Formel 1 Qualifying in Spa-Francorchamps/Belgien heute live im Free-TV und Stream

Die Formel 1 startet am Wochenende in Spa-Francorchamps in Belgien. Training, Qualifying und Rennen sind live im Free-TV und als Stream zu sehen. Im Bild Max Verstappen.

Das Formel 1-Qualifying heute in Spa-Francorchamps in Belgien ist live im Free-TV und als Stream zu sehen. Hier Zeitplan und Sendetermine der Live-Übertragung.

Die Formel 1 startet an diesem Sonntag, 1. September, beim Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps. Das Qualifying heute am Samstag und das F1-Rennen in Belgien am Sonntag sind live im Free-TV und als Stream im Internet zu sehen.

Formel 1 Zeitplan heute - Großer Preis von Belgien live im Free-TV und als Stream im Internet sehen

Das F1-Rennen in Belgien, aber auch Training und Qualifying sind live im TV, aber auch kostenpflichtig als Stream im Internet zu sehen. Hier der Zeitplan der Formel 1 in Spa-Francorchamps.

Freitag, 30. August 2019

11 Uhr: 1 Freies Training (live in n-tv.de, Nitro, Sky, F1 TV Pro, als Stream im Internet bei Sky und tvnow)

15 Uhr: 2. Freies Training (live in n-tv, Nitro, Sky, ORF1, F1 TV Pro, als Stream bei Sky und tvnow)

Formel 1 heute am Samstag, 31. August 2019 live sehen

12 Uhr: 3. Freies Training (Llive in Sky, F1 TV Pro

15 Uhr: Qualifying (live in RTL, Sky, ORF1, F1 TV Pro, als Stream im Internet bei Sky und tvnow)

Sonntag, 1. September 2019

15:10 Uhr: Rennen (Llive in RTL, Sky, ORF1, F1 TV Pro, als Stream bei Sky und tvnow)

Für Rennfans ist der Große Preis von Belgien immer ein Erlebnis. Spa ist für plötzliche Wetterwechsel berüchtigt. Schien gerade noch die Sonne, kann es im nächsten Moment schon kräftig schütten - und dann bei fiesem Wind schnell wieder trocknen. Dazu kommt: Die Fahrer müssen in den schnellen Kurven in Belgien voll konzentriert sein. Die vielleicht berühmteste aller Kurven in der Formel 1 ist die "Eau Rouge", durch die die Boliden über 300 Stundenkilometern schießen.

Spa sei "eine legendäre Strecke und definitiv einer meiner Favoriten", sagt Sebastian Vettel, der das Belgien-Rennen im Vorjahr gewann - und seitdem auf einen Sieg mit Ferrari wartet. Im Auftakt-Training gestern musste Vettel sich seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc geschlagen geben müssen. Ferrari stellte auf dem welligen Kurs in den Ardennen insgesamt aber unter Beweis, dass im Rennen am Sonntag der erste Saisonsieg möglich ist.

Platz drei belegte der Finne Valtteri Bottas vor Weltmeister Lewis Hamilton im zweiten Mercedes. Der Brite hatte in der ersten Session Probleme mit dem Gaspedal und klagte später am Nachmittag über andere Schwierigkeiten mit seinem Helm. Hamilton hatte knapp neun Zehntelsekunden Rückstand auf der 21 Jahre alten Leclerc. Nico Hülkenberg aus Emmerich musste sich im Renault mit Rang 13 begnügen.

Tabelle: Wie ist der aktuelle Stand bei der Fahrerwertung der Formel 1?

Die aktuelle Formel 1-Saison ist spannend - auch wenn Lewis Hamilton schon wieder auf Weltmeister-Kurs ist. Momentan sieht es so aus, als könnte allenfalls Max Verstappen mit Hamilton mithalten. 69 Punkte liegt der nun aktuell hinter Hamilton und sieben Punkte hinter dem aktuell Zweitplatzierten Valtteri Bottas.

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel steht aktuell nur auf Platz 4. Seine Chancen auf den WM-Titel sind damit äußerst gering.





Rang Name Team Land Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes Großbritannien 250 2 Valtteri Bottas Mercedes Finnland 188 3 Max Verstappen Red Bull Niederlande 181 4 Sebastian Vettel Ferrari Deutschland 156 5 Charles Leclerc Ferrari Monaco 132 6 Pierre Gasly Red Bull Frankreich 63 7 Carlos Sainz Jr. McLaren Spanien 58 8 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Finnland 31 9 Daniil Kvyat Toro Rosso Russland 27 10 Lando Norris Renault Australien 24 11 Daniel Ricciardo Haas Dänemark 22 12 Lance Stroll Racing Point Kanada 18





Zahlen und Fakten zum Grand Prix von Belgien

Name der Rennstrecke: Circuit de Spa-Francorchamps

Streckenlänge: 7,004 Kilometer - der längste Kurs der Formel 1

Streckenprofil: Mit dem guten Mix aus langen Geraden und schnellen Kurven gehört der Kurs zu den technisch anspruchsvollsten des Jahres. Insgesamt durchfahren die Piloten 19 Kurven, genau so viele wie in Monte Carlo.

Rundenzahl: 44

Erster Grand Prix: 1950

Rekordsieger: Michael Schumacher (6x/1992, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002)

