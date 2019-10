vor 2 Min.

Frankfurt-Marathon 2019 live im TV und Stream - Startzeiten und Strecke

Heute am 27.10.19 findet der Frankfurt-Marathon 2019 statt. Wie lässt er sich live im Free-TV und Stream sehen? Hier die Infos rund um Übertragung, Startzeiten und Strecke.

Beim Frankfurt-Marathon 2019 werden heute Tausende Läufer antreten. Gleichzeitig werden Hunderttausende Zuschauer erwartet, die die Teilnehmer bei der 38. Ausgabe der Veranstaltung in Frankfurt anfeuern.

Wann ist der Start am 27. Oktober 2019? Mit welchen Sperrungen muss in Frankfurt gerechnet werden? Und wie lässt sich der Frankfurt-Marathon live im TV und Stream sehen. Hier die Infos:

Frankfurt-Marathon 2019: Übertragung live im Free-TV und Stream

Wann: Sonntag, 27. Oktober 2019

Sonntag, 27. Oktober 2019 Startschuss: 10 Uhr

10 Uhr Free-TV: ab 9:55 Uhr live im hr Fernsehen

ab 9:55 Uhr live im hr Fernsehen Live-Stream: ab 10:00 Uhr live im Online-Stream unter http://www.hessenschau.de/ oder http://www.hessenschau.de/marathon

Streckenverlauf, Start und Ziel des Frankfurt-Marathons: Die Strecke

Startschuss für den Marathon in Frankfurt ist um 10 Uhr an der Friedrich-Ebert-Anlage, von wo aus die Strecke durch die Innenstadt führt. Als nächstes werden dann die Hauptwache, die Universität und das Eschenheimer Tor passiert. Nach 13 Kilometern wird das erste Mal der Main überquert. Nach Niederrad und Schwanheim hat man die Hälfte hinter sich. Nach 24 Kilometern wird der Main zum zweiten Mal überquert. Über die Mainzer Landstraße geht es zurück Richtung Innenstadt. In der Festhalle an der Messe endet der Marathon. Insgesamt beträgt die Strecke – wie jeder Marathon - 42,195 Kilometer.

Sperrungen beim Marathon in Frankfurt: Startblöcke und Streckensperrungen

Die Startblöcke des Frankfurt-Marathons sind nach den Zielzeiten der Läufer eingeteilt. Das heißt man wird in den Block eingeteilt, in dem man den Lauf schaffen möchte. Läufer mit einer Zielzeit bis zu drei Stunden starten in Block eins, Läufer mit der Zielzeit 3:15 Stunden in Block zwei etc. In Block sechs starten alle Teilnehmer, die eine Zeit über vier Stunden oder gar keine Zeit angegeben haben. Block ein bis drei starten um 10 Uhr, Block vier bis sechs gehen 10 Minuten später ins Rennen.

Wer am Wochenende nach Frankfurt reisen möchte, sollte darauf achten, dass wegen des Marathons mit Streckensperrungen und erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist. Viele Straßen im Innenstadtbereich sind komplett gesperrt. Zusätzlich werden am Sonntag bis ca. 9.30 Uhr bei der Bahn aufgrund eines Software-Tauschs alle Strecken zum Hauptbahnhof gesperrt.

Mainova Frankfurt Marathon 2019: Weitere Infos

Der Frankfurt-Marathon war der erste deutsche City-Marathon. Der erste Startschuss fiel am 17. Mai 1981. Der Mainova Frankfurt-Marathon ist wegen des flachen Landes der schnellste Marathon. Der unangefochtene Streckenrekord der Herren liegt bei 2:03 Stunden und der Streckenrekord der Damen bei 2:20 Stunden, was die Bestleistung der Läuferin Meskerem Assefa beim Mainova Frankfurt-Marathon 2018 war. Sie gilt auch dieses Jahr wieder als Favoritin. Bei den Herren hingegen kommt es zum Duell zwischen Tsegaye Mekonnen und dem 19 Jahre älteren Mark Kiptoo.

