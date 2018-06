Frankreichverpatztletzten Test

vor 37 Min.

Nur 1:1 gegen USA. Auch deutsche Gegner noch nicht in Form

Nicht nur Titelverteidiger Deutschland ist noch nicht in WM-Form. Auch zwei Gruppen-Gegner der DFB-Elf haben sich am Wochenende schwergetan: Mexiko und Schweden konnten ihre letzten Testspiele vor der Fußball-WM nicht gewinnen. Südkorea steht an diesem Montag gegen den Senegal die letzte Probe bevor.

In Kopenhagen musste sich Deutschlands Auftaktgegner Mexiko 0:2 (0:0) gegen Dänemark geschlagen geben. Yussuf Poulsen von RB Leipzig sorgte in der 71. Minute für die Führung. Christian Eriksen entschied die Partie drei Minuten später. Schweden – Deutschlands zweiter Gegner – kam in seinem letzten Test vor der WM gegen Peru nicht über ein 0:0 hinaus. In Göteborg blieben die Skandinavier zum dritten Mal in Serie ohne Tor und reisen ohne einen Sieg in der WM-Vorbereitung nach Russland.

Stürmerstar Neymar und die brasilianische Nationalmannschaft kommen immer besser in Form. Nach langer Verletzungspause gelang dem 26-Jährigen am Sonntag beim 3:0 (1:0) der Brasilianer in Österreich ein Treffer. Die weiteren Tore der überlegenen Seleção schossen Gabriel Jesus (36.) und Philippe Coutinho (69.). Die anderen Mitfavoriten sind indes noch ein Stück von der WM-Form entfernt. Die Franzosen mussten sich gegen die USA mit einem 1:1 (0:1) zufriedengeben. Kylian Mbappé gelang in Lyon in der 78. Minute der Ausgleich, nachdem die Gäste durch Julian Green mit 1:0 in Führung gegangen waren (44.). Spanien kam nur zu einem 1:0 (0:0) gegen Tunesien. (dpa)

