13:52 Uhr

Formel-1-Qualifying: Stroll holt erste Pole der Karriere

Starker Regen sorgte für ein chaotisches Qualifying in der Formel 1. Stroll startet von vorne, Hamilton an sechster Stelle.

Der Kanadier Lance Stroll hat sich beim Formel-1-Rennen in der Türkei erstmals in seiner Karriere die Pole Position gesichert. Der 22 Jahre alte Pilot vom Rennstall Racing Point fuhr bei chaotischen Bedingungen mit viel Regen und einer langen Unterbrechung am Samstag in 1:47,765 Minuten sensationell die schnellste Runde. Platz zwei in Istanbul sicherte sich Red-Bull-Fahrer Max Verstappen aus den Niederlanden vor dem Mexikaner Sergio Perez im zweiten Wagen von Racing Point.

Weltmeister Lewis Hamilton kam in seinem Mercedes auf der nassen Strecke nicht zurecht und musste sich mit Platz sechs zufriedengeben. Der 35-jährige Brite kann im Rennen am Sonntag (11.10 Uhr/RTL und Sky) zum siebten Mal Weltmeister werden und nach Titeln mit Rekordchampion Michael Schumacher gleichziehen.

Die Formel-1-Weltmeister seit 1950 1 / 52 Zurück Vorwärts 1950 Giuseppe Farina

1951 Juan Manuel Fangio

1952 und 1953 Alberto Ascari

1954 bis 1957 Juan Manuel Fangio

1958 Mike Hawthorn

1959 und 1960 Jack Brabham

1961 Phil Hill

1962 Graham Hill

1963 Jim Clark

1964 John Surtees

1965 Jim Clark

1966 Jack Brabham

1967 Denny Hulme

1968 Graham Hill

1969 Jackie Stewart

1970 Jochen Rindt

1971 Jackie Stewart

1972 Emerson Fittipaldi

1973 Jackie Stewart

1974 Emerson Fittipaldi

1975 Niki Lauda

1976 James Hunt

1977 Niki Lauda

1978 Mario Andretti

1979 Jody Scheckter

1980 Alan Jones

1981 Nelson Piquet

1982 Keke Rosberg

1983 Nelson Piquet

1984 Niki Lauda

1985 und 1986 Alain Prost

1987 Nelson Piquet

1988 Ayrton Senna

1989 Alain Prost

1990 und 1991 Ayrton Senna

1992 Nigel Mansell

1993 Alain Prost

1994 und 1995 Michael Schumacher

1996 Damon Hill

1997 Jacques Villeneuve

1998 und 1999 Mika Häkinnen

2000 bis 2004 Michael Schumacher

2005 und 2006 Fernando Alonso

2007 Kimi Räikkönen

2008 Lewis Hamilton

2009 Jenson Button

2010 bis 2013 Sebastian Vettel

2014 und 2015 Lewis Hamilton

2016 Nico Rosberg

2017 Lewis Hamilton

2018 Lewis Hamilton

2019 Lewis Hamilton

Qualifying: Vettel wird Zwölfter, Leclerc auf Rang 14

Sebastian Vettel verpasste den letzten Qualifikations-Abschnitt und wurde in seinem Ferrari Zwölfter, während sich Teamkollege Charles Leclerc mit Rang 14 begnügen musste. Zu Beginn des Qualifyings war es aufgrund des starken Regens zu einer mehr als 40-minütigen Zwangspause gekommen. Zudem sorgte der neue und besonders rutschige Asphalt bei den Fahrern für viele Schwierigkeiten. (dpa)

Lesen Sie auch:

Themen folgen