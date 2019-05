Formel 1: Am 12. Mai geht es in Barcelona weiter

Eishockey-Nationalmannschaft

Finaler Test: "Highlight" gegen USA vor "Super-WM"

Am 10. Mai eginnt die Eishockey-WM in der Slowakei. Ungewöhnlich viele NHL-Topstars sind in diesem Jahr von Beginn an dabei. Das verjüngte deutsche Team im Umbruch bekommt zuvor bei der Generalprobe gegen die USA einen Vorgeschmack darauf.