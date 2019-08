vor 18 Min.

Formel 1 in Budapest/Ungarn Rennen morgen live im Free-TV und als Stream sehen

Lewis Hamilton aus Großbritannien: Die Formel 1 in Ungarn wird live im Free-TV und als Stream im Internet zu sehen sein.

Formel 1 in Ungarn: Kann Sebastian Vettel noch siegen? Das Rennen beim Ungarn-GP ist live im Free-TV und als Stream im Internet zu sehen.

Die Formel 1 in Ungarn - wie immer live im Free-TV und als Stream im Internet zu sehen - will Sebastian Vettel nutzen, Hamiltons Vorsprung in der Tabelle weiter zu verkleinern. Doch das wird nicht einfach werden am Sonntag auf dem Hungaroring.

Zeitplan: Formel 1 Budapest/Ungarn Rennen live im Free-TV und als Livestream im Netz

Der Ungarn-GP 2019 wird live im Free-TV und als Stream im Internet gezeigt. Hier Sender und Termine an diesem Wochenende:

Rennen - Sonntag, 4. August, 15:10 Uhr (RTL und Sky)



Auch als Live-Stream im Internet ist die F1 in Ungarn zu sehen - allerdings nicht kostenlos. Die Formel 1 selbst bietet den Streamingdienst F1 TV Pro an, der mit rund 65 Euro pro Saison zu Buche schlägt. Weitere kostenpflichtige Livestreams der Formel 1 gibt es bei Sky und über TV Now von RTL.

Hamiltons Polster im Klassement ist vor dem letzten Rennen vor der Sommerpause immer noch groß. Auf Valtteri Bottas hat er 41 Punkte Vorsprung, auf Max Verstappen von Red Bull 63 und auf Sebastian Vettel von Ferrari sogar 84 Zähler.

Max Verstappen freilich zeigt sich aktuell in Bestform. Beim Qualifying am Samstag raste er auf die Pole - die erste seines Lebens. und dazu noch mit Streckenrekord. Neben ihm in der ersten Startreihe platzierte sich Valtteri Bottas. Lewis Hamilton kam auf Platz 3, Vettel startet beim Ungarn GP vom fünften Platz.

Vettel hat die F1 in Budapest/Ungarn zwar schon zweimal gewonnen, nämlich 2015 und 2017. Allerdings wartet er seit fast einem Jahr auf den nächsten Sieg. Das Rennen um die WM aufgeben, will er allerdings nicht: "So wie die Regeln sind und nächstes Jahr sein werden, bringt es nichts, das Handtuch zu werfen".

Formel 1 WM 2019 - Aktuelle Fahrerwertung vor dem Ungarn GP

Rang Name Team Land Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes Großbritannien 225 2 Valtteri Bottas Mercedes Finnland 184 3 Max Verstappen Red Bull Niederlande 162 4 Sebastian Vettel Ferrari Deutschland 141 5 Charles Leclerc Ferrari Monaco 120 6 Pierre Gasly Red Bull Frankreich 55 7 Carlos Sainz Jr. McLaren Spanien 48 8 Daniil Kvyat Toro Rosso Russland 27 9 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Finnland 25 10 Lando Norris Renault Australien 22 11 Daniel Ricciardo Haas Dänemark 22 12 Lance Stroll Racing Point Kanada 18 13 Kevin Magnussen McLaren Großbritannien 18 14 Niko Hülkenberg Renault Deutschland 17 15 Alexander Albon Toro Rosso Thailand 15 16 Sergio Perez Renault Mexiko 13 17 Romain Grosjean Haas Frankreich 8 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Italien 1





Die Fahrerwertung der Formel 1 Saison 2018 konnte Lewis Hamilton mit 408 Punkten vor Sebastian Vettel mit 320 Punkten gewinnen.

Zahlen und Fakten: Großer Preis von Ungarn 2019

Name: Hungaroring

Streckenlänge: 4,381 Kilometer

Rundenzahl: 70

Erster Grand Prix: 1986

Rekordsieger: Lewis Hamilton (6 Siege)

Besonderheiten: Neben der körperlichen Fitness ist auch die Konzentrationsfähigkeit ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Die Strecke beim Großen Preis von Ungarn 2019 mit ihren engen Kurven bieten nur wenige Überholmöglichkeiten. (AZ)

