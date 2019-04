vor 33 Min.

Formel 1: Übertragung live im TV und Stream

Vettel will sich heute in Baku gegen seine Konkurrenten durchsetzen.

Beim Formel 1-Rennen in Baku wurde Sebastian Vettel wieder geschlagen. Den Großen Preis von Aserbaidschan gab es wie immer live im Free-TV und als Stream im Internet.

Das heutige Formel 1-Rennen in Baku/Aserbaidschan endete mit einer Enttäuschung für Sebastian Vettel: Wieder musste er sich geschlagen geben, es gab einen Doppel-Erfolg für Mercedes. Das Rennen um die Punkte wurde wie immer live und kostenlos im Free-TV und als Stream im Internet gezeigt.

Formel 1 in Baku/Großer Preis von live im TV und Stream

Sonntag, 28. April - Formel 1: Rennen Großer Preis von Aserbaidschan

14.10 Uhr Uhr Rennen - Sky, RTL

Beim Bezahlangebot F1-TV sind alle Sessions live zu sehen.

In der chaotischen Qualifikation zum Großen Preis von Aserbaidschan war Vettel Dritter geworden. Ein Unfall von Youngster Charles Leclerc machte einen enttäuschenden Nachmittag für Ferrari am Kaspischen Meer perfekt.

In den Trainings zuvor hatte Leclerc die Bestzeiten gesetzt und der Hesse jeweils direkt dahinter gelegen. Doch Leclerc schied aus, nachdem er sich an der engsten Stelle des Kurses einen Fahrfehler leistete und in die Streckenbegrenzung krachte. Sein schwer beschädigter Wagen war nicht mehr fahrtüchtig. "Es lief eigentlich ganz gut. Dann war es mein Fehler. Ich werde stärker zurückkommen und im Rennen alles versuchen", sagte der Monegasse, der nur als Neunter in den vierten Grand Prix des Jahres geht.

Nico Hülkenberg hatte in seinem Renault keine Chance und schied als 18. schon im ersten K.o.-Durchgang aus. Kurz vor Ende des ersten Abschnitts hatte der Pole Robert Kubica seinen Williams an der gleichen Stelle wie Leclerc an die Mauer gesetzt. Die anschließende Bergung des zerstörten Fahrzeugs und die Reparatur der Begrenzung sorgten für mehr als 30 Minuten Verzögerung.

Für Williams war es bereits der zweite schlimme Crash in Baku. Am Freitag hatte ein nicht ausreichend befestigter Gullydeckel den Unterboden des Autos von George Russell völlig zerstört. Der Brite hatte daran keine Schuld und blieb unverletzt.

Formel 1 2019: Termine, Starts, Rennkalender

Zahlen und Fakten zum F1-Rennen heute in Baku

Name: Baku City Circuit

Streckenlänge: 6,003 Kilometer

Rundenzahl: 51

Erster Grand Prix: 2016

Streckenprofil: Der Stadtkurs am Kaspischen Meer ist eine Mischung aus langsamen Kurven und extrem schnellen, langen Geraden - vor allem jene auf Start-und-Ziel mit ihren mehr als 2000 Metern Länge sticht heraus. Hier können die Piloten mit bis zu 360 km/h richtig Tempo machen. Im verwinkelten und sehr engen Abschnitt durch die Altstadt ist Fingerspitzengefühl gefragt.

Vorjahressieger: Lewis Hamilton auf Mercedes

Formel 1 WM-Stand 2019 - Fahrerwertung nach dem Baku-Rennen

Rang Name Team Land Punkte 1 Valtteri Bottas Mercedes Finnland 87 2 Lewis Hamilton Mercedes Großbritannien 86 3 Sebastian Vettel Ferrari Deutschland 52 4 Max Verstappen Red Bull Niederlande 51 5 Charles Leclerc Ferrari Monaco 47 6 Sergio Perez Racing Point Mexiko 13 7 Pierre Gasly Red Bull Frankreich 13 8 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Finnland 13 9 Lando Norris McLaren Großbritannien 12 10 Kevin Magnussen Haas Dänemark 8 11 Nico Hülkenberg Renault Deutschland 6 12 Carlos Sainz Jr. McLaren Spanien 6 13 Daniel Ricciardo Renault Australien 6 14 Lance Stroll Racing Point Kanada 4 15 Alexander Albon Toro Rosso Thailand 3 16 Daniil Kwjat Toro Rosso Russland 1





Die Fahrerwertung der Formel 1 Saison 2018 konnte Lewis Hamilton mit 408 Punkten vor Sebastian Vettel mit 320 Punkten gewinnen.

