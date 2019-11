vor 7 Min.

Formel 1 in den USA 2019 - Zeitplan: Training, Qualifying, Rennen im Live-TV und Stream

Formel 1 in den USA 2019 - Zeitplan: Training, Qualifying, Rennen im Live-TV und Stream. Weltmeister Lewis Hamilton dominierte das zweite Training in Austin.

Großer Preis der USA 2019: Bei der Formel 1 kann man Training (1.11.19), Qualifying (2.11.19) und Rennen (3.11.19) live im TV und Stream sehen. Der Zeitplan zum Grand Prix in Austin - mit Sendeterminen, Uhrzeit und Übertragung.

Formel 1: Shootingstar Lewis Hamilton ist in den Großen Preis der USA im texanischen Austin standesgemäß eingestiegen: Im gestrigen zweiten Training fuhr er die schnellste Rundenzeit.

Hamilton kann bereits an diesem US-Wochenende seinen WM-Titel Nr. 6 holen. Der Brite steht vor dem Rennen in Austin/Texas mit 363 Punkten unangefochten auf Platz 1 der 2019er Rennsaison. Theorietisch könnte Valtteri Bottas ihm den Titel noch abjagen - wenn er ab sofort alle Rennen gewinnt und Hamilton keine Punkte mehr holt. Viele Experten halten dies aber für die eher unwahrscheinliche Variante.

Am Sonntag, den 3.11.19, geht es in Austin, USA, zur Sache. Sie können live im TV und Stream dabei sein.

Wann werden Training, Qualifying und der Grand Prix der USA übertragen? Hier gibt es die Antwort und weitere Infos zu Zeitplan, Sendeterminen und Uhrzeit der Formel 1 in den USA. Außerdem sehen Sie hier den aktuellen WM-Stand im Überblick.

Formel 1 2019, USA: Zeitplan, Sendetermine, Uhrzeit für Training, Qualifying, Rennen auf RTL

Am Freitag geht es in den USA mit dem ersten Training los, am Samstag folgt das Qualifying. Das Rennen wird dann am Sonntagabend ausgetragen. Um welche Uhrzeit? Hier der Zeitplan und die Sendetermine:

1. Training: Freitag, 1.11.19, 17 Uhr

2. Training: Freitag, 1.11.19, 21 Uhr

3. Training: Samstag, 2.11.19, 19 Uhr

Qualifying: Samstag, 2.11.19, 22 Uhr

Rennen: Sonntag, 3.11.19, 20.10 Uhr

Formel 1 im TV und Live-Stream: Übertragung beim Großen Preis der USA in Austin 2019

Im Free-TV lässt sich das Rennen auf RTL sehen. Außerdem übertragen Sky im Fernsehen oder Stream und F1 TV Pro im Stream im Internet kostenpflichtig Training, Qualifying und Rennen.

Wer das Training und das Qualifying kostenlos sehen möchte, wird bei n-tv im Fernsehen und Online-Stream fündig. RTL zeigt die Termine vor dem Rennen nur im Live-Stream auf TV Now, der aber nicht gratis ist. Hier eine Übersicht über die TV-Termine und Sender:

Freitag, 1.11.19

17 Uhr - 1. Training: im Free-TV und Gratis-Stream bei n-tv , kostenpflichtig auf Sky und im Stream über TV Now oder F1 TV Pro

, kostenpflichtig auf Sky und im Stream über oder F1 TV Pro 21 Uhr - 2. Training: im Free-TV und Gratis-Stream bei n-tv , kostenpflichtig auf Sky und im Stream über TV Now oder F1 TV Pro

Samstag, 2.11.19

19 Uhr - 3. Training: kostenpflichtig auf Sky und im Stream über TV Now und F1 TV Pro

22 Uhr - Qualifying: im Free-TV und Gratis-Stream bei n-tv, kostenpflichtig auf Sky und im Stream über TV Now und F1 TV Pro

Sonntag, 3.11.19

20.10 Uhr - Rennen: im Free-TV auf RTL , kostenpflichtig im Stream auf TV Now , Sky und F1 TV Pro

WM-Stand 2019: Fahrerwertung vor dem USA-Grand Prix

Das ist die Fahrerwertung vor dem Rennen in den USA bei der Formel 1 2019:

Rang Fahrer Team Land Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes Großbritannien 363 2 Valtteri Bottas Mercedes Finnland 289 3 Charles Leclerc Ferrari Monaco 236 4 Sebastian Vettel Ferrari Deutschöand 230 5 Max Verstappen Red Bull Niederlande 220 6 Pierre Gasly Red Bull Frankreich 77 7 Carlos Sainz McLaren Spanien 76 8 Alexander Albon Red Bull Thailand 74 9 Sergio Perez Racing Point Mexiko 43 10 Daniel Ricciardo Renault F1 Dänemark 38 11 Nico Hülkenberg Renault F1 Deutschland 35 12 Lando Norris McLaren Großbritannien 35 13 Daniil Kwjat Toro Rosso Russland 34 14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Finnland 31 15 Lance Stroll Racing Point Kanada 21 16 Kevin Magnussen Haas Dänemark 20 17 Romain Grosjean Haas Frankreich 8 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Italien 4 19 Robert Kubica Williams Racing Polen 1 20 George Russell Williams Racing Großbritannien 0

Beim großen Preis der USA könnte sich Lewis Hamilton seinen sechsten WM-Titel sichern. Sebastian Vettel hat hingegen nicht einmal mehr theoretische Chancen. (AZ)

