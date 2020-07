vor 18 Min.

Frankfurt – FC Basel in der EL live im TV, Stream und Free-TV?

FC Basel vs. Eintracht Frankfurt live in TV und Stream: Hier gibt es alle Infos zur Übertragung des Achtelfinal-Rückspiele der Europa League zwischen Basel und Frankfurt. Wird die Partie auch im Free-TV zu sehen sein? Unser Live-Ticker informiert zudem kostenlos über Spielstand, Spielplan und Ergebnis.

So verfolgen Sie alle Spiele der Europa League live im TV, Stream und Ticker

Eintracht Frankfurt tritt am 6. August um 21 Uhr das Rückspiel gegen den FC Basel an. Nach einer 0:3 Heimpleite wird der Einzug in das Viertelfinale der Europa League ein schwerer Kampf, realistisch gesehen steht die Mannschaft kurz vor dem Aus.

Wir verraten Ihnen, wo Sie das Spiel Frankfurt gegen Basel live in TV und Live-Stream sehen: Der Privatsender RTL zeigt an jedem Spieltag jeweils eine Partie mit deutscher Beteiligung im Free-TV. Fans können aufatmen: Der FC Basel gegen Eintracht Frankfurt wird im Free-TV von RTL live ab 21 Uhr übertragen. Auch im Viertel- und Halbfinale zeigt RTL im Free-TV jeweils eine Partie sowie das Endspiel in Köln am 21. August: Exklusiv und live im Fernsehen und auch im RTL-Livestream bei TVNOW. Der Streaming-Anbieter DAZN überträgt alle Spiele der EL 19/20 live im Online-Stream. Über die DAZN App sind alle Partien der Europa League zu verfolgen.

Eintracht Frankfurt vs. Basel: Termin, Datum, Spielplan und Live-Übertragung

Hier eine Übersicht über alle Spiele im EL-Spielplan 2019/20 von Eintracht Frankfurt :

19. September, 18.55 Uhr: Frankfurt - Arsenal: 0:3

- Arsenal: 0:3 03. Oktober 2019, 21.00 Uhr: Guimarães - Frankfurt : 1:0

- : 1:0 24. Oktober 2019, 21.00 Uhr: Frankfurt - Standard Lüttich : 2:1

- : 2:1 07. November 2019, 18.55 Uhr: Standard Lüttich - Frankfurt : 1:2

- : 1:2 28. November, 21.00 Uhr: Arsenal - Frankfurt : 1:2

: 1:2 12. Dezember, 18.55 Uhr: Frankfurt - Guimarães : 2:3

- : 2:3 20. Februar, 18.55 Uhr: Eintracht Frankfurt - RB Salzburg : 4:1

- : 4:1 28. Februar, 18.00 Uhr: RB Salzburg - Eintracht Frankfurt : 2:2

- : 2:2 12. März, 18.55 Uhr: Eintracht Frankfurt - FC Basel : 0:3

- : 0:3 6. August: 21.00 Uhr: FC Basel - Eintracht Frankfurt ( RTL & DAZN )

Weitere Spiele mit deutscher Beteiligung:

Europa League live: FC Basel gegen Frankfurt live im Free-TV

Die Europa League 2019/20 wird beinahe vollständig von Streaming-Anbieter DAZN übertragen, außerdem überträgt Privatsender RTL im Free-TV eine Auswahl an Partien. Eine Partie pro Spielrunde hat sich die RTL Gruppe in der neu geschaffenen Finalrunde gesichert. Mit dabei ist die Live Ausstrahlung im Free-TV des Achtelfinal-Rückspiels zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt. Außerdem überträgt RTL ein Live-Spiel des Viertel- und Halbfinales, zudem das Endspiel in Köln.

Eintracht Frankfurt (SGE) im Live-Ticker: Spielstand, Ergebnis, Spielplan, Tabelle

Verfolgen Sie alle Spiele von Eintracht Frankfurt in der Europa League im Live-Ticker - genau wie alle anderen EL-Partien. Den Ticker finden Sie hier:

