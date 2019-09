vor 52 Min.

Formel 1-Rennen in Sotschi/Russland heute live im TV und als Stream sehen

Formel-1-Weltmeisterschaft in Sotschi: Der große Preis von Russland 2019 ist live im Free-TV und als Stream im Internet zu sehen.

Das Formel 1-Rennen in Sotschi/Russland - heute live im Free-TV und als Stream zu sehen - wird wie erwartet zum Dreikampf von Charles Leclerc, Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. Wann startet das Rennen in Sotschi?

Formel 1: Termine Großer Preis von Russland live im Free-TV und als Stream im Internet

Das F1-Rennen in Sotschi/Russland 2019 ist heute live im Free-TV, aber auch kostenpflichtig als Stream im Internet zu sehen. Hier Zeitplan und TV-Programm der Formel 1 in Russland.

Samstag, 28. September 2019: Qualifying heute im Free-TV und als Stream sehen

11 Uhr: 3. Freies Training (live bei Sky und als Stream im Internet bei F1 TV Pro)

14: Qualifying (live im Free-TV bei RTL uns Sky und ORF1, als kostenpflichtiger Stream bei tvnow.de und F1 TV Pro)

Sonntag, 29. September 2019: Rennen heute live und im Stream sehen

13:10 Uhr: Rennen (live im Free-TV bei RTL und kostenpflichtig bei Sky und F1 TV Pro, als Stream bei Sky und tvnow)

Formel 1 WM 2019 in Russland live im TV und online als Stream - Fahrerwertung vor dem Rennen

Ferrari-Fahrer Charles Leclerc hat beim Großen Preis von Russland zum vierten Mal nacheinander die Pole Position geholt. Der 21-Jährige war bei der Formel-1-Qualifikation am Samstag nicht zu schlagen und sicherte sich den ersten Startplatz vor Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Sebastian Vettel musste sich mit Rang drei begnügen. Der Heppenheimer hatte 0,425 Sekunden Rückstand und verpasste die erste Startreihe um nur 0,023 Sekunden.

Weil sie neue Motoren verwenden, werden die beiden Red-Bull-Piloten Max Verstappen - er wurde vierter in der Qualifikation - und Alexander Albon sowie die zwei Toro-Rosso-Fahrer Pierre Gasly und Daniil Kwjat in der Startaufstellung am Sonntag nach hinter strafversetzt. Das teilte der gemeinsame Motoren-Hersteller Honda im Vorfeld des Rennens mit. Besonders hart trifft es den Russen Kwjat bei seinem Heim-Grand-Prix. Für ihn geht es von 15 Startplätzen weiter hinten los, das Trio um Verstappen wird jeweils nur fünf Positionen nach hinten positioniert.

Rang Fahrer Team Land Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes Großbritannien 296 2 Valtteri Bottas Mercedes Finnland 231 3 Charles Leclerc Ferrari Monaco 200 4 Max Verstappen Red Bull Niederlande 200 5 Sebastian Vettel Ferrari Deutschland 194 6 Pierre Gasly Red Bull Frankreich 69 7 Carlos Sainz McLaren Spanien 58 8 Alexander Albon Red Bull Thailand 42 9 Daniel Ricciardo Renault F1 Dänemark 34 10 Daniil Kwjat Toro Rosso Russland 33 11 Nico Hülkenberg Renault F1 Deutschland 33 12 Lando Norris McLaren Großbritannien 31 13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Finnland 31 14 Sergio Perez Racing Point Mexiko 27 15 Lance Stroll Racing Point Kanada 19 16 Kevin Magnussen Haas Dänemark 18 17 Romain Grosjean Haas Frankreich 8 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Italien 4 19 Robert Kubica Williams Racing Polen 1 20 George Russell Williams Racing Großbritannien 0





Die Fahrerwertung der Formel 1 Saison 2018 konnte Lewis Hamilton mit 408 Punkten vor Sebastian Vettel mit 320 Punkten gewinnen. Dieses Jahr hat der Deutrsche kaum noch Chancen auf den Titel.

Zahlen und Fakten zum Russland Grand Prix 2019

Ort: Sotschi (Russland)

Name: Sochi Autodrom

Länge: 5,84 Kilometer

Erstes Rennen: 2014

Rekordsieger: Lewis Hamilton (3 Siege)

Besonderheiten: Auf die Fahrer warten 18 Kurven und 61 Prozent Vollgasanteil. Die Reifen werden nicht so stark gefordert, der Asphalt ist recht glatt. (AZ)

21 Bilder Formel 1: Das sind die Strecken 2019 Bild: Andy Brownbill

