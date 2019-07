vor 57 Min.

Fortnite-WM, Solo-Finals: 13-Jähriger spielt um Millionen

Die Fortnite-WM findet heute im Arthur-Ashe-Stadium in New York statt.

Beim Fortnite World Cup kämpfen heute 100 Spieler in den Solo Finals um Preisgelder von bis zu drei Millionen Dollar. Mit dabei ist auch Lion "LYGHT" Krause (13).

Die erste Fortnite WM in New York endet am heutigen Sonntag mit den Solo Finals. Die größten Preisgelder des Wettbewerbs gibt es hier zu gewinnen. Der Platz 1 gewinnt 3 Millionen, Platz 2 1,8 Millionen und der Platz 3 immerhin noch 1,2 Millionen US-Dollar. Wer unter die Top 10 kommt kann noch mindestens 225.000 US-Dollar mit nach Hause nehmen. Für die Top 20 gibt es noch 112.500 US-Dollar.

Am Samstag hat der Österreicher David "aqua" Wang (17) mit seinem norwegischen Teamkollegen Emil "Nyhrox" Bergquist Pedersen die Duo Finals gewonnen. Die beiden teilen sich die 3 Millionen US-Dollar Preisgeld. In sechs Spielen konnten sie sich gegen 49 andere Teams durchgesetzt. Während für "Nyhrox" das Turnier damit vorbei ist, hat sich "aqua" hingegen auch für den heutigen Solo-Wettbewerb qualifizier. Er wird ab 19 Uhr im Arthur Ashe Tennisstadion in New York ausgetragen, Millionen Menschen verfolgen den Stream des Events im Internet.

Fortnite WM: 13-jähriger Deutscher ist bei den Solo-Finals dabei

Auch fünf Deutsche haben sich qualifiziert, darunter Lion "LYGHT" Krause, der mit 13 Jahren zu den jüngsten Spielern bei dieser WM gehört. Der Gütersloher ist beim Berliner eSport-Coaching-Startup GamerLegion unter Vertrag und wird von Christopher "chriZplosion" Zerbe betreut. Der 29-jährige bietet Fortnite-Trainingsstunden für Jedermann an – Preis pro Stunde: 50 Euro.

Sowohl unter den Zuschauern im Stadion als auch unter den Teilnehmern der ersten Fortnite WM sind vor allem Teenager. Der Altersdurchschnitt im Duo-Wettbewerb liege bei 16 Jahren, heißt es von den Kommentatoren im Stream. Nach Angaben von Veranstalter Epic Games reiche das Alter der Teilnehmer von 13 bis 24 Jahren.

Fortnite WM, Duo Finals: 15-Jähriger aus Deutschland schafft es auf Platz 8

Der 15-Jährige Fabian "Derox" Real aus dem Saarland schaffte es im Teamwettbewerb mit Calum "itemm" MacGillivray aus Schottland auf Platz acht. Damit wurde er der beste Deutsche im Teamwettbewerb. Die Weltmeisterschaft war sein erstes Offline-Turnier.

"Derox" und "itemm" teilen sich ein Preisgeld von 375.000 US-Dollar. Was der 15-Jährige mit dem Geld macht, sobald die Steuern abgezogen sind, weiß er noch nicht. Er will das meiste sparen, vielleicht einen neuen Rechner kaufen. Insgesamt gibt es bei der ersten Fortnite-WM 30 Millionen US-Dollar zu gewinnen, jeder qualifizierte Spieler geht mit mindestens 50.000 Dollar nach Hause.

Für Fortnite-Entwickler "Epic Games" ist das nicht viel Geld: Nielsen SuperData zufolge hat die Firma im vergangenen Jahr geschätzt 2,4 Milliarden Dollar mit dem Spiel verdient. Das Geld kommt vor allem von In-Game-Käufen der Spieler - sie können sich gegen echtes Geld eine virtuelle Währung kaufen und davon wiederum Gegenstände im Spiel, wie etwa Outfits für die Spielfiguren. (AZ/dpa)

Themen Folgen