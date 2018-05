Frankfurt ärgert die Bayern

vor 44 Min.

Die Frankfurt Skyliners haben in den Basketball-Play-offs den Titelfavoriten FC Bayern München besiegt und damit den 1:1-Ausgleich in der Best-of-five-Serie geschafft. Der Hauptrunden-Achte siegte am Mittwoch im zweiten Viertelfinalspiel gegen den deutschen Pokalsieger 75:69 (42:35) und hat damit für die erste Bayern-Niederlage unter Trainer Dejan Radonjic gesorgt. Am Samstag (20.30 Uhr) findet das dritte Aufeinandertreffen in München statt. Die Frankfurter waren über die komplette Spielzeit die bessere Mannschaft. Das Team von Trainer Gordon Herbert hatte immer die passende Antwort auf die kurzen guten Münchner Phasen. Neben Topscorer Philip Scrubb (15 Zähler) erzielten zudem fünf weitere Frankfurter Profis zweistellige Punktzahlen. Für die Münchner traf Jared Cunningham (14) am besten. Den Bayern droht dazu der Ausfall von Vladimir Lucic. Der Leistungsträger zog sich gegen Ende des dritten Viertels eine Schulterverletzung zu und kehrte nicht mehr auf das Parkett zurück. (dpa)

