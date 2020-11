vor 17 Min.

Formel-1-Qualifying: Starker Regen stoppt Fahrer

Das Abschluss-Training zum Großen Preis der Türkei war eine Rutschparte. Nach elf Minuten musste auch das Qualifying wegen starken Regens unterbrochen werden.

Die Formel-1-Qualifikation zum Großen Preis der Türkei ist am Samstag in Istanbul wegen starken Regens unterbrochen worden. Die Entscheidung traf Rennleiter Michael Masi vom Motorsport-Weltverband Fia nach nur rund elf Minuten im ersten Abschnitt des Qualifyings.

Die Piloten um den WM-Führenden Lewis Hamilton im Mercedes konnten nur sehr vorsichtig fahren und ihre Fahrzeuge auf der ohnehin schon rutschigen Piste kaum kontrollieren. Früh kam es zu vielen Drehern, und die Piloten klagten am Tag vor dem viertletzten Saisonrennen zudem über eine sehr schlechte Sicht. Zunächst war unklar, wann es weitergehen kann.

Formel-1-Qualifying knüpft an schlechte Bedingungen vom Freitag an

Damit setzte sich das Bild vom Freitag auch am Samstag fort. Schon das Abschluss-Training hatte kaum Erkenntnisse gebracht. Samstagvormittag verhinderte starker Regen neben der ohnehin schon rutschigen Piste, dass in Istanbul normal gefahren werden konnte.

Der zu nasse Asphalt blieb bei der 60 Minuten dauernden Einheit lange Zeit wenig genutzt. Vor dem Qualifying (13.00 Uhr/RTL und Sky) fuhr erneut Max Verstappen im Red Bull die Bestzeit, die allerdings wenig Aussagekraft hat. Während Charles Leclerc Zweiter und Sebastian Vettel im zweiten Ferrari Sechster wurden, verzichtete Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes als einer von drei Piloten ganz auf eine schnelle Runde.

Formel 1 Großer Preis der Türkei: Vettel kämpft mit der Bodenhaftung

"Die Reifen funktionieren nicht", funkte Vettel zwischenzeitlich an die Box. Der Heppenheimer drehte sich beim Versuch, eine gute Runde hinzulegen - ebenso wie viele Konkurrenten. Bereits am Freitag hatte es große Probleme gegeben. Der Asphalt war vor wenigen Wochen kurzfristig neu aufgetragen worden, da das Rennen am Bosporus erst aufgrund der Coronavirus-Pandemie neu in den Kalender gekommen war.

Die Formel-1-Weltmeister seit 1950 1 / 52 Zurück Vorwärts 1950 Giuseppe Farina

1951 Juan Manuel Fangio

1952 und 1953 Alberto Ascari

1954 bis 1957 Juan Manuel Fangio

1958 Mike Hawthorn

1959 und 1960 Jack Brabham

1961 Phil Hill

1962 Graham Hill

1963 Jim Clark

1964 John Surtees

1965 Jim Clark

1966 Jack Brabham

1967 Denny Hulme

1968 Graham Hill

1969 Jackie Stewart

1970 Jochen Rindt

1971 Jackie Stewart

1972 Emerson Fittipaldi

1973 Jackie Stewart

1974 Emerson Fittipaldi

1975 Niki Lauda

1976 James Hunt

1977 Niki Lauda

1978 Mario Andretti

1979 Jody Scheckter

1980 Alan Jones

1981 Nelson Piquet

1982 Keke Rosberg

1983 Nelson Piquet

1984 Niki Lauda

1985 und 1986 Alain Prost

1987 Nelson Piquet

1988 Ayrton Senna

1989 Alain Prost

1990 und 1991 Ayrton Senna

1992 Nigel Mansell

1993 Alain Prost

1994 und 1995 Michael Schumacher

1996 Damon Hill

1997 Jacques Villeneuve

1998 und 1999 Mika Häkinnen

2000 bis 2004 Michael Schumacher

2005 und 2006 Fernando Alonso

2007 Kimi Räikkönen

2008 Lewis Hamilton

2009 Jenson Button

2010 bis 2013 Sebastian Vettel

2014 und 2015 Lewis Hamilton

2016 Nico Rosberg

2017 Lewis Hamilton

2018 Lewis Hamilton

2019 Lewis Hamilton

Der Brite Hamilton kann am Sonntag (11.10 Uhr/RTL und Sky) vier Rennen vor Saisonende zum siebten Mal Weltmeister werden und mit Rekordchampion Michael Schumacher gleichziehen. Der 35-Jährige hat in der Gesamtwertung 85 Punkte Vorsprung vor seinem Stallrivalen Valtteri Bottas aus Finnland. (dpa)

Lesen Sie auch:

Themen folgen