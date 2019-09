vor 7 Min.

Formel 1 in Monza/Italien live im TV-Programm & als Stream sehen

Die Formel 1 in Monza/Italien ist auch 2019 live im Free-TV und als Stream im Internet zu sehen. Wer gewinnt auf dem Hochgeschwindigkeits-Kurs im Rennkalender?

Die Formel 1 in Italien: An diesem Wochenende läuft das Rennen in Monza und ist wie üblich live im Free-TV und als Stream im Internet zu sehen. Nach dem furchtbaren Unglück am vergangenen Wochenende, bei dem Formel 2-Fahrer Anthoine Hubert tödlich verunglückte, wird sich diesmal in die Spannung vor dem Rennen aber auch Trauer mischen.

Trotzdem müssen sich die Fahrer konzentrieren, Denn Fehler darf sich niemand erlauben auf dem Hochgeschwindigkeitskurz in Monza. Der 90. Große Preis von Italien findet im 90. Jahr von Ferrari statt. Ob der Rennstall von Sebastian Vettel einen Sieg zum Geburtstag bekommt, bleibt abzuwarten.

Formel 1 Zeitplan - Großer Preis von Italien in Monza live im Free-TV und als Stream im Internet sehen

Das F1-Rennen in Belgien, aber auch Training und Qualifying sind live im Free-TV, aber auch kostenpflichtig als Stream im Internet zu sehen. Hier Zeitplan und TV-Programm der Formel 1 in Monza.

Donnerstag, 5. September 2019

15 Uhr: Pressekonferenz der Fahrer (live in Sky, F1 TV Pro, als Stream bei Sky und tvnow)

Freitag, 6. September 2019

11 Uhr: 1. Freies Training (live in Sky, Nitro, F1 TV Pro, n-tv.de, als Stream bei Sky und tvnow.de)

15 Uhr: 2. Freies Training (live in Sky, Nitro, n-tv, als Stream bei Sky und tvnow.de)

Samstag, 7. September 2019

12 Uhr: 3. Freies Training (live in Sky, F1 TV Pro)

15 Uhr: Qualifying (live im Free-TV bei RTL und kostenpflichtig bei Sky und F1 TV Pro, als Stream bei Sky und tvnow)

16:45 Uhr: Formel 2, Hauptrennen (live in F1 TV Pro, Zusammenfassung bei RTL am Sonntag)

Sonntag, 1. September 2019

15:10 Uhr: Rennen (live im Free-TV bei RTL und kostenpflichtig bei Sky und F1 TV Pro, als Stream bei Sky und tvnow)

Die Ferrari-Fans, als Tifosi bekannt, warten nun schon seit 2010 auf einen Sieg der berühmten Scuderia beim Heim-Grand Prix in Monza. Für das Rennen hat das Team noch mal eine neue Ausbaustufe des ohnehin schon kräftigsten Motors im Feld angekündigt. Um sich weiter einzustimmen, sollte am Mittwoch vor dem Mailänder Dom zudem eine große Ferrari-Party steigen. Mit Leclerc und Sebastian Vettel.

Formel 1 WM 2019 - Die Fahrerwertung vor dem Italien-Rennen

2008 gewann Vettel in Monza sein erstes Formel-1-Rennen, am Steuer eines Toro Rosso mit Ferrari-Motor. "Es sollte gut werden. Der Speed stimmt für solche Arten von Strecken", sagt Vettel voller Optimismus. Den braucht er allerdings auch - denn er liegt weiter deutlich hinter seinem Dauerrivalen Lewis Hamilton zurück.

Rang Name Team Land Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes Großbritannien 268 2 Valtteri Bottas Mercedes Finnland 203 3 Max Verstappen Red Bull Niederlande 181 4 Sebastian Vettel Ferrari Deutschland 169 5 Charles Leclerc Ferrari Monaco 157 6 Pierre Gasly Red Bull Frankreich 65 7 Carlos Sainz Jr. McLaren Spanien 58 8 Daniil Kvyat Toro Rosso Russland 33 9 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Finnland 31 10 Alexander Albon Red Bull Thailand 26 11 Lando Norris Renault Australien 24 12 Daniel Ricciardo Haas Dänemark 22

Daten und Fakten zum Großen Preis von Italien in Monza

Name: Autodromo Nazionale di Monza

Streckenlänge: 5,793 Kilometer

Besonderheit: Monza ist der Hochgeschwindigkeitskurs im Rennkalender.

Streckenprofil: Nur elf Kurven - dafür rund 70 Prozent Vollgasanteil

Runden: 53

Erster Grand Prix: 1950

Rekordsieger: Michael Schumacher (1996, 1998, 2000, 2003, 2006)

