Sky F1 Rennen (Sonntag, 10. Oktober 2021, ab 7 Uhr ): Im TV und Stream auf Sky, Sky Sport F1

Formel 1 in Japan: Infos zur Strecke in Suzuka

Beim Suzuka International Racing Course handelt es sich um eine Motorsport-Rennstrecke in der Nähe der Stadt Suzuka in Japan. Der Kurs wurde 1962 vom Automobilunternehmen Honda als Teststrecke gebaut, der niederländische Rennstreckendesigner Hans Hugenholtz lieferte damals den Entwurf. Auf demselben Areal spendierte Honda für seine Mitarbeitenden und deren Familien einen Vergnügungsresort - den "Motopia Park".

Die Strecke ist in ihrer aktuellen Form 5,807 km lang. Sie gilt unter Experten als eine der anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt, weil sie viele Richtungswechsel und fast sämtliche denkbaren Kurventypen enthält: Langsame, mittelschnelle und schnelle Kurven wechseln sich in Suzuka ab. Besonders die „S-Curves“ hinter dem Fahrerlager und die schnelle Linkskurve „130R“ nach einer langen Geraden fordern jede Menge Expertise von den Piloten. Außerdem ist Suzuka eine der wenigen sich selbst kreuzenden Rennstrecken weltweit - mit einer Überführung natürlich. Sie beschreibt annähernd die Form einer Acht, beim Blick von oben fühlt man sich irgendwie an eine Schlange erinnert, die sich in den Schwanz beißt.

Hier finden Sie die wichtigsten Eckdaten zur Strecke im Überblick:

Länge: 5,807 Kilometer

Eröffnung: 1962, Formel 1 seit 1987

seit 1987 Kurven: 17

Streckenrekord: 1:30,983 Minuten ( Lewis Hamilton , Mercedes , 2019)

Großer Preis von Japan: Das sind die bisherigen Gewinner

Hier sehen Sie alle Sieger der bisherigen Formel-1-Rennen in Suzuka: