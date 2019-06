vor 22 Min.

Frauen-WM 2019 Halbfinale live: Spielplan und Termine

Frauen-WM 2019: Im Viertelfinale am Samstag unterlag Deutschland dem schwedischen Team und muss die Hoffnung auf den Titel begraben. Alle Infos zum Spielplan der Frauen-WM finden Sie hier.

Die deutschen Fußballerinnen sind bei der Weltmeisterschaft im Viertelfinale ausgeschieden und müssen nun auch ihren Olympia-Traum begraben. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg unterlag am Samstag in einer kräftezehrenden Hitzeschlacht in Rennes Schweden mit 1:2 (1:1) und verpasste beim Turnier in Frankreich den Einzug ins Halbfinale. Nach der Führung von Lina Magull (16. Spielminute) drehten die starke Sofia Jakobsson (22.) und Stina Blackstenius (48.) vor 25 301 Zuschauern im Roazhon Park die Partie.

Im ersten Viertelfinale des Tages konnte sich die niederländische Nationalmannschaft mit 2:0 gegen Italien durchsetzen. Somit trifft Schweden im Halbfinale am 3. Juli auf die Niederlande. Die andere Halbfinal-Begegnung wird am 2. Juli zwischen England und den USA entschieden.

Lesen sie hier mehr zu Spielplan, Terminen, Datum und Uhrzeit, der einzelnen Begegnungen. Gastgeber der FIFA Fußball Weltmeisterschaft der Frauen ist dieses Jahr Frankreich. In der mittlerweile achten Weltmeisterschaft der Frauen kämpfen 24 Nationen seit dem 7. Juni um den Pokal. Wo Sie die Spiele, verfolgen können, erfahren Sie hier: Frauen Fußball WM 2019: Frauen-WM 2019 live im TV und Stream.

Hier der Spielplan der Frauen WM 2019 in Frankreich mit allen wichtigen Terminen:

Frauen-WM 2019: Spielplan, Termine, Uhrzeit - England gegen USA im Halbfinale

Die Nationen für die K.O.-Phase bei der Frauen Fußball WM 2019 in Frankreich stehen für das Halbfinale fest. Hier alles zu Terminen, Uhrzeiten und Datum.

Samstag, 22. Juni 2019

Achtelfinale 1 in Grenoble: Deutschland - Nigeria: 3:0

Achtelfinale 2 in Nizza: Norwegen - Australien 1:1, nach Elfmeterschießen 4:1

Sonntag, 23. Juni 2019

Achtelfinale 3 in Valenciennes: England - Kamerun 3:0

Achtelfinale 4 in Le Havre – Frankreich - Brasilien 2:1 (n.V.)

Montag, 24. Juni 2019

Achtelfinale 5 in Reims: Spanien - USA 1:2

Achtelfinale 6 in Paris: Schweden - Kanada 1:0

Dienstag, 25. Juni 2019

Achtelfinale 7 in Montpellier: Italien - China 2:0

Achtelfinale 8 in Rennes: Niederlande- Japan 2:1

Donnerstag, 27. Juni 2019

Viertelfinale 1: Norwegen - England 0:3

Freitag, 28. Juni 2019

Viertelfinale 2: Frankreich - USA 1:2

Samstag, 29. Juni 2019

Viertelfinale 3: Italien - Niederlande 0:2

Viertelfinale 4: Deutschland - Schweden 1:2

Dienstag, 2. Juli 2019

Halbfinale: England - USA (21.00 Uhr)

Mittwoch, 3. Juli 2019

Halbfinale: Niederlande - Schweden (21.00 Uhr)

Samstag, 6. Juli 2019

Spiel um Platz 3 (17.00 Uhr)

Sonntag, 7. Juli 2019

Finale (17.00 Uhr)

Frauen-WM 2019: Spielplan, Termine, Uhrzeit und Datum der abgeschlossenen Gruppenphase

Freitag, 7. Juni 2019

Gruppe A: Frankreich - Südkorea 4:0

Samstag, 8. Juni 2019

Gruppe B: Deutschland - China 1:0

- China Gruppe B: Spanien - Südafrika 3:1

Gruppe A: Norwegen – Nigeria 3:0

Sonntag, 9. Juni 2019

Gruppe C: Australien - Italien 1:2

Gruppe C: Brasilien - Jamaika 3:0

Gruppe D: England - Schottland 2:1

Montag, 10. Juni 2019

Gruppe D: Argentinien - Japan 0:0

Gruppe E: Kanada - Kamerun 1:0

Dienstag, 11. Juni 2019

Gruppe E: Neuseeland - Niederlande 0:1

Gruppe F: Chile - Schweden 0:2

Gruppe F: USA - Thailand 13:0

Mittwoch, 12. Juni 2019

Gruppe A: Nigeria - Südkorea 2:0

Gruppe B: Deutschland - Spanien 1:0

- Spanien Gruppe A: Frankreich - Norwegen 2:1

Donnerstag, 13. Juni 2019

Gruppe C: Australien - Brasilien 3:2

Gruppe B: Südafrika - China 0:1

Freitag, 14. Juni 2019

Gruppe D: Japan - Schottland 2:1

Gruppe C: Jamaika - Italien 0:5

Gruppe D: England - Argentinien 1:0

Samstag, 15. Juni 2019

Gruppe E: Niederlande - Kamerun 3:1

Gruppe E: Kanada - Neuseeland 2:0

Sonntag, 16. Juni 2019

Gruppe F: Schweden - Thailand 5:1

Gruppe F: USA - Chile 3:0

Montag, 17. Juni 2019

Gruppe B: China - Spanien 0:0

Gruppe B: Südafrika - Deutschland 0:4

Gruppe A: Südkorea - Norwegen 1:2

Gruppe A: Nigeria - Frankreich 0:1

Dienstag, 18. Juni 2019

Gruppe C: Italien - Brasilien 0:1

Gruppe C: Jamaika - Australien 1:4

Mittwoch, 19. Juni 2019

Gruppe D: Schottland - Argentinien 3:3

Gruppe D: Japan - England 0:2

Donnerstag, 20. Juni 2019

Gruppe E: Niederlande - Kanada 2:1

Gruppe E: Kamerun - Neuseeland 2:1

Gruppe F: Schweden - USA 0:2

Gruppe F: Thailand - Chile 0:2

