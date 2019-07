10:55 Uhr

Formel 1 in Hockenheim/Deutschland - Training live und im Stream sehen

Sucht in diesem Jahr noch die Ideallinie: Ferrari-Pilot Sebastian Vettel

Die Formel 1 startet in Hockenheim. Kann Vettel endlich wieder siegen? Training, Qualifying und Rennen sind live im Free-TV und als Stream zu sehen. Hier Termine und Sender.

Die Formel 1 in Hockenheim an diesem Wochenende könnte womöglich die vorerste Letzte sein. Während Millionen das Rennen live im TV oder als Stream im Netz verfolgen, wird hinter den Kulissen weiter um die Zukunft des Deutschland Grand Prix gerungen. Die F1-Führung hat für 2020 mit Vietnam und den Niederlanden zwei neue Ausrichter gefunden. Da der Kalender bei 21 Grand Prix bleiben soll, müssen Rennen gestrichen werden. Hockenheim ist einer dieser Kandidaten.

Für die Rennfahrer in Hockenheim selbst gibt es freilich andere Prioritäten. Vor allem die Temperaturen spielen beim elften Grand Prix der Saison eine große Rolle. Mercedes hat bekanntlich bei Hitze Probleme, den Antrieb zu kühlen. Das könnte Sebastian Vettel und Ferrari eine Chance eröffnen.Regen dagegen würde den Silberpfeilen helfen, meinte David Hamilton. Und tatsächlich soll es am Wochenende auch nass werden, die Temperaturen sollen sinken.

So sehen Sie die Formel 1 Hockenheim/Deutschland live im Free-TV und als Livestream im Netz

Das Deutschland-Rennen am Sonntag, 28. Juli 2019, wird ebenso wie Training und Qualifying live im TV und als Livestream gezeigt:

1. Freies Training - Freitag, 10.55 Uhr: RTL Nitro1 und Sky

2. Freies Training - Freitag, 14.55 Uhr: RTL Nitro2 und Sky und n-tv

3. Freies Training - Samstag, 14 Uhr: RTL und Sky

Qualifying - Samstag, 14.45 Uhr: RTL und Sky

GP von Deutschland 2019 - Sonntag, 15.10 Uhr RTL und Sky

Spannendste Frage beim Rennen am Hockenheim ist natürlich, ob Sebastian Vettel seine Durststrecke von bis dato 333 Tagen ohne Sieg endlich ein Ende setzen kann - oder die Silberpfeile weiter die übermächtigen Gegner bleiben.

Sogar Rücktrittsgerüchte wabern schon um Vettel - auch wenn dieser so etwas weit von sich weist. Ein Rückzug oder ein Team-Wechsel sei für ihn "keine Option. Das Ziel ist, erfolgreich zu sein mit Ferrari", sagte der Ferrari-Pilot am Donnerstag in einem RTL-Interview.

