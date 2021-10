Formel 1 in Istanbul

vor 16 Min.

Bottas startet ganz vorne - Hamilton wegen Strafe Elfter

Lewis Hamilton hat die Qualifikation zum Formel-1-Rennen in der Türkei gewonnen, wegen einer Strafversetzung geht der Engländer aber nur als Elfter in den Grand Prix an diesem Sonntag.

