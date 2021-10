Vettel fordert ökologisches Umdenken: "Sonst verschwindet die Formel 1"

Exklusiv Der ehemalige Weltmeister verlangt technische Innovationen: „Hersteller haben Milliarden für einen Motor ausgegeben, der keine Relevanz für die Straßenautos hat.“

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat im Interview unserer Redaktion die Motorenhersteller der Formel 1 aufgefordert, Vorreiter bei ökologischen Innovationen zu sein: "Wir leben in einer Zeit, in der wir Techniken und Möglichkeiten haben, die Formel 1 grüner zu machen, ohne dabei das Spektakel oder die Leidenschaft zu verlieren." Vettel sieht umweltfreundliche Innovationen als überlebenswichtig für die Rennserie an: "Wenn sich nichts ändert, könnte es sein, dass die Formel 1 verschwindet."

Der 34-Jährige zeigt sich optimistisch, was das Know-how angeht: Die Formel 1 habe "den Sachverstand, aber auch das Geld." Diese Ressourcen müssten nun für andere Zwecke verwendet werden: "Die Hersteller haben in den vergangenen zehn Jahren Milliarden ausgegeben für einen Motor, der sehr effizient und stark ist, der aber keine Relevanz für die Straßenautos hat. Dieses Geld braucht es wieder, um jetzt auf den richtigen Kurs zu kommen." Ein kleiner Schritt sei bereits geschafft: "In der nächsten Saison werden wir einen Motor haben, der zehn Prozent synthetischen Kraftstoff nutzt. Das ist keine Revolution, dieses Benzin kann man schon jetzt an der Tankstelle kaufen."

Der Formel-1-Titel? "Was bedeutet das schon!"

Neben dem ökologischen Wandel sind Vettel auch die Themen soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte so wichtig, dass ihm seine sportlichen Ambitionen fast nichtig erscheinen: "In der Formel 1 geht es bei so etwas um ein Ergebnis, man verliert vielleicht ein paar Positionen oder Punkte. Vielleicht gewinnt man am Ende nicht den Titel. Was aber bedeutet das schon! In der realen Welt verletzen wir Menschen, kümmern uns nicht um sie. Das hat einen großen Einfluss auf deren Leben."

Lesen Sie hier das komplette Interview: Formel-1-Weltmeister Vettel: "Es braucht einen Sinneswandel"

