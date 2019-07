vor 36 Min.

Formel 1 in Hockenheim - Qualifying heute live in TV und Stream sehen

Die Formel 1 startet heute in Hockenheim. Kann Vettel endlich wieder siegen? Qualifying heute und Rennen sind live im Free-TV und als Stream zu sehen. Hier Termine und Sender.

Die Formel 1 in Hockenheim heute und morgen könnte womöglich die vorerste Letzte sein. Während Millionen das Rennen live im TV oder als Stream im Netz verfolgen, wird hinter den Kulissen weiter um die Zukunft des Deutschland Grand Prix gerungen.

Für die Rennfahrer in Hockenheim selbst gibt es freilich andere Prioritäten. Vor allem die Temperaturen spielen beim elften Grand Prix der Saison eine große Rolle. Mercedes hat bekanntlich bei Hitze Probleme, den Antrieb zu kühlen. Das könnte Sebastian Vettel und Ferrari eine Chance eröffnen. Regen dagegen würde den Silberpfeilen helfen, meinte David Hamilton. Und tatsächlich soll es am Wochenende auch nass werden, die Temperaturen sollen sinken.

So sehen Sie die Formel 1 Hockenheim/Deutschland live im Free-TV und als Livestream im Netz

Das Deutschland-Rennen am Sonntag, 28. Juli 2019, wird ebenso wie Qualifying heute live im TV und als Livestream gezeigt:

3. Freies Training - Samstag, 14 Uhr: RTL und Sky



Qualifying - Samstag, 14.45 Uhr: RTL und Sky

GP von Deutschland 2019 - Sonntag, 15.10 Uhr RTL und Sky

Spannendste Frage beim Rennen am Hockenheim ist natürlich, ob Sebastian Vettel seine Durststrecke von bis dato 333 Tagen ohne Sieg endlich ein Ende setzen kann - oder die Silberpfeile weiter die übermächtigen Gegner bleiben. Zuletzt erlebte Vettel einen weiteren heftigen Rückschlag. Nach einem selbstverschuldeten Auffahrunfall gegen Red-Bull-Youngster Max Verstappen schleppte er sich in Silverstone als 16. ins Ziel.

Sogar Rücktrittsgerüchte wabern schon um Vettel - auch wenn dieser so etwas weit von sich weist. Ein Rückzug oder ein Team-Wechsel sei für ihn "keine Option. Das Ziel ist, erfolgreich zu sein mit Ferrari", sagte der Ferrari-Pilot am Donnerstag in einem RTL-Interview.

Sucht in diesem Jahr noch die Ideallinie: Ferrari-Pilot Sebastian Vettel. Bild: Jan Woitas (dpa)

Im Auftakttraining zu seinem Formel-1-Heimrennen in Hockenheim am Freitagvormittag immerhin fuhr Vettel schneller als die meisten. Er wurde Zweiter hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc, der im freien Training die schnellste Runde fuhr. Mit 1:13,449 Minuten war er zwölf Hundertstelsekunden vor Vettel..

Formel 1 WM-Stand 2019 - Fahrerwertung vor dem Deutschland GP in Hockenheim

Rang Name Team Land Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes Großbritannien 223 2 Valtteri Bottas Mercedes Finnland 184 3 Max Verstappen Red Bull Niederlande 136 4 Sebastian Vettel Ferrari Deutschland 123 5 Charles Leclerc Ferrari Monaco 120 6 Pierre Gasly Red Bull Frankreich 55 7 Carlos Sainz Jr. McLaren Spanien 38 8 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Finnland 25 9 Lando Norris Renault Australien 22 10 Daniel Ricciardo Haas Dänemark 22 10 Niko Hülkenberg Renault Deutschland 17 12 Kevin Magnussen McLaren Großbritannien 14 13 Sergio Perez Renault Mexiko 13 14 Daniil Kvyat Toro Rosso Russland 12 15 Alexander Albon Toro Rosso Thailand 7 16 Lance Stroll Racing Point Kanada 6 17 Romain Grosjean Haas Frankreich 2 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Italien 1





Die Formel 1 ist an diesem Wochenende zum 37. Mal in Hockenheim. Seit dem 62 Millionen Euro teuren Umbau im Jahr 2002 geht es auf dem Kurs nicht mehr mit Vollgas durch den für die Fans schwer zugänglichen Wald. Die Strecke ist dabei zwei Kilometer kürzer geworden. Eine aussichtsreiche Chance zum Überholen bietet sich am Ende der Parabolika bei Kurve fünf. Die beste Stimmung herrscht im stadionähnlichen Motodrom am Ende der Runde, wenn die Tribünen voll sind. Hier wichtige Fakten:

Name: Hockenheimring

Streckenlänge: 4,574 Kilometer

Rundenzahl: 67

Erster Grand Prix: 1970

Rekordsieger: Michael Schumacher (1995, 2002, 2004, 2006)

Die F1-Führung hat für 2020 mit Vietnam und den Niederlanden zwei neue Ausrichter gefunden. Da der Kalender bei 21 Grand Prix bleiben soll, müssen Rennen gestrichen werden. Hockenheim ist einer dieser Kandidaten, der Deutschland GP 2019 damit vielleicht der Letzte vorerst.. (AZ)

