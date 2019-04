vor 35 Min.

Formel 1 WM-Stand: Fahrer- und Konstrukteurswertung vor dem vierten Rennen

Nach seinem Sieg in Shanghai steht Lewis Hamilton nun auch in der Gesamtwertung auf Rang 1. Der aktuelle WM-Stand, Fahrerwertung und Konstrukteurswertung der F1.

Mit dem Rennen in Melbourne in Australien startete die Formel 1 am 17. März in die neue Saison 2019. Enden wird sie mit dem Abu Dhabi Grand Prix am 1. Dezember 2019. Den aktuellen Stand zur WM der Formel 1, sowie Fahrer und Gesamtwertungen finden Sie hier.

Den Großen Preis von China am 14. April konnte Mercedes-Pilot Lewis Hamilton für sich entscheiden. Der Titelverteidiger siegte vor Teamkollege Valtteri Bottas und vor Sebastian Vettel. Hamilton steht nun mit 68 Punkten auch an der Spitze der Gesamtwertung. Bottas auf Rang zwei liegt sechs Punkte dahinter. Sebastian Vettel auf Platz vier weist hingegen jetzt schon satte 29 Zähler Rückstand auf Hamilton auf. Das nächste Rennen findet morgen am 28. April in Aserbaidschan statt. Ab 14:45 übertragen RTL und Sky heute das Qualifying.

Formel 1 WM-Stand 2019 - Fahrerwertung nach Rennen 3 (14.4.19)

Rang Name Team Land Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes Großbritannien 68 2 Valtteri Bottas Mercedes Finnland 62 3 Max Verstappen Aston Martin Red Bull Niederlande 39 4 Sebastian Vettel Ferrari Deutschland 37 5 Charles Leclerc Ferrari Monaco 36 6 Pierre Gasly Aston Martin Red Bull Frankreich 13 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Finnland 12 8 Lando Norris McLaren Großbritannien 8 9 Kevin Magnussen Haas Dänemark 8 10 Nico Hülkenberg Renault Deutschland 6 11 Daniel Ricciardo Renault Australien 6 12 Sergio Perez Racing Point Mexiko 5 13 Alexander Albon Toro Rosso Thailand 3 14 Lance Stroll Racing Point Kanada 2 15 Daniil Kwjat Toro Rosso Russland 1 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Italien 0 17 Romain Grosjean Haas Frankreich 0 18 Carlos Sainz Jr. McLaren Spanien 0 19 George Russell ROKiT Williams Racing Großbritannien 0 20 Robert Kubica ROKiT Williams Racing Polen 0

Die Fahrerwertung der Formel 1 Saison 2018 konnte Lewis Hamilton mit 408 Punkten vor Sebastian Vettel mit 320 Punkten gewinnen.

Formel 1 WM-Stand – Teamwertung / Konstrukteurswertung 2019

Rang Name Land Punkte 1 Mercedes-AMG Petronas Deutschland 130 2 Ferrari Italien 73 3 Aston Martin Red Bull Österreich 52 4 Renault F1 Team Frankreich 12 5 Alfa Romeo Schweiz 12 6 Haas F1 USA 8 7 McLaren Großbritannien 8 8 Racing Point Großbritannien 7 9 Red Bull Toro Rosso Honda Italien 4 9 Williams Racing Großbritannien 0

Die Teamwertung bzw. die Konstrukteurswertung des Jahres 2018 konnte Mercedes-Benz mit 655 Punkten vor Ferrari mit 571 Punkte für sich entscheiden.

F1 Gesamtwertung - Formel 1 2019 WM-Stand: Fahrerwertung und Konstrukteurswertung

Die F1-WM im Jahr 2019 wird die 70. Saison der Formel-1-Geschichte. Sie startete am 17. März im Melbourne und endet am 1. Dezember in Abu Dhabi. Es wurden mehrere neue Regeln im Bereich der Aerodynamik festgelegt. Neue Handschuhe kommen zum Einsatz, die Daten über Puls und Sauerstoff-Sättigung des Rennpiloten sammeln, prüfen und versenden. Somit soll die Sicherheit der Formel-1 Rennfahrer erhöht werden. Zudem wird ein neuer Rennhelm zum Einsatz kommen, der die Sicherheit erhöht. Formel 1 Piloten müssen 2019 inklusive Rennsitz und Ausrüstung zumindest 80 Kilogramm auf die Wage bringen. Welche Auswirkungen dies auf Gesamtwertung, Fahrerwertung und Konstrukteurswertung bzw. Teamwertung haben wird, bleibt abzuwarten.

