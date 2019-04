vor 19 Min.

Formel 1 in Baku heute live im TV und als Stream: Termine und Sender

Die Formel 1 fährt an diesem Wochenende in Baku in Aserbaidschan. Wann sind Qualifying und Rennen live im Free-TV und als Stream im internet zu sehen?

Die Formel 1 fährt heute das Qualifying in Baku in Aserbaidschan. Wann sind Qualifying und F1-Rennen live im Free-TV und als Stream im Internet zu sehen?

Bei der Formel 1 heute in Baku kann es Lewis Hamilton im Grunde recht locker angehen. Denn der Titelverteidiger geht mit 31 Punkten Vorsprung auf Konkurrent Sebastian Vettel ins Rennen. Der Kampf um die Punkte wird wie immer live und kostenlos im Free-TV und als Stream im Internet gezeigt.

Wann wird die Formel 1 in Baku/Großer Preis von Aserbaidschan in TV und Stream gezeigt?

Samstag, 27. April - Formel 1: Qualifying Großer Preis von Baku

11.55 Uhr: 3. Freies Training - Sky

14.45 Uhr: Qualifying - Sky, RTL

Sonntag, 28. April - Formel 1: Rennen Großer Preis von Bahrain

14.10 Uhr Uhr Rennen - Sky, RTL

Beim Bezahlangebot F1-TV sind alle Sessions live zu sehen.

Vor dem vierten Rennen der F1-Saison gab sich Sebastian Vettel trotz des deutlichen Rückstands auf die Spitze optimistisch. "Wir erwarten uns natürlich einen Schritt nach vorne mit den Neuerungen. Insgesamt erwarten wir uns, dass das Auto schneller ist", sagte der Deutsche, der mit einem technisch verbesserten Wagen in Aserbaidschan an den Start geht. "Wir haben ein sehr gutes Paket, und wenn wir es auf die Straße bringen, werden wir allen anderen das Leben sehr schwer machen." Tatsächlich sollte der Stadtkurs in Baku den starken Ferrari-Motoren gerade wegen der mehr als zwei Kilometer langen Start-Ziel-Gerade liegen.

Red Bull dagegen hat Baku aus 2018 noch in schlechter Erinnerung. Daniel Ricciardo hatte damals Max Verstappen am Ende der Start-Ziel-Geraden so abgeräumt, dass das Rennen für beide vorzeitig beendet war. Ricciardo, 2017 noch Sieger in Baku, fährt mittlerweile für Renault. Der Niederländer Verstappen schaffte es in Australien bereits einmal in diesem Jahr auf das Podest. "Hoffentlich ist dieses Rennen für eine schöne Story gut", sagte er.

Wenig Hoffnungen auf Punkte macht sich Formel 1-Rückkehrer Robert Kubica. "Von dem, was wir in den ersten drei Rennen gesehen haben, wird es sehr schwer - oder fast unmöglich. Wir sind zu weit vom Rest entfernt, um an Punkte zu denken", sagte der William-Pilot, der in den ersten drei Saisonrennen jeweils Letzter war.

Formel 1 2019: Termine, Starts, Rennkalender

Zahlen und Fakten zum F1-Rennen heute in Baku

Name: Baku City Circuit

Streckenlänge: 6,003 Kilometer

Rundenzahl: 51

Erster Grand Prix: 2016

Streckenprofil: Der Stadtkurs am Kaspischen Meer ist eine Mischung aus langsamen Kurven und extrem schnellen, langen Geraden - vor allem jene auf Start-und-Ziel mit ihren mehr als 2000 Metern Länge sticht heraus. Hier können die Piloten mit bis zu 360 km/h richtig Tempo machen. Im verwinkelten und sehr engen Abschnitt durch die Altstadt ist Fingerspitzengefühl gefragt.

Vorjahressieger: Lewis Hamilton auf Mercedes

Formel 1 WM-Stand 2019 - Fahrerwertung vor dem Baku-Rennen

Rang Name Team Land Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes Großbritannien 68 2 Valtteri Bottas Mercedes Finnland 62 3 Max Verstappen Aston Martin Red Bull Niederlande 39 4 Sebastian Vettel Ferrari Deutschland 37 5 Charles Leclerc Ferrari Monaco 36 6 Pierre Gasly Aston Martin Red Bull Frankreich 13 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Finnland 12 8 Lando Norris McLaren Großbritannien 8 9 Kevin Magnussen Haas Dänemark 8 10 Nico Hülkenberg Renault Deutschland 6 11 Daniel Ricciardo Renault Australien 6 12 Sergio Perez Racing Point Mexiko 5 13 Alexander Albon Toro Rosso Thailand 3 14 Lance Stroll Racing Point Kanada 2 15 Daniil Kwjat Toro Rosso Russland 1 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Italien 0 17 Romain Grosjean Haas Frankreich 0 18 Carlos Sainz Jr. McLaren Spanien 0 19 George Russell ROKiT Williams Racing Großbritannien 0 20 Robert Kubica ROKiT Williams Racing Polen 0





Die Fahrerwertung der Formel 1 Saison 2018 konnte Lewis Hamilton mit 408 Punkten vor Sebastian Vettel mit 320 Punkten gewinnen.

