Formel 1 in Mexiko live im TV und kostenlos als Stream sehen: Rennen, Qualifying, Start

Die Formel 1 startet in Mexiko und ist live im Free-TV und diesmal auch als kostenloser Stream im Netz zu sehen. Hier Zeitplan und Sender für Trainings, Qualifying und Rennen am Sonntag.

Die Formel 1 geht an diesem Wochenende in Mexiko ins Rennen und natürlich können freies Training, Qualifying und Rennen am Sonntag live im Free-TV, bei Sky, und als Stream im Internet gesehen werden. Diesmal gibt es sogar einen kostenlosen Stream bei Twitch. Hier der Zeitplan im Überblick, die wichtigsten Infos zum Rennen, und der Überblick über die aktuelle Wertung.

Hier die Infos:

Formel 1: Großer Preis von Mexiko - Zeitplan zu Training, Qualifying und Rennen live im Free-TV und als Stream im Internet

Das F1-Rennen in Mexiko ist live im Free-TV, aber auch kostenpflichtig als Stream im Internet zu sehen - wegen der unterschiedlichen Zeitzonen allerdings zu ungewohnten Zeiten für Formel 1-Fans. Hier Zeitplan und TV-Programm der Formel 1 in Südamerika.

Freitag, 25. Oktober 2019: Freies Training live im TV sehen - Zeitplan und Sender

17 Uhr: 1. Freies Training (live in Sky, F1 TV Pro, n-tv.de, als Stream bei Sky und tvnow.de)

21 Uhr: 2. Freies Training (live in Sky, n-tv , als Stream bei Sky und tvnow.de)

Samstag, 26. Oktober 2019

17 Uhr: 3. Freies Training (live in Sky, F1 TV Pro, tvnow.de)

20 Uhr: Qualifying (live im Free-TV bei RTL und kostenpflichtig bei Sky und F1 TV Pro, als Stream bei Sky und tvnow.de)

Sonntag, 27. Oktober 2019

20:10 Uhr: Rennen (live im Free-TV bei RTL und kostenpflichtig bei Sky und F1 TV Pro, als Stream bei Sky und tvnow.de)

Mexiko GP 2019 kostenlos als Stream bei Twitch

Eine Besonderheit gibt es zudem: Trainings, Qualifying und Rennen selbst des Mexiko-GP werden als kostenloser Stream legal auf der Gaming-Plattform twitch als kostenloser Stream gezeigt.

Für Lewis Hamilton könnte das Mexiko-Rennen den Sieg der WM 2019 bedeuten - und Sebastian Vettel müsste ihm zum dritten Mal nacheinander zum Formel-1-Titel gratulieren. Und so weiß der Ferrari-Star auch, welche Sätze er aufsagen muss, um die nächste Niederlage im Dauerduell mit Mercedes in der richtigen Tonlage einzuordnen. "Wir können uns da eine Scheibe abschneiden", und: "Wir müssen als Team stärker werden."

Mercedes hat nun die Ferrari-Rekordserie aus den Glanzzeiten von Michael Schumacher übertroffen und als erstes Team der Geschichte sechs Jahre nacheinander die WM bei Fahrern und Konstrukteuren gewonnen. Einzig die Frage, ob Hamilton oder doch sein 64 Punkte zurückliegender Teamkollege Valtteri Bottas Weltmeister wird, ist noch offen. Holt der britische Titelverteidiger in Mexiko 14 Zähler mehr als sein finnischer Adjutant, hat sich dieses Thema auch erledigt.

Formel 1 WM 2019: Fahrerwertung vor dem Mexiko-GP

Rang Fahrer Team Land Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes Großbritannien 338 2 Valtteri Bottas Mercedes Finnland 274 3 Charles Leclerc Ferrari Monaco 223 4 Max Verstappen Red Bull Niederlande 212 5 Sebastian Vettel Ferrari Deutschland 212 6 Carlos Sainz McLaren Spanien 76 7 Pierre Gasly Toro Rosso Frankreich 73 8 Alexander Albon Red Bull Thailand 64 9 Daniel Ricciardo Renault F1 Australien 40 10 Nico Hülkenberg Renault F1 Deutschland 35 11 Sergio Perez Racing Point Mexiko 35 12 Lando Norris McLaren Großbritannien 35 13 Daniil Kwjat Toro Rosso Russland 33 14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Finnland 31 15 Kevin Magnussen Haas Dänemark 20 16 Lance Stroll Racing Point Kanada 19 17 Romain Grosjean Haas Frankreich 8 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Italien 4 19 Robert Kubica Williams Racing Polen 1 20 George Russell Williams Racing Großbritannien 0

Die Fahrerwertung der Formel 1 Saison 2018 konnte Lewis Hamilton mit 408 Punkten vor Sebastian Vettel mit 320 Punkten gewinnen.

Formel 1 WM-Stand – Team- bzw. Konstrukteurswertung 2019 vor dem Rennen in Mexiko

Rang Team Punkte 1 Mercedes-Benz 571 2 Ferrari 409 3 Red Bull Racing 311 4 McLaren 101 5 Renault 68 6 Toro Rosso 55 7 Racing Point 52 8 Alfa Romeo 35 9 Haas 28 10 Williams 1

Die Teamwertung bzw. die Konstrukteurswertung des Jahres 2018 konnte Mercedes mit 655 Punkten vor Ferrari mit 571 Punkten für sich entscheiden.

