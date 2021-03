08:41 Uhr

Formel 2 2021 live im TV oder Stream - Rennkalender, Übertragung, Termine, Fahrer und Teams ab 28.3.21

Mick Schumacher fährt ab 2021 in der Motorsport-Königsklasse und nicht mehr in der Formel 2. Wer in der Formel 2 2021 an den Start geht, alle Infos zu den Fahrern und Teams finden Sie hier. Außerdem Infos zum Rennkalender, den Terminen und der Übertragung in TV und Stream.

Die Formel 2 startet am 28. März 2021 in die neue Saison. Alle Infos zum aktuellen Rennkalender, den Terminen und zur Übertragung im Free-TV oder Stream erfahren Sie hier.

Die Formel 2 startet dieses Jahr in ihren nächsten Zyklus, der sich über drei Jahre erstreckt. Die Formel 2 startet mit den gleichen elf Teams wie im Jahr 2020, allerdings ohne Mick Schumacher, der 2021 seine erste Saison in der Formel 1 bestreitet. Wie der Rennkalender zu Zeiten der Corona-Pandemie aussieht, zu welchen Terminen, Daten und Uhrzeiten die Rennen starten und wie diese im TV und Stream übertragen werden, all das erfahren Sie hier. Außerdem erhalten Sie Infos zum bestätigten Starterfeld, zu Fahrern und Teams.

Rennkalender und Termine: Formel 2 Saison 2021

Der Rennkalender der Formel 2 ist von zwölf auf 8 Rennen eingekürzt worden und so im provisorischen Rennkalender fixiert. Insgesamt finden in der Saison 2021 also weniger Events statt, ein neues Wochenend-Format sorgt aber dafür, dass im Endeffekt gleich viele Rennen gefahren werden.

26.-28. März 2021: Bahrain / Sachir

/ Sachir 20.-22. Mai 2021: Monaco / Monte Carlo

/ 04.-06. Juni 2021: Aserbaidschan / Baku

/ 16.-18. Juli 2021: Großbritannien / Silverstone

/ Silverstone 10.-12. September 2021: Italien / Monza

/ 24.-26. September 2021: Russland / Sotschi

/ 26.-28. November 2021: Saudi-Arabien / Dschidda

/ 03.-05. Dezember 2021: VAE / Abu Dhabi

Termin: Wann ist das nächste Rennen der Formel 2 zu sehen?

Das nächste Rennen der Formel 2 ist das Auftaktrennen der Saison, das vom 26. bis 28. März 2021 in Bahrain, Sachir, stattfindet. Der Start des Rennens ist am Sonntag um 12.50 Uhr.

Fahrer und Teams: bestätigtes Starterfeld der Formel 2 in der Saison 2021

Elf Teams gehen in der Saison 2021 an den Start. Es sind die gleichen Teams der Formel 2 wie in der Saison 2020. Diese hätten, so Formel-2-CEO Bruno Michel, in den schweren Zeiten immense Belastbarkeit und Professionalität bewiesen.

Das bestätigte Starterfeld sieht aktuell wie folgt aus:

Team Fahrer 1 Fahrer 2 ART Grand Prix

Theo Pourchaire Campos Racing Ralph Boschung Gianluca Petecof Carlin Jehan Daruvala Dan Ticktum Charouz Racing Systems



DAMS Marcus Armstrong Roy Nissany Hitech Grand Prix Jüri Vips Liam Lawson HWA Racelab Alessio Deledda Matteo Nannini MP Motorsport Lirim Zendeli

Prema Racing Oscar Piastri Robert Shwartzman Trident



Uni-Virtuosi Felipe Drugovich





Formel 2 im TV und Stream: Weiter im Free-TV oder im Pay-TV?

Die Rechte der Formel 2 liegen seit der Saison 2021 exklusiv beim Pay-TV-Anbieter Sky. RTL ist seit der Saison 2021 aus der Übertragung der Formel 1, 2 und 3 vollständig ausgestiegen. Die Rennen sind also für Fans nicht mehr im Free-TV zu verfolgen, sondern ausschließlich beim kostenpflichtigen Anbieter Sky. Sky platziert zudem den neuen Sender Sky Sport F1 auf dem Markt, der rund um die Uhr Motorsport-News sendet. Sky überträgt für Sky-Abonnenten alle Rennen der Formel 1 live und ohne Werbepausen. Das Paket beinhaltet auch die Übertragung sämtlicher Rennen aus der Formel 2 und Formel 3. Sky-Kunden können mit dem Sky Sport Paket alle Rennen im Fernsehen oder Stream live verfolgen. Insgesamt werden pro Saison 800 Stunden Motorsport pro Saison und 30 live am Rennwochenende zu sehen sein.

Rennkalender: Welche Rennen stehen in der Saison 2021 noch an?

26.-28. März 2021: Bahrain / Sachir

20.-22. Mai 2021: Monaco / Monte Carlo

04.-06. Juni 2021: Aserbaidschan / Baku

16.-18. Juli 2021: Großbritannien / Silverstone

10.-12. September 2021: Italien / Monza

24.-26. September 2021: Russland / Sotschi

26.-28. November 2021: Saudi-Arabien / Dschidda

03.-05. Dezember 2021: VAE / Abu Dhabi

Neue Modalitäten: neues Wochenendformat Formel 2

Ab der Saison 2021 umfassen die Rennwochenenden in der Formel 2 und 3, in den offiziellen Aufstiegsklassen der FIA, drei statt bisher zwei Wertungsläufe. Am Samstag stehen in der Formel 2 jeweils zwei Sprintrennen über 120 Kilometer oder 45 Minuten an, das Hauptrennen wurde von Samstag auf Sonntag verlegt. Dieses umfasst 170 Kilometer bzw. eine Zeit von 60 Minuten. Das Punktesystem verändert sich hingegen zur Saison 2020 nicht.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen