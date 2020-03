Formel-3 2020: Rennkalender, Fahrer, Teams und Live-TV - alle Infos

19.03.2020

Fährt in der Formel 3: David Schumacher posiert mit seinem Vater Ralf. Formel-3 2020: Rennkalender, Fahrer, Teams & Live-TV.

Die Formel-3 (F3) 2020 startet am Samstag. Hier alle Infos rund um Fahrer und Teams sowie zur Übertragung live in TV und Stream. Free-TV und Gratis-Stream? Außerdem finden Sie alle Infos zu Rennkalender, Termine, Zeitplan und Datum.

Die FIA-Formel-3-Meisterschaft 2020 ist die 11. Saison der 3. Stufe der Formel-1-Zubringer-Meisterschaft und gleichzeitig die zweite Saison unter dem Namen FIA-Formel-3-Meisterschaft, einer mehrteiligen Motorsport-Meisterschaft für einsitzige, offene Formel-Rennwagen. In der F3-Meisterschaft treten Fahrer in 3,4-Liter-Formel-3-Rennwagen an, die dem technischen Reglement bzw. der Formel der Meisterschaft entsprechen. Sie soll zur Unterstützung der Formel-1-Weltmeisterschaft und ihrer Schwesterserie, der Formel 2, durchgeführt werden. Sie dient als dritte Stufe des Formel-Rennsports im "FIA Global Pathway".

Formel-3 2020: Fahrer und Teams

Hier finden Sie alle Teams (Mannschaften) und die jeweils beiden Fahrer der Formel-3 Saison 2020:

Team No. Fahrer Prema Racing 1 Oscar Piastri Prema Racing 2 Frederik Vesti Prema Racing 3 Logan Sargeant Hitech Grand Prix 4 Max Fewtrell Hitech Grand Prix 5 Liam Lawson Hitech Grand Prix 6 Dennis Hauger ART Grand Prix 7 Théo Pourchaire ART Grand Prix8 8 Aleksandr Smolyar ART Grand Prix 9 Sebastián Fernández (b) Trident 10 Lirim Zendeli Trident 11 Devlin DeFrancesco Trident 12 Olli Caldwell HWA Racelab 14 Enzo Fittipaldi HWA Racelab 15 Jake Hughes HWA Racelab 16 Jack Doohan MP Motorsport 17 TBA MP Motorsport 18 TBA MP Motorsport 19 TBA Jenzer Motorsport 20 Calan Williams Jenzer Motorsport 21 Federico Malvestiti Jenzer Motorsport 22 Matteo Nannini Charouz Racing System 23 Niko Kari Charouz Racing System 24 Igor Fraga Charouz Racing System 25 David Schumacher Carlin Racing 26 TBA Carlin Racing 27 TBA Carlin Racing 28 TBA Campos Racing 29 Alex Peroni Campos Racing 30 Alessio Deledda Campos Racing 31 TBA

Formel-3 2020: Rennstrecken, Rennkalender, Termine und Zeitplan (Datum)

Formel-3 2020: Wann findet sie statt? Hier finden Sie zu allen Rennen den Kalender, die Termine, den Zeitplan sowie das Datum für je beiden Rennen (Rennen 1 und Rennen 2):

Rennen Rennkurs Rennen 1 Rennen 2 1 Bahrain International Circuit , Sakhir 21. März 22. März 2 Circuit Zandvoort , Zandvoort 2. Mai 3. Mai 3 Circuit de Barcelona-Catalunya , Montmeló 9. Mai 10. Mai 4 Red Bull Ring , Spielberg 4. Juli 5. Juli 5 Silverstone Circuit , Silverstone 18. Juli 19. Juli 6 Hungaroring , Mogyoród 1. Aug 2. Aug 7 Circuit de Spa-Francorchamps , Stavelot 29. Aug 30. Aug 8 Autodromo Nazionale Monza , Monza 5. Sep 6. Sep 9 Sochi Autodrom , Sochi 26. Sep 27. Sep

Formel-3 2020: Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream - Free-TV und Gratis-Stream?

Kann ich die Formel-3 2020 mit David Schumacher live in TV, Fernsehen und Stream sehen? Und wenn ja, live im Free-TV (bspw. RTL?) und Gratis-Stream oder nur kostenpflichtig? RTL zeigt im Zuge seiner Formel-1-Berichterstattung High-Lights der Formel-2-Rennen, inkl. Interviews und Reportagen. Außerdem zeigt das Streaming-Portal "F1-TV" alle Rennen der Formel-2 live im Internet. Das Angebot kostet 64.99 Euro im Jahr und umfasst neben F1, F2, F3 auch Porsche-Supercup-Wiederholungen.

Formel-3 2020: Sonstiges

Robert Shwartzman ist der amtierende Fahrermeister, der den Titel beim Finale der Meisterschaft 2019 in Russland gewonnen hat. Prema Racing ist der Meister der amtierenden Teams.

Für Deutschland startet in der Formel-3 unter anderem David Schumacher , Sohn von Ex-Formel-1 Fahrer Ralf Schumacher .

