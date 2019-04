13:53 Uhr

Formel 1: GP von Aserbaidschan am 28. April

Am Sonntag, 28. April, findet der Große Preis von Aserbaidschan in Baku statt.

Am kommenden Sonntag findet der große Preis von Aserbaidschan statt. Das Jubiläums-Rennen in China hatte der Brite Lewis Hamilton für sich entscheiden können.

Formel 1-Pilot Lewis Hamilton hat den Großen Preis von China gewonnen. Der Titelverteidiger fuhr vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas und vor WM-Herausforderer Sebastian Vettel über die Ziellinie und ist somit Sieger eines historischen Rennens: Es war das 1000. in der Geschichte der Formel 1. Am Sonntag geht es in Aserbaidschan weiter.

Der Mercedes-Fahrer steht nun mit 68 Punkten auch an der Spitze der Gesamtwertung. Bottas auf Rang zwei liegt sechs Punkte dahinter. Für Sebastian Vettel geht unterdessen das Warten auf den ersten Sieg in dieser Saison weiter. Der Ferrari-Pilot weist jetzt schon 29 Zähler Rückstand auf Hamilton auf. Das nächste Rennen findet am 28. April in Aserbaidschan statt.

Formel 1: Endergebnis des Großen Preis von China

Rang Name Team Land Zeit 1 Lewis Hamilton Mercedes Großbritannien 1:32:06,350 Std 2 Valtteri Bottas Mercedes Finnland + 6,552 Sek. 3 Sebastian Vettel Ferrari Deutschland +13,744 Sek. 4 Max Verstappen Aston Martin Red Bull Niederlande + 27,627 Sek. 5 Charles Leclerc Ferrari Monaco + 31,276 Sek. 6 Pierre Gasly Aston Martin Red Bull Frankreich + 1:29,307 Min. 7 Daniel Ricciardo Renault Australien + 1 Rd. 8 Sergio Perez Racing Point Mexiko + 1 Rd. 9 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Finnland + 1 Rd. 10 Alexander Albon Red Bull Torro Rosso Thailand + 1 Rd. 11 Romain Grosjean Haas Frankreich + 1 Rd. 12 Lance Stroll Racing Point Kanada + 1 Rd. 13 Kevin Magnussen Haas Dänemark + 1 Rd. 14 Carlos Sainz Jr. McLaren Spanien + 1 Rd. 15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Italien + 1 Rd. 16 George Russell ROKiT Williams Racing Großbritannien + 2 Rd. 17 Robert Kubica ROKiT Williams Racing Polen + 2 Rd. 18 Lando Norris McLaren Großbritannien + 6 Rd.

Ausfälle: Nico Hülkenberg, Daniil Kwjat

In der Qualifikation für den Großen Preis von China am Samstag rasten Valtteri Bottas und WM-Titelverteidiger Lewis Hamilton auf den ersten und zweiten Platz.

Während das finnisch-britische Duo des deutschen Autobauers mickrige 23 Tausendstelsekunden trennten, fehlten Vettel rund drei Zehntel. "Zu viel", betonte der Ferrari-Pilot. "Wir hätten es gern andersrum."

Vor allem Sebastian Vettel steht damit weiter unter Druck. Im WM-Klassement lag Vettel vor dem dritten Saisonrennen mit 22 Punkten auf dem fünften Platz, Leclerc war Vierter mit 26 Zählern. Bottas kam an der Spitze auf 44 Punkte, Hamilton als Zweiter auf 43. Dritter war Verstappen - und der ist stinksauer auf Vettel. Der Niederländer fühlte sich unter anderem von Vettel um den letzten Versuch einer schnellen Runde gebracht. Er hatte sich Zeit gelassen, wurde dann von Vettel überholt, ebenso von Daniel Ricciardo und Nico Hülkenberg, die die vierte Startreihe bildeten.

Verstappen hatte es danach nicht mehr rechtzeitig über die Ziellinie geschafft und via Boxenfunk ziemlich unschön gewütet.

TV-Termine: Das nächste Formel 1-Rennen findet in Aserbaidschan statt

Freitag, 26. April - Formel 1: Training Großer Preis von Aserbaidschan

1. Freies Training: 10.55 Uhr Sky Sport 1

2. Freies Training: 14.55 Uhr Sky Sport 1

Samstag, 27. April - Formel 1: Qualifying Großer Preis von Aserbaidschan

3. Freies Training: 11.55 Uhr Sky Sport 1

Freies Training: 14.00 Uhr RTL

Qualifying: 14.45 Uhr RTL

Sonntag, 28. April - Formel 1: Rennen Großer Preis von Aserbaidschan

Countdown: 13.00 Uhr RTL

Rennen: 14.10 Uhr RTL

Welche Rennen stehen in den nächsten Wochen auf dem Programm?

Formel 1: Alle Strecken 2019 im Überblick

