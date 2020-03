vor 46 Min.

Fortuna Düsseldorf - Saarbrücken live im TV und Stream - DFB Pokal 2020 heute im Free-TV?

Fortuna Düsseldorf - FC Saarbrücken live im Viertelfinale des DFB-Pokals 2020. Wann ist heute der Termin? Hier finden Sie Uhrzeit und Datum. Außerdem: Alle Infos zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream. Free-TV und Gratis-Stream auf ARD oder nur im Pay-TV?

Der neue Coach von Fortuna Düsseldorf, Uwe Rösler, geht fest vom Einzug seiner Kicker ins Halbfinale des DFB-Pokals aus. Die Aussichten stünden "ganz gut, denke ich", so der 51 Jahre alte Fußball-Lehrer im Magazin "Kicker". "Wir haben großen Respekt vor dem 1. FC Saarbrücken und den Siegen, mit denen er es bis ins Viertelfinale geschafft hat. Wir werden uns auf diesen Regional-Ligisten genauso akribisch vorbereiten wie auf jeden Bundesliga-Gegner", so Rösler. Düsseldorf muss im Viertelfinale des DFB-Pokals heute am 3. März in Saarbrücken (18.30 Uhr Anstoß) antreten.

DFB-Pokal 2020: Düsseldorf - Saarbrücken live in TV & Stream: TV-Termin heute, Datum & Uhrzeit am 3.3.20 (Anstoß)

Welcher Sender überträgt 1. FC Saarbrücken - Fortuna Düsseldorf? Wie sehe ich die Partie?

Wer? Düsseldorf - Saarbrücken , Viertelfinale DFB-Pokal

- , Viertelfinale DFB-Pokal Wann? Dienstag, 3. März 2020, 18.30 Uhr (Anstoß)

Wo? Ludwigsparkstadion , Saarbrücken

, Live-TV? Live in TV, Fernsehen und Stream: im Pay-TV auf Sky und Stream auf SkyGo

FC Saarbrücken - Fortuna Düsseldorf live in TV, Fernsehen & Stream: Free-TV und Gratis-Stream?

Der DFB-Pokal wird von verschiedenen Sendern übertragen. Das Viertelfinale übertragen ARD, Sport1 und Sky live in TV, Fernsehen und Stream. Die Fans von Saarbrücken und Fortuna Düsseldorf haben kein Glück, wird die Partie doch nicht live im Free-TV und Gratis-Stream in der ARD oder auf Sport1 gezeigt. Das Spiel zeigt nur Sky (auch SkyGo). Fortuna - FCS live in TV und Stream gibt es entsprechend auch nicht bei DAZN.

Saarbrücken und Fortuna - das bringt das Viertelfinale im DFB-Pokal

Der 1. FC Saarbrücken (Fußball-Regionalligist) ist der einzige im Wettbewerb verbliebene Amateur-Verein und empfängt Fortuna Düsseldorf. Das Viertelfinale wird am 3. und 4. März ausgespielt. Ziel der 8 letzten Fußball-Mannschaften ist das DFB-Pokal-Finale am 23. Mai in Berlin.

