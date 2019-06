vor 4 Min.

Formel 1-Qualifying Frankreich heute live im TV und Stream sehen

Schnellster im ersten Training zum Großen Preis von Frankreich 2019 in Le Castellet: Weltmeister Lewis Hamilton.

Formel 1: Der Große Preis von Frankreich ist am Wochenende live im TV und Stream zu sehen. Hier die TV-Termine der Sender für Qualifying und Rennen im Überblick.

Beim Formel 1 GP von Frankreich in Le Castellet heute startet Sebastian Vettel mehr oder weniger als Außenseitee ins Qualifyign. Sein Konkurrent Lewis Hamilton hatte das Rennen in Südfrankreich vergangenes Jahr gewonnen und 2019 auch im Training die Nase vorn. Auch Bottas liegt noch vor Vettel - eine wahre Enttäuschung für den Deutschen.

Formel 1 in Frankreich heute live im TV und als Stream im Internet

Wer das Qualifying und das Rennen der Formel 1 in Frankreich an diesem Wochenende live im TV oder als Stream im Internet sehen will, hat dazu mehrere Möglichkeiten. Denn im Free-TV überträgt RTL den Großen Preis von Frankreich, zugleich zeigt auch der Pay-TV-Sender Sky Qualifying und Rennen live.

TV-Termin: Qualifying Frankreich heute im TV und als Stream sehen

Samstag, 22. Juni 2019, 14 Uhr: Freies Training (RTL und Sky)

Samstag, 22. Juni 2019: 14.45 Uhr: Qualifying (RTL und Sky)

GP von Frankreich: Qualifying im Free-TV und als Stream sehen

Sonntag, 23. Juni 2019, 15.10 Uhr: Rennen (RTL und Sky)

Als Stream im Internet ist der Große Preis von Monaco unter anderem bei SkyGo zu sehen.

In der Gesamtwertung liegt der fünffache Weltmeister Hamilton vor Bottas. Vettel ist WM-Dritter. Der Hesse hatte zuletzt in Kanada wegen einer Zeitstrafe seinen ersten Saisonsieg verloren. Sein Rückstand ist auch schon groß - 62 Punkte auf Hamilton.

Zahlen und Fakten zum Formel 1-Rennen in Frankreich 2019

Name des Kurses: Circuit Paul Ricard

Streckenprofil: Der Circuit Paul Ricard ist eine der längeren Strecken im Kalender. Mit drei Geraden und 15 teils schnellen Kurven erwartet die Fahrer ein Hochgeschwindigkeitskurs. Kurve zehn wird mit bis zu 300 Stundenkilometern durchfahren und ist damit eine der schnellsten dieser Saison.

Streckenlänge: 5,842 Kilometer

Rundenzahl: 53

Erster Grand Prix: 1971

Rekordsieger: Alain Prost (1983, 1988-1990)

Besonderheit: Die Strecke in Le Castellet kehrte in der vergangenen Saison nach 28 Jahren wieder in den Rennkalender zurück.

Im vergangenen Jahr hatte Sebastian Vettel beim F1 Grand Prix von Frankreich seine WM-Führung durch einen Startunfall verloren. „Das ist mein Fehler, die Schuld liegt bei mir“, bekannte der Ferrari-Star damals nach dem Crashl, mit dem er sich den Großen Preis von Frankreich verdarb. Zwar rettete sich der damals 30-Jährige trotz einer Zeitstrafe noch auf Platz fünf, die Spitze der Gesamtwertung aber übernahm nach nur einem Rennen wieder Formel-1-Titelverteidiger Lewis Hamilton mit dem 65. Sieg seiner Karriere.

Ob Hamilton 2019 zu schlagen ist? Fraglich.

Welche Rennen stehen in den nächsten Wochen auf dem Programm? Hier der Überblick über Termine, Starts und Renn-Kalender. (AZ)

