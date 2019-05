vor 22 Min.

Formel 1: Rennen in Monte Carlo (Monaco) live im TV und Stream

Am 17. März 2019 startete die Formel 1 in die neue Saison. Heute läuft der Große Preis von Monaco im TV und Stream.

Beim Formel 1-Rennen in Monaco startet Sebastian Vettel von Rang 4. Wo Sie den Großen Preis von Monaco heute live im Free-TV und als Stream sehen können.

Die Formel 1 2019 lockt wieder unzählige TV-Zuschauer vor die Bildschirme. In 21 F1-Rennen kämpfen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton um Fahrer-WM und Konstrukteurs-WM - und haben weitere starke Mitbewerber um die Krone im Rennzirkus.

Bisher setzten sich die Silberpfeile in Monaco ganz klar durch. Hamilton fuhr im freien Training die schnellste Zeit auf dem 3,3 Kilometer langen Stadtkurs. Sein Teamkollege Valtteri Bottas reihte sich mit nur 81 Tausendstel Abstand direkt hinter ihm auf dem zweiten Platz ein. Sebastian Vettel musste sich dagegen mit der drittschnellsten Zeit begnügen. Sein Kollege Leclerc kam nicht über Platz 16 hinaus. Die beiden Ferraripiloten hatten auf der holprigen Strecke Probleme mit ihren Autos.

Auch im Qualifying blieb es ähnlich: Spitzenreiter Lewis Hamilton hat sich die Pole Position für den Formel-1-Klassiker in Monte Carlo gesichert. Sein Teamkollege Valtteri Bottas aus Finnland startet auf dem zweiten Platz. Dritter wurde der Niederländer Max Verstappen im Red Bull noch vor Vettel. Damit steht Vettel heute beim Formel-1-Klassiker vor einer schwierigen Aufgabe.

Auf insgesamt 21 Strecken wird sich im Jahr 2019 entscheiden, welcher Fahrer neuer Weltmeister in der Formel 1 wird. Das nächste Rennen startet am heutigen Sonntag, 26. Mai, in Monte Carlo/Monaco. Überträgt RTL oder auch Sky? Hier alle Infos, wann und wo die einzelnen Rennen live im Free-TV oder online im Live-Stream übertragen werden.

Formel 1 2019 - Sendetermine live im Überblick

17. März 2019: Australien /Melbourne. Start ist um 06:10 Uhr

31. März 2019: Bahrain /Sakhir. Start ist um 17:10 Uhr

14. April 2019: China /Shanghai. Start ist um 8:10 Uhr

28. April 2019: Aserbaidschan/Baku. Start ist um 14:10 Uhr

12. Mai 2019: Spanien/Barcelona. Start ist um 15:10 Uhr

26. Mai 2019: Monaco/Monte Carlo. Start ist um 15:10 Uhr

9. Juni 2019: Kanada /Montreal. Start ist um 20:10 Uhr

/Montreal. Start ist um 20:10 Uhr 23. Juni 2019: Frankreich /Le Castellet. Start ist um 15:10 Uhr

/Le Castellet. Start ist um 15:10 Uhr 30. Juni 2019: Österreich /Spielberg. Start ist um 15:10 Uhr

/Spielberg. Start ist um 15:10 Uhr 14. Juli 2019: England /Silverstone. Start ist um 15:10 Uhr

/Silverstone. Start ist um 15:10 Uhr 28. Juli 2019: Deutschland /Hockenheim. Start ist um 15:10 Uhr

/Hockenheim. Start ist um 15:10 Uhr 4. August 2019: Ungarn /Budapest. Start ist um 15:10 Uhr

/Budapest. Start ist um 15:10 Uhr 1. September 2019: Belgien /Spa-Francorchamps. Start ist um 15:10 Uhr

/Spa-Francorchamps. Start ist um 15:10 Uhr 8. September 2019: Italien /Monza. Start ist um 15:10 Uhr

/Monza. Start ist um 15:10 Uhr 22. September 2019: Singapur /Singapur. Start ist um 14:10 Uhr

/Singapur. Start ist um 14:10 Uhr 29. September 2019: Russland /Sotschi. Start ist um 13:10 Uhr

/Sotschi. Start ist um 13:10 Uhr 13. Oktober 2019: Japan /Suzuka. Start ist um 7:10 Uhr

/Suzuka. Start ist um 7:10 Uhr 27. Oktober 2019: Mexiko /Mexiko-City. Start ist um 20:10 Uhr

/Mexiko-City. Start ist um 20:10 Uhr 3. November 2019: USA /Austin. Start ist um 20:10 Uhr

/Austin. Start ist um 20:10 Uhr 17. November 2019: Brasilien /Sao Paulo. Start ist um 18:10 Uhr

/Sao Paulo. Start ist um 18:10 Uhr 1. Dezember 2019: Abu Dhabi /Abu Dhabi. Start ist um 14:10 Uhr.

/Abu Dhabi. Start ist um 14:10 Uhr.

Formel 1 2019: Übertragung live im TV und Stream

Die Live-Übertragung der Formel 1 2019 teilen sich erstmal wieder RTL im Free-TV und Sky im Pay-TV-Bereich. In der vergangenen Renn-Saison war das anders. Sky war ausgestiegen, RTL konnte die Formel 1 in Deutschland exklusiv übertragen. Mitte Februar verkündigte der Pay-TV-Sender dann sein überraschendes Comeback im Motorsport. Damit haben Zuschauer die Wahl, wo sie die F1-Rennen live im TV, Fernsehen und Live-Stream verfolgen wollen - zumal auch der ORF überträgt.

Formel 1: RTL und Sky haben die TV-Rechte

Dass Sky nach der einjährigen Pause doch wieder an der Übertragung der Formel 1 im Live-TV interessiert war, dürfte auch an den guten Quoten liegen. Die 21 Rennen der vergangenen Renn-Saison sahen im Free-TV durchschnittlich 4,54 Millionen Zuschauer. Das entspricht laut RTL einer Steigerung von 150.000 Zuschauern gegenüber dem Vorjahr, als durchschnittlich 4,39 Millionen zugesehen hatten. Die erfolgreichste Übertragung war der Große Preis von Deutschland mit 6,12 Millionen Zuschauern.

Sky kündigte nach dem Kauf der TV-Rechte an, das komplette Formel-1-Wochenende vom ersten Freien Training bis zum Rennen live in HD und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens zu übertragen. Neben der Live-Übertragung werde man auf einem weiteren Kanal "zusätzliche Perspektiven und Informationen anbieten", hieß es.

Formel 1 können Sie als Stream im Internet sehen

Wer bereit ist, für die Formel 1-Übertragung 2019 live am Fernseher oder Monitor Geld auf den Tisch zu legen, kann die Rennen auch als Stream ansehen. Die Formel 1 bietet sogar eine eigene Plattform für Rennfans an. 7,99 Euro monatlich kostet das Komplettpaket auf F1 TV. (AZ)

"In besten Händen": Formel-1-Ikone Schumacher wird 50

Themen Folgen