vor 17 Min.

Formel-E-WM 2021 heute: Rennkalender und Termine, Teams, Übertragung im Free-TV und Stream

Die Formel-E-WM startet heute in die neue Saison. Alle Infos über den aktuellen Rennkalender, die Termine, die Fahrer und Teams sowie die Übertragung im Free-TV oder Stream erhalten Sie hier.

Heue startet die Formel-E 2021. In der diesjährigen 7. Saison gibt es allerdings einige Neuerungen. Erstmals werden die Rennen der Formel-E auf einem neuen Sender im Free-TV zu sehen sein. Außerdem werden zum ersten Mal Nachtrennen mit LED-Flutlichtbeleuchtung auf der Rennstrecken ausgetragen.

Wann finden die Rennen statt? Welche Teams und Fahrer gehen an den Start? Wo wird die Formel-E-WM übertragen? Alle Infos über Rennkalender, Fahrer, Teams und Übertragung im TV und Stream finden Sie hier.

Formel-E-WM 2021: Rennkalender und alle Termine

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden bereits einige Rennen der Formel-E-WM 2021 verschoben oder gestrichen. Nachfolgend finden Sie die derzeit geplanten Termine im Rennkalender - kurzfristige Änderungen sind allerdings jederzeit möglich.

Rennen Termin Uhrzeit Austragungsort 1 26.02.2021 18.00 Uhr Diriyya / Saudi-Arabien 2 27.02.2021 18.00 Uhr Diriyya / Saudi-Arabien 3 10.04.2021 16.00 Uhr Rom / Italien 4 24.04.2021 16.00 Uhr Valencia / Spanien 5 08.05.2021 16.00 Uhr Monaco 6 22.05.2021 16.00 Uhr Marrakesch / Marokko 7 05.06.2021 20.00 Uhr Santiago / Chile 8 06.06.2021 20.00 Uhr Santiago / Chile

Das sind die Fahrer und Teams der Formel-E 2021

Insgesamt werden bei der Formel-E-WM 2021 zwölf Teams an den Start gehen. Hier finden Sie die Renn-Teams sowie die dazugehörigen Fahrer im Überblick:

DS Techeetah

António Félix da Costa

Jean-Éric Vergne

Nissan e.dams

Oliver Rowland

Sébastien Buemi

Mercedes-Benz EQ Formula E Team

Stoffel Vandoorne

Nyck de Vries

Envision Virgin Racing

Robin Frijns

Nick Cassidy

BMW i Andretti Motorsport

Jake Dennis

Maximilian Günther

Audi Sport ABT Schaeffler

Lucas di Grassi

René Rast

Jaguar Racing

Sam Bird

Mitch Evans

TAG Heuer Porsche Formula E Team

André Lotterer

Pascal Wehrlein

Mahindra Racing

Alexander Sims

Alex Lynn

ROKiT Venturi Racing

Edoardo Mortara

Norman Nato

Dragon Penske Autosport

Nico Müller

Sérgio Sette Câmara

NIO 333 Formula E Team

Oliver Turvey

Tom Blomqvist

Übertragung der Formel-E-WM 2021 im Free-TV und Stream

Die neue Saison 2021 der Formel-E wird in diesem Jahr kostenlos im TV übertragen. Der Sender Sat.1 übernahm in diesem Jahr die Rechte von Eurosport, wo die Formel-E in den vergangenen Jahren zu sehen war, und überträgt alle Rennen im TV sowie im Live-Stream. Der Live-Stream kann zum einen über die Website von Sat.1, sowie über den zugehörigen Streaming-Dienst Joyn verfolgt werden. Dieser ist generell kostenlos - wer allerdings ohne Werbung streamen möchte, kann zusätzlich ein Premiumabo für 6,99 Euro im Monat buchen.

Das erste Rennen, das am 26.2.21 stattfindet, wird allerdings aufgrund einer kurzfristigen Änderung des Rennkalenders auf dem Schwesternsender ProSieben MAXX übertragen. Ab dem 27. Februar 2021 werden schließlich alle weiteren Rennen von Sat.1 übertragen und von den Moderatoren Andrea Kaiser, Matthias Killing sowie Eddie Mielke analysiert. Als Experte steht ihnen dabei der ehemalige Fahrer Daniel Abt zur Seite. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen