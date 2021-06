Schumacher und Masepin: Wenn der Feind im eigenen Team sitzt

In Baku gerieten Mick Schumacher und Nikita Masepin aneinander, es kam fast zu einem schweren Unfall. Wie sie damit vor dem Rennen in Frankreich umgehen.

Ganz so weit ist es noch nicht. Es gab schon wesentlich bekanntere und vor allem heftigere Duelle in der Formel 1. Erinnert sei an die Auseinandersetzungen zwischen Nigel Mansell und Nelson Piquet 1986 und 1987, die darin gipfelten, dass der eine dem anderen das Klopapier wegnahm. Teamchef Frank Williams blieb nichts anderes übrig, als im Motorhome an der Strecke eine zweite Tür einzubauen, damit sich die beiden nicht begegneten. Oder an die Feindschaft zwischen Ayrton Senna und Alain Prost in den späten 1980er Jahren, als sich die beiden McLaren-Piloten häufiger gegenseitig ins Auto fuhren.

So weit sind Mick Schumacher und Nikita Masepin noch längst nicht, sie zeigen aber, dass in der Königsklasse des Motorsports der Feind oft im eigenen Team zu finden ist. Wenn das Auto so unterlegen ist wie der Haas-Rennwagen der beiden Youngster, ist der Vergleich mit dem eigenen Kollegen eine wichtige Richtgröße. Beide haben das gleiche Material, wer hier schneller ist, kann für sich reklamieren, der bessere Fahrer zu sein. Bislang ist das in dieser Saison Mick Schumacher. Der Sohn des Rekordweltmeisters Michael war sowohl in der Qualifikation als auch in den bisherigen Rennen schneller. Auch zuletzt beim Stadtrennen in Baku, als es jedoch kurz vor Schluss zu einer brenzligen Situation kam.

Schumacher war richtig sauer

Bei 320 Kilometern pro Stunde auf der Zielgeraden zuckte Masepin plötzlich mit seinem Rennwagen nach rechts. Er wollte mit diesem Manöver Schumacher hinter sich halten. Er drängte seinen Kollegen damit aber fast in die Mauer. Der war entsprechend sauer. „Was zur Hölle war das? Ehrlich? Im Ernst? Will er uns umbringen?“, rief er über den Boxenfunk. Immerhin blieb Schumacher die Genugtuung, trotz des waghalsigen Manövers mit 74 Tausendstel Vorsprung vor seinem Teamkollegen das Rennen beendet zu haben. Das reichte für Platz 13. Masepin musste sich wieder hinter ihm einreihen. Das schmerzte den Russen.

Mittlerweile haben sich die beiden ausgesprochen, sich wohl auch versöhnt. Zumindest war das vor dem Rennen an diesem Sonntag in Le Castellet (15 Uhr) zu hören. Ein Thema aber war das Manöver von Masepin freilich trotzdem. „Wenn man da den Frontflügel auf das Hinterrad bekommt und die Luft unters Auto kriegt, dann hätte ich wahrscheinlich die Bäume von oben gesehen“, sagte Schumacher, der auch so seine heftige Reaktion am Boxenfunk erklärte: „Das lässt mich dann so reagieren, weil ich das natürlich zwischen Teamkollegen nicht erwartet hätte.“ Der Formel-2-Meister stellte zudem klar, dass er in dieser Situation nicht so agiert hätte.

Masepin fällt durch seinen rüpelhaften Fahrstil auf

Masepin also hat sich entschuldigt. Aber wohl weniger aus Einsicht als vielmehr wegen der Stimmung im Team. Weil „Mick so verärgert war“, wie er erklärte. Er sagte noch: „Wir sind zwei junge Fahrer, die ans Limit gehen. Solange wir dabei die Autos in einem Stück zurückbringen, ist es aus meiner Sicht in Ordnung, und so dürfte es auch der Teamchef sehen. Emotionen können im Auto hochkochen.“ Schumacher also sollte sich nicht darauf verlassen, dass es künftig zwischen den beiden auf der Strecke ruhiger zugeht.

Masepin ist in dieser Saison schon häufiger durch einen rüpelhaften Fahrstil aufgefallen. Und durch einige Dreher. In erster Linie ist der 22-Jährige in der Formel 1, weil sein Vater ein wichtiger Geldgeber für das klamme Haas-Team ist. Da schauen die Team-Verantwortlichen auch mal über das ein oder andere Fehlverhalten weg. Nur Harmonie besteht in keinem Team. Sebastian Vettel hat das bei Ferrari erlebt. Der viermalige Weltmeister ist aber einer der Fahrer, der sich wohlfühlen muss. Bei Aston Martin scheint er da auf einem guten Weg. Fortsetzung in Frankreich geplant.

