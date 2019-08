10:03 Uhr

Formel 1 in Budapest/Ungarn Training live im Free-TV und als Stream sehen

Sebastian Vettel (r) inspiziert in Budapest die Strecke. Die Formel 1 in Ungarn wird live im Free-TV und als Stream im Internet zu sehen sein.

Die Formel 1 startet in Ungarn. Kann Sebastian Vettel an seine Form in Deutschland anknüpfen? Training, Qualifying und Rennen beim Ungarn-GP sind live im Free-TV und als Stream im Internet zu sehen.

Die Formel 1 in Ungarn - wie immer live im Free-TV und als Stream im Internet zu sehen - will Sebastian Vettel nutzen, Hamiltons Vorsprung in der Tabelle weiter zu verkleinern. "Ich will diesen Kick wieder spüren, der entsteht, wenn man um die WM fährt", sagte er vor dem Rennen auf dem Hungaroring.

Immerhin könnte das Wetter für Ferrari ein Vorteil sein. Aber auch Red Bull mit Hockenheim-Sieger Max Verstappen rechnet sich Chancen in Budapest aus - sofern Lewis Hamilton ein weiteres Mal schwächelt.

Zeitplan: Formel 1 Budapest/Ungarn live im Free-TV und als Livestream im Netz

Der Ungarn-GP 2019 wird live im Free-TV und als Stream im Internet gezeigt. Hier Sender und Termine an diesem Wochenende:

1. Freies Training - Freitag, 2. August 2019, 11 Uhr (Sky und Nitro)

2. Freies Training - Freitag, 2. August 2019, 15 Uhr (Sky, Nitro, n-tv)

3. Freies Training - Samstag, 3. August 2019, 12 Uhr (Sky,

Qualifying - Samstag, 3. August 2019, 15 Uhr (RTL und Sky)

Rennen - Sonntag, 4. August, 15:10 Uhr (RTL und Sky)

Auch als Live-Stream im Internet ist die F1 in Ungarn zu sehen - allerdings nicht kostenlos. Die Formel 1 selbst bietet den Streamingdienst F1 TV Pro an, der mit rund 65 Euro pro Saison zu Buche schlägt. Weitere kostenpflichtige Livestreams der Formel 1 gibt es bei Sky und über TV Now von RTL.

Hamiltons Polster im Klassement ist vor dem letzten Rennen vor der Sommerpause immer noch beträchtlich. Auf Teamkollege Valtteri Bottas hat er 41 Punkte Vorsprung, auf Max Verstappen von Red Bull 63 und auf Sebastian Vettel von Ferrari sogar 84 Zähler.

Vettel hat die F1 in Budapest/Ungarn zwar schon zweimal gewonnen, nämlich 2015 und 2017. Allerdings wartet er seit fast einem Jahr auf den nächsten Sieg. Das Rennen um die WM aufgeben, will er allerdings nicht: "So wie die Regeln sind und nächstes Jahr sein werden, bringt es nichts, das Handtuch zu werfen", bekräftigte Vettel: "So macht es auf jeden Fall Sinn, weiter mit Vollgas zu attackieren."

Zahlen und Fakten: Großer Preis von Ungarn 2019

Name: Hungaroring

Streckenlänge: 4,381 Kilometer

Rundenzahl: 70

Erster Grand Prix: 1986

Rekordsieger: Lewis Hamilton (6 Siege)

Besonderheiten: Neben der körperlichen Fitness ist auch die Konzentrationsfähigkeit ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Die 4,381 Kilometer lange Strecke mit ihren engen Kurven bieten nur wenige Überholmöglichkeiten.

