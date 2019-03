vor 18 Min.

Formel 1 Rennen in Australien als Live-Stream und im TV sehen

Die Formel 1 in Australien verspricht zum Saison-Auftakt Spannung pur. Wo das Rennen am Sonntag kostenlos und live im Free TV und als Stream zu sehen ist.

In der Formel 1 heißt es zum Start der Saison in Melbourne einmal mehr Lewis Hamilton vs. Sebastian Vettel. Beim heutigen Qualifying holte Weltmeister Lewis Hamilton zum sechsten Mal in Serie die Pole Position für den Formel-1-Saisonauftakt in Melbourne. Mit 0,112 Sekunden Vorsprung zu seinem finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas sicherte er den besten Startplatz für Mercedes.

Sebastian Vettel erreichte im Ferrari nur Platz drei und hatte bereits 0,7 Sekunden Rückstand auf Hamilton. Der Niederländer Max Verstappen wurde Vierter im Red Bull vor Vettels neuem Teamkollegen Charles Leclerc aus Monaco. Renault-Pilot Nico Hülkenberg belegte in der Qualifikation Platz elf und ist damit vorzeitig ausgeschieden.

Der Grand Prix in Australien am Sonntag ist der erste von 21 Saisonläufen. Wer entscheidet das erste F1-Rennen der Saison in Australien am Sonntag, 17. März, für sich?

Das erste Renn-Wochenende in der Formel 1 2019 wird wie immer live in TV & Stream lim Internet zu sehen sein. Der Australien-F1-GP 2019 samt Rennen am Sonntag wird wegen der Zeitverschiebung zu einer für deutsche Zuschauer ungewohnten Zeit gezeigt. RTL beginnt die Übertragung um 5 Uhr morgens mit dem Countdown, bevor dann um 6 Uhr das Rennen gezeigt wird.

Training der F1 2019 am Wochenende in Melbourne

Hamilton war beim Training am Freitag in Australien mit erstaunlichem Vorsprung auf Sebastian Vettel zur Bestzeit gefahren. Der F1-Weltmeister fuhr in Melbourne fast neun Zehntelsekunden schneller als der deutsche Ferrari-Fahrer.

Zweiter wurde Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas

Auf Platz 3 kam Niederländer Max Verstappen im Red Bull.

Red-Bull-Neuzugang Pierre Gasly aus Frankreich lag als Vierter der Zeitentabelle noch vor Vettel.

Vettel landete nur auf Platz 5.

Für gewöhnlich sind die Trainingszeiten im Albert Park zu Beginn allerdings aber noch wenig aussagekräftig. In der Qualifikation am Samstag zeigte Weltmeister Lewis Hemilton aber einen starken Auftakt für das Rennen am Sonntag

F1-Qualifying in Australien: Programm im Überblick

Hier das Programm am Qualifying-Samstag, 16. März 2019

6 Uhr - 06.45 Uhr RTL: Formel 1: Großer Preis von Australien - Freies Training (Aufzeichnung)

6.45 Uhr - 08.55 RTL: Formel 1: Großer Preis von Australien - Qualifying

6.50 - 08.15 Sky Sport 1: Formel 1: Großer Preis von Australien - Qualifying

06.50 - 08.15 Sky Sport 2: Formel 1: Großer Preis von Australien - Race Control - Qualifying in Melbourne

Nach einem Jahr Pause können Zuschauer die Formel 1 also wieder nicht nur im Free TV bei RTL, sondern auch bei Sky sehen. Moderator bei RTL ist Florian König, als Kommentator hinter dem Mikrofon sitzt Heiko Wasser, und Kai Ebel berichtet aus der Boxengasse. Insgesamt drei Experten hat RTL unter Vertrag. Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg und Timo Glock sind jeweils zehn Mal im Einsatz, davon drei Mal gemeinsam. Was man noch zur neuen Formel-1-Saison wissen muss, lesen Sie hier.

Der Rennsonntag am 17. März 2019 selbst wird ebenfalls bei Sky und im Free TV bei RTL gezeigt.

5 Uhr - 6 Uhr RTL: Formel 1: Großer Preis von Australien - Countdown

6 - 7.55 RTL: Formel 1: Großer Preis von Australien - Das Rennen

6.05 - 7.45 Sky Sport 1: Formel 1: Großer Preis von Australien - Rennen in Melbourne

In den beiden vergangenen Jahren hatte Sebastian Vettel das Formel-1-Rennen in Melbourne gewonnen. Weltmeister wurde am Ende aber jeweils Hamilton. Diesmal will Vettel nicht wieder einem anderen zum WM-Titel gratulieren müssen.

Welches Rennen kommt als Nächstes nach Australien? Hier der Überblick über Termine, Starts und Renn-Kalender.

Formel 1: Alle Strecken 2019 im Überblick

