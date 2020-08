vor 17 Min.

Formel-2 2020: Termine, Fahrer, Teams & TV-Übertragung live am 30. August 2020

Im Corona-Notkalender ging die Formel-2 Anfang Juli in Österreich an den Start. Bei uns finden Sie alle Infos zu Terminen, Zeitplan, Rennkalender und mehr.

Die Formel-2-Rennen wurden zunächst aufgrund der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit verschoben. Einen Ersatztermin für das Rennen in Bahrain, das im März stattfinden sollte, gibt es bisher nicht. Stattdessen bildete das Formel-2-Rennen im österreichischen Spielberg am 5. Juli 2020 den Saisonauftakt - analog zur Formel-1. Das nächste Rennen findet am kommenden Wochenende in Belgien statt. Das ist der aktuelle Rennkalender der Formel-2 2020:

Not-Rennkalender für die Formel-2, Saison-Start 2020 - Rennstrecken, Rennkalender, Termine und Zeitplan

1. Österreich I - Spielberg 5. Juli 2020 2. Österreich II - Spielberg 12. Juli 2020 3 Ungarn - Budapest 19. Juli 2020 4. Großbritannien I - Silverstone 2. August 2020 5. Großbritannien II - Silverstone 9. August 2020 6. Spanien - Barcelona 16. August 2020 7. Belgien - Spa 30. August 2020 8. Italien - Monza 6. September 2020

Die FIA-Formel-2-Meisterschaft 2020 wird von der Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) ausgetragen. Die Meisterschaft ist die 54. Saison der Formel-2 und die 4. Saison unter dem Namen FIA Formel-2-Meisterschaft. Es handelt sich um eine offene Rennkategorie, die im "FIA Global Pathway" die 2. Stufe des Formel-Sports ist. Die Rennserie wird zur Unterstützung ausgewählter Rennen der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft 2020 genutzt. Da es sich bei der Meisterschaft um eine Spezialserie handelt, werden alle Teams und Fahrer, die an der Meisterschaft teilnehmen, mit demselben Auto unterwegs sein, dem Dallara F2 2018.

Formel-2 2020: Fahrer und Teams

Hier finden Sie alle Teams (Mannschaften) und die jeweils beiden Fahrer der Formel-2 Saison 2020:

Team No. Fahrer DAMS 1 Sean Gelael DAMS 2 Dan Ticktum UNI-Virtuosi Racing 3 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi Racing 4 Callum Ilott ART Grand Prix 5 Marcus Armstrong ART Grand Prix 6 Christian Lundgaard Carlin 7 Yuki Tsunoda Carlin 8 TBA Campos Racing 9 Jack Aitken Campos Racing 10 Guilherme Samaia Charouz Racing System 11 Louis Delétraz Charouz Racing System 12 Pedro Piquet MP Motorsport 14 Nobuharu Matsushita MP Motorsport 15 Felipe Drugovich BWT HWA Racelab 16 Artem Markelov BWT HWA Racelab 17 Giuliano Alesi Prema Racing [b] 20 Mick Schumacher Prema Racing [b] 21 Robert Shwartzman Trident 22 TBA Trident 23 TBA Hitech Grand Prix 24 Nikita Mazepin Hitech Grand Prix 25 Luca Ghiotto

Formel-2 2020: Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream - Free-TV und Gratis-Stream?

Kann ich die Formel-2 2020 mit Mick Schumacher live in TV, Fernsehen und Stream sehen? Und wenn ja, live im Free-TV (bspw. RTL?) und Gratis-Stream oder nur kostenpflichtig? RTL zeigt im Zuge seiner Formel-1-Berichterstattung High-Lights der Formel-2-Rennen, inkl. Interviews und Reportagen. Außerdem zeigt das Streaming-Portal "F1-TV" alle Rennen der Formel-2 live im Internet. Das Angebot kostet 64.99 Euro im Jahr und umfasst neben F1, F2, F3 auch Porsche-Supercup-Wiederholungen.

