vor 54 Min.

Formel 1 Japan: Training, Qualifying, Rennen in Suzuka live im TV und Stream

Formel 1 Suzuka/Japan 2019: Training, Qualifying, Rennen live im TV und Stream, Zeitplan, Fahrerwertung. Alle Veranstaltungen am Samstag wurden gestrichen.

Morgen steht der Große Preis von Japan an. Alle Infos zum Formel 1 Rennen in Suzuka: Zeitplan, Strecke, Training, Qualifying Fahrerwertung und Übertragung im TV und Stream.

Das hat es in der Geschichte der Formel 1 erst vier Mal gegeben: Am Sonntag finden das Qualifying und das Rennen nun zum fünften Mal am gleichen Tag statt. Aufgrund eines Taifuns haben die Verantwortlichen aus Sicherheitsgründen das Qualifying auf den Sonntag verlegt. Die Fahrer erfahren daher erst kurz vor dem Rennen von welcher Position aus sie starten.

Wie sieht der Zeitplan aus? Wann laufen Training und Qualifying? Wo wird der Grand Prix im Live-TV und Stream übertragen? Wie ist der Stand der Fahrerwertung? Welche Infos gibt es zur Strecke?

Zeitplan zur Formel 1 in Suzuka: Großer Preis von Japan 2019 - Training, Qualifying, Live-Übertragungstermine im Free-TV und als Internet-Stream

Freitag, 11. Oktober 2019

03:00 Uhr - 04:30 Uhr: 1. Freies Training (Live: n-tv, ntv.de, tvnow.de)

05:00 Uhr: Teamchef-Pressekonferenz - Teilnehmer: Vasseur, Binotto, Steiner, Tanabe, Abiteboul

07:00 Uhr - 08:30 Uhr: 2. Freies Training (ntv.de, tvnow.de)

Samstag, 12. Oktober 2019

05:00 Uhr - 06:00 Uhr: 3. Freies Training (wegen des Taifuns gestrichen)

08:00 Uhr: Qualifying (Live: RTL, tvnow.de) (verlegt auf Sonntag)

Sonntag, 13. Oktober 2019

03:00 Uhr: Qualifying (Live: RTL, tvnow.de)

07:10 Uhr: Rennen (Live: RTL, tvnow.de)

Strecke Formel 1: Großer Preis von Japan 2019 - Infos zum Suzuka International Racing Course

Streckenname Suzuka International Racing Course Länge 5.807 Meter Runden 53 Distanz 307,471 km Reifenverschleiß hoch Bremsenverschleiß niedrig

Der Suzuka International Racing Course ist eine Rennstrecke in der Nähe von Suzuka in Japan unweit der Hafenstadt Nagoya. Der Kurs wurde 1962 vom Autohersteller Honda nach einem Plan des niederländischen Rennstrecken-Designers Hans Hugenholtz als Teststrecke errichtet.

In ihrer heutigen Form ist die Strecke knapp 6 Kilometer lang. Sie gilt fahrtechnisch als eine der anspruchsvollsten Strecken der Welt, da sie jede Menge Richtungswechsel und die unterschiedlichsten Typen von Kurven enthält.

Legendär sind die "S-Curves" hinter dem Fahrerlager und eine superschnelle Linkskurve namens "130R".

Formel 1 2019 in Suzuka / Japan: Die Fahrerwertung vor dem Rennen

Rang Fahrer Team Land Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes Großbritannien 322 2 Valtteri Bottas Mercedes Finnland 249 3 Charles Leclerc Ferrari Monaco 215 4 Max Verstappen Red Bull Niederlande 212 5 Sebastian Vettel Ferrari Deutschland 194 6 Pierre Gasly Toro Rosso Frankreich 69 7 Carlos Sainz McLaren Spanien 66 8 Alexander Albon Red Bull Thailand 52 9 Lando Norris McLaren Großbritannien 35 10 Daniel Ricciardo Renault F1 Australien 34 11 Nico Hülkenberg Renault F1 Deutschland 34 12 Daniil Kwjat Toro Rosso Russland 33 13 Sergio Perez Racing Point Mexiko 33 14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Finnland 31 15 Kevin Magnussen Haas Dänemark 20 16 Lance Stroll Racing Point Kanada 19 17 Romain Grosjean Haas Frankreich 8 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Italien 4 19 Robert Kubica Williams Racing Polen 1 20 George Russell Williams Racing Großbritannien 0

Die Fahrerwertung der Formel 1 Saison 2018 konnte Lewis Hamilton mit 408 Punkten vor Sebastian Vettel mit 320 Punkten gewinnen. (AZ)

Themen folgen