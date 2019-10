vor 19 Min.

Frankfurt gegen Gladbach: Aktuell und live im Fernsehen, Free-TV, Live-Ticker, Online-Stream

Eintracht Frankfurt trifft am Sonntag, den 27.10.2019, auf Borussia Mönchengladbach. Hier finden Sie alle Infos zum Spiel von Eintracht gegen Gladbach live im TV, Fernsehen & Live-Stream.

Eintracht Frankfurt tritt am Sonntag, 27.10.2019, gegen Gladbach an: Im Auswärtsspiel im Mönchengladbacher Borussia Park wird um 18 Uhr angepfiffen. Das Spiel wird live im TV und Live-Stream übertragen. Wie Frankfurt gegen Tabellenersten Gladbach spielt, ob das Spiel auf DAZN oder Sky live zu sehen ist und wie die Begegnung ausgeht, erfahren Sie bei uns. Prognosen sagen den Gladbachern größere Gewinnchancen voraus, doch Frankfurt sollte man nicht unterschätzen.

Frankfurt gegen Mönchengladbach: Die Infos zum TV-Sender, Live-Stream & Spielzeit der Eintracht

Spieltag: 27.10.2019

27.10.2019 Anpfiff: 18 Uhr

18 Uhr Free-TV/Fernsehen: keine Übertragung

keine Übertragung Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 1 ab 17.30 Uhr

Sky Sport Bundesliga 1 ab 17.30 Uhr Live-Ticker: bei uns weiter unten im Datencenter

bei uns weiter unten im Datencenter Online-Stream: Sky Go

Ist die Frankfurter Eintracht im Free-TV, Pay-TV oder im Live-Stream sehen?

Vor jedem Spieltag fragen sich die Eintracht-Fans: "Wo kann ich Frankfurt live sehen? Auf DAZN oder Sky?" In der Saison 2019/20 sind die Übertragungsrechte zwischen dem Bezahlsender Sky und dem kostenpflichtigen Streamingportal aufgeteilt. Deshalb kommt es darauf an, an welchem Tag Frankfurt spielt, um zu erfahren, wo das Match live im TV oder Stream zu sehen ist.

DAZN Stream - alle Freitagsspiele und Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr

Stream - alle Freitagsspiele und Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr Sky Fernsehen - alle Samstagsspiele in der Konferenz, alle Sonntagsspiele um 15.30 & 18 Uhr

Sky Go Stream - alle Samstagsspiele in der Konferenz, alle Sonntagsspiele um 15.30 & 18 Uhr

Stream - alle Samstagsspiele in der Konferenz, alle Sonntagsspiele um 15.30 & 18 Uhr ZDF Fernsehen - Freitagsspiele am 17. und 18. Spieltag der Bundesliga

Wie haben die Frankfurter gespielt? Ergebnisse der Eintracht, die aktuelle Tabelle & den Spielstand live im Ticker

Unser Datencenter weiß die Antwort auf die Frage: "Wie steht's bei Frankfurt?" Den aktuellen Spielstand sowie den Spielplan der Bundesliga, die Tabelle und die Ergebnisse finden Sie hier.

Eintracht Frankfurt im Stadion live erleben oder vor dem Fernseher mitfiebern

Der Frankfurter Fußballclub strebt Erfolge der vergangenen Saisons an: 2018 holte die Eintracht ihren fünften DFB-Pokal und gewann 2019 den Supercup und erreichte das Halbfinale in der Europa League. Die Bundesliga schloss Frankfurt 2018/19 mit einem soliden 7. Platz ab. Über eine Million Fans auf Facebook und Instagram fiebern mit, wenn Frankfurt in dieser Saison in der 1. Liga, in der Europa League und im DFB-Pokal spielt. Wo die Spiele live im Fernsehen, TV oder im Live-Stream gezeigt werden, wissen wir.

Frankfurt ist seit 2012 wieder in der 1. Bundesliga: Die Eintracht auf Erfolgskurs

Nach sechs Jahren in der 2. Bundesliga (1996 -2012) liefert die Sportgemeinde Eintracht (SGE), wie der offizielle Vereinsname lautet, seit acht Saisons gute Leistungen in der 1. Liga und im Pokal ab. Mit 75.000 Vereinsmitgliedern laut Eintracht-Vereinspräsident Peter Fischer zählt Frankfurt zu den größten Sportvereinen Deutschlands. Zwischen 2014 und 2019 hat sich die Mitgliederzahl damit verdreifacht. Eintracht Frankfurt führt dies zum einen auf die Erfolge im Fußball als auch auf die guten Vereinsangebote sowie die Vereinsverbundenheit der Eintracht-Fans zurück. Wer nicht im Frankfurter Stadion live dabei sein kann, feuert die Eintracht am besten live im Fernsehen oder Live-Stream an.

